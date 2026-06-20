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OTT પર આ વીકએન્ડ ધમાકેદાર રિલીઝઃ રણવીર સિંહની ‘ધુરંધર-2’થી લઈને મોહનલાલની ‘દૃશ્યમ-3’ સુધી, જાણો શું જોવા મળશે ખાસ

નેટફ્લિક્સ, અમેઝોન પ્રાઇમ, સોની લિવ, જિયો હોટસ્ટાર સહિતની એપ્સ પર કોમેડી, થ્રિલર અને ડ્રામાથી ભરપૂર નવું કન્ટેન્ટ, દર્શકો માટે પસંદગીનો ખજાનો.

OTT પર આ વીકએન્ડ ધમાકેદાર રિલીઝ
OTT પર આ વીકએન્ડ ધમાકેદાર રિલીઝ (POSTERS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 1:12 PM IST

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હૈદરાબાદઃ આ વીકએન્ડ OTTદર્શકો માટે મનોરંજનનો નવો સંગમ લઈને આવ્યો છે. કેટલીય નવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ એકસાથે વિવિધ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ રહી છે.

રણવીર સિંહની બ્લોકબસ્ટર ‘ધુરંધર: ધ રિવેન્જ’નું અનકટ વર્ઝન નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. સાથે જ મોહનલાલની બહુપ્રતિક્ષિત ‘દૃશ્યમ 3’, ક્રાઇમ થ્રિલર ‘અબ હોગા હિસાબ’, કોમેડી-ડ્રામા ‘અથિરાડી’, ‘સેવ ધ ટાઈગર્સ’નો ત્રીજો સિઝન અને આંતરરાષ્ટ્રીય રહસ્યમય નાટક ‘ઓએસિસ’ સુધીના વિકલ્પો દર્શકો માટે તૈયાર છે. ચાલો, આ વીકએન્ડ OTT પર શું જોવા મળશે તેના પર એક નજર કરીએ.

દૃશ્યમ 3
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: અમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયો
કલાકાર: મોહનલાલ, મીના, અંસિબા હસન, એસ્તર અનિલ, કલાભવન શાજોન, સિદ્દીકી, મુરલી ગોપી, આશા શરત
જીતુ જોસેફ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ ‘દૃશ્યમ’ સિરીઝનો ત્રીજો પાર્ટ છે. સ્ટોરીમાં, મૃતક વરુણના માતા-પિતા જ્યોર્જકુટ્ટીની દીકરીને ફસાવવા માટે એક બરતરફ પોલીસ અફસરની મદદ લઈને બદલાનું કાવતરું ઘડે છે. જ્યોર્જકુટ્ટી આ ષડ્યંત્રનો પર્દાફાશ કરી, પોતાની દીકરીને જ ઘાયલ કરે છે જેથી તે પીડિત દેખાય અને અંતે એ શરત પર પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરે છે કે તેના પરિવારને ક્યારેય હેરાન નહીં કરવામાં આવે.

અબ હોગા હિસાબ
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: અમેઝોન એમએક્સ પ્લેયર
કલાકાર: સંજય કપૂર, શાહીર શેખ, મૌની રોય, અવિનાશ મિશ્રા
પંજાબની ઘટનાઓ પર આધારિત આ ક્રાઇમ થ્રિલર બોબી અને બંટી નામના બે ભાઈઓની ખતરનાક ગાથા છે. બોબી પોતાના નાના ભાઈ બંટીને કેનેડા મોકલવા મક્કમ છે, પરંતુ બંટી એક ભ્રષ્ટ નેતા ગોલ્ડી સેખોં દ્વારા ચલાવાતા માનવ તસ્કરી અને અંગ-વ્યાપારના ગિરોહમાં ફસાઈ જાય છે. ભાઈ ગુમ થતાં, બોબી અનિચ્છાએ બદલો લેવા અને ગિરોહનો પર્દાફાશ કરવા માટે હિંસક અભિયાને નીકળે છે.

