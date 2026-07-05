પદ્મ વિભૂષણ તીજન બાઈનું નિધન, છત્તીસગઢની લોક સંસ્કૃતિને વૈશ્વિક સ્તરે અપાવી ઓળખ
તીજન બાઈના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પીએમ મોદીએ પણ તેમના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે
Published : July 5, 2026 at 1:47 PM IST
દુર્ગ: છત્તીસગઢની લોક સંસ્કૃતિને વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ અપાવનાર પ્રખ્યાત પાંડવાણી ગાયિકા અને પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા તીજન બાઈનું આજે સવારે લગભગ 3:15 વાગ્યે રાયપુર એઈમ્સ ખાતે અવસાન થયું. ગઈકાલે મોડી રાત્રે મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ તીજન બાઈના પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરીને તેમના સ્વાસ્થ્યની પૂછપરછ કરી.
પદ્મ વિભૂષણ તીજન બાઈનું અવસાન
પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા તીજન બાઈ લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને રાયપુર એઈમ્સમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. તેમના અવસાનના સમાચારથી માત્ર રાજ્યમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં કલા અને સાંસ્કૃતિક જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
તીજન બાઈએ પોતાની અનોખી ગાયકી શૈલી અને પ્રભાવશાળી પ્રસ્તુતીથી પંડવાણી લોકસાહિત્યને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચાડ્યું. મહાભારતની વાર્તાઓને પોતાના શક્તિશાળી અવાજ, અભિનય અને ભાવનાત્મક રજૂઆત દ્વારા જીવંત કરીને, તીજન બાઈએ દેશ-વિદેશમાં હજારો કાર્યક્રમો આપીને છત્તીસગઢની સમૃદ્ધ લોક સંસ્કૃતિને વધારી.
सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और…— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2026
પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કર્યુ દુ:ખ
પોતાના શોક સંદેશમાં, પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું, "પ્રખ્યાત પંડવાણી ગાયિકા તીજન બાઈજીના નિધનથી મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. તેમણે છત્તીસગઢની આ લોક કલાને પોતાની ભવ્ય શૈલી અને પ્રસ્તુતીથી વિશ્વભરમાં એક અનોખી ઓળખ અપાવી છે, તેમનું નિધન કલા અને સંસ્કૃતિની દુનિયા માટે એક અપૂર્ણ નુકસાન છે. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદના તેમના પરિવાર અને પ્રશંસકો સાથે છે."
પાંડવાણી લોક કળાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચાડી
લોક કલા અને સંસ્કૃતિમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાનને જોતા ભારત સરકારે તેમને પદ્મશ્રી, પદ્મ ભૂષણ અને બાદમાં દેશના બીજા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કર્યા. તેમને સંગીત નાટક અકાદમી પુરસ્કાર સહિત અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનો પણ મળ્યા. પાંડવાણીમાં દુશાસન વધનું તીજનબાઈનું પ્રદર્શન વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય બન્યું. 1980માં, તીજનબાઈએ સાંસ્કૃતિક રાજદૂત તરીકે ઈંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, જર્મની, તુર્કી, માલ્ટા, સાયપ્રસ, રોમાનિયા અને મોરેશિયસનો પ્રવાસ પણ કર્યો હતો.
તીજનબાઈની સિદ્ધીઓ
1988માં તીજનબાઈને પદ્મશ્રી મળ્યો. 1995માં, તેમને સંગીત નાટક અકાદમી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. 2003માં, તેમને કલા ક્ષેત્રે પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. 2007માં, તેણીને નૃત્ય શિરોમણીથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. 2017માં, તેણીને ખૈરાગઢ સંગીત યુનિવર્સિટી તરફથી માનદ ડી.લિટ. થી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. 2019 માં, તેમને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તીજન બાઈને ચાર ડી.લિટ. ડિગ્રીઓ મળી હતી, અને જાપાનમાં ફુકુઓકા પુરસ્કારથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.
તીજન બાઈ વિશે મુખ્ય તથ્યો
તીજન બાઈનો જન્મ 8 ઓગસ્ટ, 1956ના રોજ દુર્ગ જિલ્લાના પાટન વિકાસ ખંડ અટારી ગામમાં થયો હતો. તેમનો જન્મ લોક ઉત્સવ ત્રીજના દિવસે થયો હતો, તેથી તેમના માતાપિતાએ તેમનું નામ તીજન રાખ્યું. તેમની માતાનું નામ સુખવતી દેવી હતું અને તેમના પિતાનું નામ હુનુકલાલ પારધી હતું. તેઓ તેમના માતાપિતાના પ્રથમ સંતાન હતા. તીજન બાઈનું બાળપણ અત્યંત ગરીબી અને વંચિતતામાં વિત્યું હતું. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો, તેમની માતાના લોકગીતો અને તેમના પિતાના વાંસળીએ તેમનામાં સંગીત પ્રત્યે ઊંડો જુસ્સો જગાડ્યો.
માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરે પાંડવાણી શીખવાની શરૂઆત કરી
એક દિવસ, તેણીએ તેના દાદાને પાંડવાણી ગાતા સાંભળ્યા અને આ લોક કલા શીખવાનો સંકલ્પ કર્યો. માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે તેના મામાના પિતરાઈ ભાઈ બ્રિજલાલ પારધી પાસેથી પાંડવાણી શીખવાનું શરૂ કર્યું. પારધી સમુદાયની દિકરીઓ માટે જાહેરમાં પાંડવાણી ગાવાનું તે સમયે સામાજિક ધોરણો વિરુદ્ધ માનવામાં આવતું હતું. આના કારણે તેના પરિવાર અને સમાજ દ્વારા વિરોધ થયો, અને તેમને ઘરમાંથી પણ કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. તે પહેલા અને બીજા લગ્ન પણ પાંડવાણી ગાયનના કારણે ખંડીત થયાંસ પરંતુ તેમણે ક્યારેય હાર ન માની.
13 વર્ષની ઉંમરે પહેલું જાહેર પ્રદર્શન
13 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે ચાંદખુરી ગામના સતીચૌરા ચોકમાં પોતાનું પહેલું જાહેર પ્રદર્શન કર્યું. તેમની ખ્યાતિ આસપાસના ગામડાઓથી આગળ ભિલાઈ, દુર્ગ, રાયપુર અને ભોપાલ સુધી ફેલાઈ ગઈ. ભોપાલના ભારત ભવનમાં એક પ્રદર્શન દરમિયાન, પ્રખ્યાત થિયેટર હસ્તીઓ તેમની પ્રતિભાથી એટલી તો પ્રભાવિત થઈ કે તેમણે તત્કાલીન વડા પ્રધાન સમક્ષ પ્રદર્શન કરવાની તક આપી.
મળી નોકરીની ઓફર
તેમની પ્રતિભાને ઓળખીને, એક પ્રખ્યાત ફિલ્મ દિગ્દર્શકે તેમને પોતાની ધારાવાહિકમાં કામ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. 1986 માં, તેમણે નોકરીની ઓફર કરી. તીજન બાઈએ સાક્ષરતા, મહિલા અધિકારો અને લોક કલાના સંરક્ષણ માટે નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું છે. સંઘર્ષ, સમર્પણ અને અદ્ભુત પ્રતિભાના બળ પર, તીજન બાઈએ પાંડવાણીને વિશ્વ મંચ પર પહોંચાડી અને છત્તીસગઢની સાંસ્કૃતિક ઓળખને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી.