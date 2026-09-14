પાન મસાલાની જાહેરાત કેસ; શાહરૂખ, અજય અને ટાઈગર શ્રોફને મોકલાયેલી નોટિસ મામલે કંપનીની અરજી ફગાવી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગણ અને ટાઈગર શ્રોફને મોકલવામાં આવેલી કંપનીની નોટિસ ફગાવી દીધી છે
Published : September 14, 2026 at 10:35 PM IST
હૈદરાબાદ: દિલ્હી હાઈકોર્ટે પાન મસાલા બનાવતી એક કંપની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને ફગાવી દીધી છે. આ અરજીમાં મહારાષ્ટ્ર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) દ્વારા કંપનીના સેલિબ્રિટી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર્સ શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગણ અને ટાઈગર શ્રોફને ફટકારેલી કારણદર્શક નોટિસને પડકારવામાં આવી હતી.
પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ જણાવ્યું કે, પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રના અભાવને કારણે આ અરજી સુનાવણી માટે યોગ્ય નથી. 'ફોરમ કન્વેનિયન્સ'ના સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે અવલોકન કર્યું કે, નોટિસ અંગેની ફરિયાદો રજૂ કરવા માટે અરજદાર માટે મહારાષ્ટ્રની અદાલતો જ યોગ્ય અને અનુકૂળ સ્થળ છે.
પોતાના આદેશમાં કોર્ટે જણાવ્યું કે, "અરજદારના પડકારના ગુણદોષ પર કોઈપણ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યા વિના, આ આધાર પર અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે. કોઈપણ બાકી રહેલી અરજીઓનો પણ નિકાલ કરવામાં આવે છે."
અરજદારે જણાવ્યું કે, તે તેની બ્રાન્ડ હેઠળ એલચી ઉત્પાદનોના પ્રચાર માટે જાણીતા અભિનેતાઓને રોકે છે અને તેમની સાથે સમર્થન કરાર કરે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, તેની જાહેરાત લાગુ પડતા કાયદાઓનું સંપૂર્ણ પાલન કરે છે.
કંપનીએ એ પણ નોંધ્યું કે, મહારાષ્ટ્ર FDA એ એવી નિયમનકારી નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, આ જાહેરાતો હકીકતમાં પાન મસાલા જે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રતિબંધિત ઉત્પાદન છે તે માટેની પરોક્ષ જાહેરાત હતી.
અરજીમાં જણાવાયું હતું કે, FDA એ 'વિમલ ઈલાયચી'ની જાહેરાતોમાં દેખાતા અભિનેતાઓને એવા દસ્તાવેજો પૂરા પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જે સાબિત કરે કે આ ઉત્પાદન પ્રતિબંધિત પાન મસાલાથી અલગ છે. વધુમાં FDAએ પ્રચાર ઝુંબેશ અટકાવવાનો અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી સંબંધિત સામગ્રી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
અરજદારના વકીલે એવી દલીલ કરી હતી કે, 11 ઓગસ્ટની FDA નોટિસ માત્ર અભિનેતાઓને જ મોકલવામાં આવી હતી અને કંપનીને નહીં, જોકે રાજ્યના કોઈપણ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવતી કોઈપણ કાર્યવાહીથી કંપનીને સૌથી મોટું અને ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવું નુકસાન થવાનું હતું. વકીલે વધુમાં એવી પણ દલીલ કરી કે, અરજદારને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી ન હતી. હાઈકોર્ટે તેના આદેશમાં જણાવ્યું કે, અરજદાર એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે કે, કાર્યવાહીનું કારણ કોર્ટના અધિકારક્ષેત્રમાં ઉદ્ભવ્યું હોય. મહારાષ્ટ્ર FDA એ અરજદાર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર, જે મુંબઈના રહેવાસી છે તેને મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવૃત્તિઓ અને કાયદાકીય ઉલ્લંઘન અંગે કારણદર્શક નોટિસ જાહેર કરી હતી. કોર્ટના આદેશમાં નોંધવામાં આવ્યું કે, "અરજદારે દિલ્હી સ્થિત મંત્રાલય અને FSSAIને રિટ અરજીમાં પક્ષકારો તરીકે સામેલ કર્યા છે, તેમ છતાં તેમાંથી કોઈની પણ વિરુદ્ધ કોઈ ચોક્કસ રાહત માંગવામાં આવી નથી કે પછી આ અધિકારીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કોઈ નિર્દેશ કે આદેશને પડકારવામાં આવ્યો છે અથવા રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે."
અદાલતે અવલોકન કર્યું કે, અરજદાર દિલ્હીથી પોતાનો વ્યવસાય ચલાવે છે અથવા દિલ્હીથી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની નિમણૂક કરે છે, ખાસ કરીને જ્યારે વિવાદિત નોટિસ અરજદારને જારી કરવામાં આવી ન હતી, સુપ્રીમ કોર્ટ અને જૂના કેટલાક ઉદાહરણોનો ઉલ્લેખ કરીને કોર્ટે ટાંક્યું કે, આ અદાલત પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્ર પ્રદાન કરી શકતી નથી.
ન્યાયમૂર્તિ શર્માએ જણાવ્યું કે, અદાલત અધિકારક્ષેત્ર સ્થાપિત કરવા માટે અરજદારની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું સ્થાન, ચુકવણીનું સ્થળ અથવા જાહેરાત ઝુંબેશનું આયોજન કે સંચાલન જ્યાં કરવામાં આવ્યું હતું તેવા તથ્યોને પસંદગીપૂર્વક ટાંકીને અધિકારક્ષેત્ર સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપી શકતી નથી, જ્યારે તે તથ્યોનો વિવાદિત નોટિસની કાયદેસરતા સાથે કોઈ સીધો સંબંધ ન હોય.
હાઈકોર્ટે એવી પણ ટિપ્પણી કરી કે, અદાલતે એવી પરિસ્થિતિઓ ટાળવી જોઈએ જ્યાં નજીવા તથ્યોને કાર્યવાહીનું કારણ તરીકે રજૂ કરવા માટે દલીલો ઘડવામાં આવે, જ્યારે વાસ્તવિક વિવાદને લગતા મુખ્ય તથ્યો ક્યાંક અન્યત્ર હોય. તેણે વધુમાં અવલોકન કર્યું કે, જે તથ્યોની મુકદ્દમા પર કોઈ અસર થતી નથી અથવા જે માત્ર પૃષ્ઠભૂમિની માહિતી તરીકે કામ કરે છે, તે માત્ર અરજીમાં ઉલ્લેખ કરવાને કારણે પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્ર પ્રદાન કરતા નથી.
કંપનીએ દાવો કર્યો હતો કે, મહારાષ્ટ્ર FDA પાસે જાહેરાતો અટકાવવાના નિર્દેશો જાહેર કરવાનું અધિકારક્ષેત્ર નથી. તેની અરજીમાં કંપનીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે પરોક્ષ જાહેરાતના આક્ષેપો પાયાવિહોણા હતા, કારણ કે 2001થી મહારાષ્ટ્રમાં પાન મસાલાનું ઉત્પાદન કે વેચાણ કરવામાં આવ્યું નથી અને સુપ્રીમ કોર્ટે 2013થી દેશભરમાં તમાકુયુક્ત પાન મસાલા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
કેન્દ્ર અને સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA)નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે દલીલ કરી હતી કે, અરજી બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં દાખલ થવી જોઈતી હતી, કારણ કે કારણદર્શક મહારાષ્ટ્ર સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
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