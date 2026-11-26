પાક સિરીઝ 'જો બચે હે સંગ સમેટ લો' પર ભારતમાં પ્રતિબંધ, સરકારે Netflixને ચેતવણી આપી
મિનિસ્ટ્રીએ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મને 8 મે, 2025ના રોજ પોતાની એડવાઇઝરી માનવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 5:54 PM IST
હૈદરાબાદ: માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે નેટફ્લિક્સને યાદ અપાવ્યું કે પાકિસ્તાની કન્ટેન્ટને ભારતમાં સ્ટ્રીમ ના કરવું જોઇએ, આ વાત પાકિસ્તાની વેબ સિરીઝ 'જો બચે હૈ સંગ સમેટ લો'ને લઇને છે. તાજેતરમાં ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું અને વિવાદ વધી ગયો. શોમાં પાક અભિનેતા ફવાદ ખાન અને માહિરા ખાન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
મંત્રાલયે સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મને 8 મે, 2025ના રોજ પોતાની એડવાઇઝરી માનવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેમાં ભારતમાં ચાલતા OTT પ્લેટફોર્મ અને બીજા ડિજિટલ ઇન્ટરમીડિયરીને પાકિસ્તાનથી આવતા કન્ટેન્ટ સુધી એક્સેસ બંધ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું.
આ ડેવલપમેન્ટ ત્યારે થયું જ્યારે મંત્રાલયે પાકિસ્તાની શો 'જો બચે હે સંગ સમેટ લો'ના ભારતમાં રિલીઝ થવા વિશે કેટલીક ફરિયાદો અને રિપ્રેઝન્ટેશન મળ્યા હતા. આ સિરીઝમાં હાનિયા આમીર, અહદ રજા મીર, ઇકરા અઝીઝ અને સનમ સઇદ પણ છે. આ સિરીઝ 4 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર ગ્લોબલી પ્રીમિયર થવાની છે.
The Ministry of Information and Broadcasting has asked Netflix to adhere to its advisory dated May 8, 2025 and ensure that streaming content originating in Pakistan is not made available in India. In June last year, Netflix informed the Ministry that it had made no film or series originating in Pakistan available to subscribers in India. The Ministry received several complaints and representations regarding the possible release in India of Pakistan-based web series Jo Bachay Hain Sang Samait Lo. The Ministry has asked Netflix to stand by that commitment given in June and maintain the position it conveyed at the time: Sources— ANI (@ANI) November 26, 2026
નેટફ્લિક્સે જૂન 2025માં મંત્રાલયને જણાવ્યું હતું કે તેને પાકિસ્તાનમાં બનેલી કોઇ પણ ફિલ્મ અથવા સિરીઝ ભારતમાં સબ્સક્રાઇબર્સ માટે ઉપલબ્ધ કરાવી નથી. મંત્રાલયે હવે સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મને કહ્યું કે તે સમયે કરવામાં આવેલા વચન પર અડગ રહે અને સરકારને જણાવવામાં આવેલી પોતાની વાત પર અડગ રહે.
આ નવો ઘટનાક્રમ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની બે જાણીતી સંસ્થાઓ, ઓલ ઇન્ડિયા સિને વર્કસ એસોસિએશન (AICWA) અને ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઇઝ (FWICE)ના રિપ્રેઝન્ટેશન બાદ આવ્યું છે જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને દખલ કરવા અને પાકિસ્તાની સિરીઝને ભારતમાં સ્ટ્રીમ થતા રોકવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી.
AICWAના પ્રેસિડેન્ટ સુરેશ શ્યામલાલ ગુપ્તાએ 24 નવેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાનને પત્ર લખીને આ સિરીઝ પર પ્રતિબંધ મુકવા અને ભારતીય થિયેટર, ટીવી ચેનલો અને OTT પ્લેટફોર્મ પર પાકિસ્તાની કન્ટેન્ટ, કલાકારો અને પ્રોડક્શન પર રોક લગાવવા માટે એક પરમેનન્ટ કાયદો બનાવવાની માંગ કરી હતી.
એક દિવસ બાદ, FWICEએ પણ વડાપ્રધાનને લખ્યુ, જેમાં સરકારે આ સિરીઝને ભારતમાં ઉપલબ્ધ થતા રોકવા માટે પગલા ભરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. ફેડરેશને તર્ક આપ્યો કે દેશમાં પાકિસ્તાની મનોરંજનને કોમર્શિયલી બતાવવું સરકારના વર્તમાન નિર્દેશો અને ભારતીય ફિલ્મ જગતની ભાવનાઓ વિરૂદ્ધ હશે.
આ વિવાદ સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલયની 8 મે, 2025ના રોજ જાહેર એડવાઇઝરી સાથે શરૂ થયો છે, જે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધેલા તણાવ બાદ જાહેર કરવામાં આવી હતી. એડવાઇઝરીમાં ભારતમાં ચાલતા OTT પ્લેટફોર્મ, મીડિયા સ્ટ્રીમિંગ સર્વિસ અને બીજા ઇન્ટરમીડિયરીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વર્તમાન સ્થિતિનો હવાલો આપતા પાકિસ્તાનથી આવતા કન્ટેન્ટને બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
આ દરમિયાન, પાકિસ્તાની એન્ટરટેઇનમેન્ટ વિરૂદ્ધ ગુસ્સો નેટફ્લિક્સ કરતા પણ આગળ વધી ગયો છે. બેંગલુરૂમાં 28 નવેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બરે યોજાનારા એક અન્ય પાકિસ્તાની ડ્રામા, દાર-એ-નિજાતની બે પ્રાઇવેટ સ્ક્રીનિંગ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યા બાદ રદ કરવામાં આવી હતી.
જો બચે હૈ સંગ સમેટ લો, ફરહદ ઇશ્તિયાકની બેસ્ટસેલિંગ ઉર્દૂ નવલકથા પર આધારિત છે અને નેટફ્લિક્સની પ્રથમ ઉર્દુ ભાષાની ઓરિજનલ સિરીઝ છે. મોમિના દુરૈદ દ્વારા ડાયરેક્ટ અને પ્રોડ્યૂસ કરવામાં આવેલું આ રોમેન્ટિક ડ્રામા છ એક બીજા સાથે જોડાયેલા પ્રેમ કહાનીઓ પર આધારિત છે. નેટફ્લિક્સે હજુ સુધી આ વિવાદને લઇને કોઇ નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.
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