અથિરાડી
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: સોની લિવ
રિલીઝ તારીખ: 19 જૂન
કલાકાર: ટોવિનો થોમસ, બેસિલ જોસેફ, રિયા શિબૂ, વિનીત શ્રીનિવાસન
આ ફિલ્મ સેમકુટ્ટી (બેસિલ જોસેફ) નામના ઉત્સાહી કોલેજ વિદ્યાર્થીની કથા છે, જે પોતાના ભાઈને અતીતના આઘાતમાંથી બહાર લાવવા માટે કેમ્પસમાં પ્રતિબંધિત ઉત્સવ ફરી શરૂ કરવા મક્કમ છે. તેનું આ અભિયાન તેને શ્રીકુટ્ટન (ટોવિનો થોમસ) નામના સુધરેલા સ્થાનિક ગુંડા સાથે રમૂજી અને અરાજક ટકરાવ તરફ દોરી જાય છે, જે સંગીતમાં પોતાનું સપનું સાકાર કરવા મથી રહ્યો છે.

સેવ ધ ટાઈગર્સ સિઝન 3
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: જિયો હોટસ્ટાર
રિલીઝ તારીખ: 19 જૂન
કલાકાર: પ્રિયદર્શી પુલિકોંડા, અભિનવ ગોમટમ, ચૈતન્ય કૃષ્ણા
ત્રીજા સિઝનમાં, ત્રણ નાખુશ પતિઓ (ગાંટા રવિ, રાહુલ અને વિક્રમ) પોતાની પત્નીઓને પોતાના દુખી જીવન માટે જવાબદાર ઠેરવે છે. દેવ ઈન્દ્ર તેમને એક બ્રહ્માંડીય પ્રયોગ દ્વારા બોધપાઠ આપવાનું નક્કી કરે છે અને તેમને સમાંતર લોકમાં લઈ જાય છે, જ્યાં તેઓ અત્યંત સફળ, અમીર અને પ્રખ્યાત બની જાય છે. પરંતુ નવી સફળતા તેમની તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ નથી લાવતી, જેના થકી તેઓ પોતાના લગ્નજીવનની સાચી કિંમત સમજતા થાય છે.

ઓએસિસ
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: નેટફ્લિક્સ
રિલીઝ તારીખ: 19 જૂન
કલાકાર: અના ગાર્સ, ટોમી અગ્યુલેરા, વિક્ટોરિયા કૈંચ
સ્પેનના એક બેહદ ખાસ અને ઐશ્વર્યશાળી રિસોર્ટમાં સેટ કરાયેલી આ કથા અત્યંત અમીર મહેમાનો અને મહેનતુ કર્મચારીઓના જીવનને રજૂ કરે છે. એક યુવતીની રહસ્યમય રીતે ગાયબ થઈ જવાથી તેમની શાહી ઉનાળુ રજાઓ અચાનક તારાજ થઈ જાય છે. પોલીસ આખા રિસોર્ટને ઘેરી લે છે અને દરેકને અંદર ફસાઈ જતા, ઊંડા રહસ્યો અને જીવલેણ જૂઠાણાનાં પડ ખુલતા જાય છે.

ઠુકરા કે મેરા પ્યાર સિઝન 2
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: જિયો હોટસ્ટાર
કલાકાર: સંચિતા બસુ, ધવલ ઠાકુર
આ સિઝન કુલદીપ (સામાન્ય પરિવારનો યુવાન) અને શાનવિકા (અમીર ઘરની) ની કથાને આગળ ધપાવે છે, જેનો દુખદ ભૂતકાળ હવે કાળી રાજનીતિ, સત્તા અને બદલાની ભાવનાથી પ્રેરિત છે. એક દર્દનાક ઝઘડા પછી, બંને શરૂઆતમાં ઊંચા દાવના ખેલમાં એકબીજાના વિરોધી બની ઊભા રહે છે, પરંતુ સીતાપુરની ખતરનાક દુનિયામાં તેઓ ઊંડા ભાવનાત્મક સંઘર્ષ, વિશ્વાસઘાત અને બદલાતા સત્તાના સમીકરણોમાંથી પસાર થાય છે.

ધુરંધર: ધ રિવેન્જ (અનકટ વર્ઝન)
સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ: નેટફ્લિક્સ
કલાકાર: રણવીર સિંહ, સારા અર્જુન, સંજય દત્ત, આર. માધવન, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ, રાકેશ બેદી
ભારતીય સિનેમાની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મોમાંથી એક ‘ધુરંધર: ધ રિવેન્જ’નું અનકટ વર્ઝન હવે નેટફ્લિક્સ પર હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ફિલ્મ અગાઉ 5 જૂને જિયોસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થઈ હતી અને 19 જૂનથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થવા લાગી છે. એક્શન અને ડ્રામાના ચાહકો માટે આ સપ્તાહના અંતની સૌથી મોટી ભેટ ગણાઈ રહી છે.

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