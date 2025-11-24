સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નની પોસ્ટ ડિલીટ કર્યા બાદ પલક મુચ્છલે નિવેદન જાહેર કર્યું, કહ્યું- સેન્સિટિવ સમય...
સ્મૃતિ મંધાના-પલાશ મુચ્છલના લગ્ન પર પલક મુચ્છલે ચુપ્પી તોડી છે અને ફેન્સ મીડિયા માટે એક નિવેદન જાહેર કર્યું છે.
Published : November 24, 2025 at 9:51 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલ, જેમના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા, તેમણે સ્મૃતિના પિતા અચાનક બીમાર પડી ગયા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું હોવાથી તેમના લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખ્યા છે. તાજેતરના સમાચાર અનુસાર, પલાશને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ વચ્ચે, પલાશ મુચ્છલની બહેન, પલક મુચ્છલે, સોમવાર, 24 નવેમ્બરના રોજ, ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના તેમના ભાઈ પલાશના લગ્ન મુલતવી રાખવા અંગે વાત કરી અને ચાહકો અને મીડિયાને પરિવારની ગોપનીયતાનો આદર કરવા વિનંતી કરી.
ભારતીય પ્લેબેક ગાયિકા પલક મુચ્છલે સ્મૃતિના પિતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓને કારણે તેના ભાઈ પલાશના ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી છે. તેણે આ સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા.
પલકે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "સ્મૃતિના પિતાના સ્વાસ્થ્યને કારણે, સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે." અમે દરેકને આ સંવેદનશીલ સમયમાં પરિવારની ગોપનીયતાનો આદર કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.
સ્મૃતિ મંધાનાએ તેના સોશિયલ મીડિયા પરથી લગ્ન સંબંધિત બધું કન્ટેન્ટ દૂર કર્યા પછી પલકનું આ નિવેદન આવ્યું છે, જેમાં પ્રપોઝલ વીડિયો અને લગ્નની જાહેરાતનો સમાવેશ થાય છે. તેના સાથી ખેલાડીઓ, જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને શ્રેયંકા પાટીલે પણ તેમના પ્લેટફોર્મ પરથી વેડિંગ સેરેમનીના વીડિયો ડિલીટ કરી દીધા હતા.
સ્મૃતિના પિતા, શ્રીનિવાસ અને તેના મંગેતર, પલાશ મુચ્છલ બંનેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જોકે પલાશને રજા આપવામાં આવી છે. લગ્ન સંબંધિત પોસ્ટ્સ દૂર કરવામાં આવી છે, પરંતુ પલાશ સાથે સ્મૃતિના કેઝ્યુઅલ ફોટા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર છે.
VIDEO | Tuhin Mishra, manager of Indian cricketer Smriti Mandhana, confirms that her father is not well and the wedding has been indefinitely postponed.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/K5EVJwyR4h
સ્મૃતિ અને પલાશ રવિવાર, 23 નવેમ્બરના રોજ નજીકના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં લગ્ન કરવાના હતા. લગ્ન આજે સાંજે 4:30 વાગ્યે થવાના હતા, પરંતુ કૌટુંબિક ઇમરજન્સીના કારણે, તે અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે, અને હજુ સુધી નવી તારીખ અંગે કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
