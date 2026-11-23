'પંચાયત' સીઝન 5નું ટ્રેલર: નવા પ્રધાનના આગમનથી ફૂલેરામાં સર્જાશે મુશ્કેલી; શું સચીવજી રિંકી સાથે લગ્ન કરશે?
પંચાયત સીઝન 5માં નવા પ્રધાનના પદ સંભાળવાની સાથે, ગામમાં નવા રાજકીય તણાવ જોવા મળી શકે છે.
Published : November 23, 2026 at 5:59 PM IST
હૈદરાબાદ: 'પંચાયત' સીઝન 5 માટેની રાહ હવે લગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે. આ લોકપ્રિય કોમેડી-ડ્રામાના નિર્માતાઓએ સોમવાર, 23 નવેમ્બરના રોજ તેનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે. ટ્રેલર દર્શકોને ફૂલેરાના રહેવાસીઓ સામે આવનારા નવા પડકારોની ઝલક આપે છે. નવા પ્રધાનના પદ સંભાળવાની સાથે, ગામમાં નવા રાજકીય તણાવ જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ, અભિષેક ત્રિપાઠીના અંગત જીવનમાં પણ એક રસપ્રદ વળાંક આવી શકે છે; રિંકી સાથેના તેમના સંબંધોને લઈને લગ્નની શક્યતા અંગે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.
ટ્રેલરમાં જોવા મળે છે કે, અગાઉની સીઝનમાં યોજાયેલી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી બાદ ફૂલેરામાં ઘણા ફેરફારો આવ્યા છે. સુનીતા રાજવાર દ્વારા ભજવવામાં આવેલું પાત્ર 'ક્રાંતિ દેવી', નીના ગુપ્તા દ્વારા ભજવવામાં આવેલા 'મંજુ દેવી'ને હરાવીને નવા પ્રધાન બન્યા છે. તેમની જીતને કારણે તેમના પતિ ભૂષણ શર્મા જેઓ 'બનરાકસ' તરીકે જાણીતા છે અને જેમનું પાત્ર દુર્ગેશ કુમારે ભજવ્યું છે, તેઓ પણ સત્તાની નજીક આવી ગયા છે.
બનરાકસ પોતાના નવા હોદ્દાને લઈને આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા દેખાય છે અને ગામમાં વિકાસ અંગેના પોતાના વિચારો અમલમાં મૂકવા માટે ઉત્સુક છે. જોકે, વહીવટીતંત્રમાં તેમનું આગમન અન્ય ગ્રામવાસીઓ માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. બનરાકસનો પ્રભાવ વધવાથી, ગામમાં નવા મતભેદો અને રાજકીય ડ્રામા જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. હવે એ જોવાનું રહેશે કે તેમની યોજનાઓ ખરેખર ફૂલેરા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે કે પછી ત્યાંના લોકો માટે નવી સમસ્યાઓ ઊભી કરશે.
પંચાયત સીઝન 5: શું અભિષેક રિંકીને લગ્ન માટે પ્રસ્તાવ મૂકશે?
રિંકી સાથેના અભિષેકના સંબંધોએ અન્ય એક મુખ્ય કારણ છે જેના લીધે ચાહકો નવી સીઝનની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા છે. જિતેન્દ્ર કુમાર દ્વારા ભજવવામાં આવેલું અભિષેકનું પાત્ર પોતાની કારકિર્દી અને ભવિષ્યને લઇને મુંઝવણોનો સામનો કરી રહ્યું છે. સીઝન 4માં તેણે 97 પર્સેન્ટાઇલ સાથે CAT પરીક્ષા પાસ કરી હતી જે તેને MBA કરવાના તેના સપનાની નજીક લઇ ગઇ હતી.
જોકે, સાન્વિકા દ્વારા ભજવવામાં આવેલી રિંકી સાથેના તેના વધતા સંબંધોએ ફૂલેરામાં તેના જીવનમાં નવો મહત્ત્વપૂર્ણ અધ્યાય ઉમેર્યો છે. નવા ટ્રેલરે એક ઉત્સુકતા જગાવી છે કે શું અભિષેક આખરે તેમના સંબંધોને આગળ વધારશે અને રિંકીને લગ્ન માટે પૂછશે? શું તે તેની સાથે સ્થાયી થવાનો નિર્ણય લેશે, કે પછી તેના MBAના સપનાને પ્રાધાન્ય આપશે?
ક્યારે રિલીઝ થશે પંચાયત સીઝન-5
'પંચાયત' સીઝન 5નું પ્રીમિયર 3 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ, ખાસ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયો (Amazon Prime Video) પર થશે. ભારતમાં અને વિશ્વભરના 240થી વધુ દેશો અને પ્રદેશોમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દીપક કુમાર મિશ્રા, ચંદન કુમાર અને અરુણાભ કુમાર દ્વારા સર્જિત આ શ્રેણીનું નિર્દેશન દીપક કુમાર મિશ્રાએ કર્યું છે અને લેખન ચંદન કુમારે કર્યું છે. તેનું નિર્માણ 'ધ વાયરલ ફીવર' (TVF) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
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