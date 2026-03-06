ઓસ્કાર 2026માં પ્રેઝન્ટર બનશે પ્રિયંકા ચોપરા, યાદીમાં આ દિગ્ગજ નામ પણ શામેલ

ETV Bharat / entertainment

ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસ 98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહ માટે સ્ટાર-સ્ટડેડ પ્રસ્તુતકર્તાઓની લાઇનઅપમાં જોડાઈ

ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસ 98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહ માટે સ્ટાર-સ્ટડેડ પ્રસ્તુતકર્તાઓની લાઇનઅપમાં જોડાઈ
ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસ 98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહ માટે સ્ટાર-સ્ટડેડ પ્રસ્તુતકર્તાઓની લાઇનઅપમાં જોડાઈ (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 7:55 PM IST

હૈદરાબાદ: 98માં એકેડેમી એવોર્ડ્સ માટે પ્રેઝન્ટરની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ભારતીયો માટે એ ખુશીની વાત છે કે, આ લિસ્ટમાં ગ્લોબલ એક્ટ્રેસ પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસનું પણ નામ શામેલ છે. પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસ 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં પ્રેઝન્ટર તરીકે સ્ટેજ લેશે. આયોજકોએ શુક્રવારે આ જાહેરાત કરી.

પ્રિયંકા ચોપરાએ શુક્રવાર, 6 માર્ચે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સ માટે પ્રેઝન્ટર્સની યાદી શેર કરી હતી અને તેમાં તેનું નામ પણ સામેલ છે. દેશી ગર્લ સાથે વિલ આર્નેટ, રોબર્ટ ડાઉની જુનિયર, એન હેથવે, પોલ મેસ્કલ અને ગ્વિનેથ પેલ્ટ્રો પણ પ્રેઝન્ટર તરીકે જોડાશે.

અગાઉ જાહેર કરાયેલા પ્રેઝન્ટર્સમાં એડ્રિયન બ્રોડી, જેવિયર બાર્ડેમ, કિઅરન કલ્કિન, ક્રિસ ઇવાન્સ, ચેઝ ઇન્ફિનિટી, માઇકી મેડિસન, ડેમી મૂર, કુમૈલ નાનજિયાની, માયા રુડોલ્ફ અને ઝો સલ્ડાનાનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રિયંકાએ પોસ્ટ કરતાંની સાથે જ, સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકો અભિનંદનના મેસેજથી કૉમેન્ટ સેક્શન છલકાઈ ગયું. કૉમેડિયન ઝાકિર ખાને લખ્યું, "અભિનંદન, તમે અમારા હીરો છો." નમ્રતા શિરોડકર, હુમા કુરેશી અને ધનશ્રી સહિત ઘણી સેલિબ્રિટીઓએ પ્રિયંકાને તાળીઓ પાડીને ઉત્સાહિત કરી. એક ચાહકે કૉમેન્ટ કરી, "આ એબ્સોલ્યૂટ આઈટકોન્સની લિસ્ટ છે." બીજા યુઝરે કહ્યું, "હું તૈયાર છું. ઓસ્કારનો આનંદ માણવાનું એક વધારાનું કારણ."

પ્રિયંકા ચોપરા ઓસ્કારનો ભાગ બની હોય તેવું આ પહેલી વાર નથી. "બ્લફ" અભિનેત્રીએ અગાઉ 2016 માં એકેડેમી એવોર્ડ્સના 88મા એડિશનમાં પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું. 2021 માં, તેણે, તેના પતિ નિક જોનાસ સાથે, 93મા એકેડેમી એવોર્ડ્સ માટે નૉમિનેશનની જાહેરાત કરી હતી.

આ વર્ષે, 22 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, અભિનેતા ડેનિયલ બ્રુક્સ અને લુઇસ પુલમેન દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ઓસ્કાર નોમિનેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વર્ષની સૌથી વધુ નૉમિનેશન મેળવનારી ફિલ્મ, "સિનર્સ", 2026 ઓસ્કાર માટે ટોચની દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવી છે. તેણે 24 કેટેગરીમાં 16 નોમિનેશન સાથે એક નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.

98મો એકેડેમી એવોર્ડ્સ 15 માર્ચ, 2026ના રોજ હોલિવુડના ડોલ્બી થિયેટરમાં યોજાશે. કૉમેડિયન કોનન ઓ'બ્રાયન સમારોહનું આયોજન કરશે. આ સમારોહનું લાઈવ પ્રસારણ એબીસી પર થશે અને 15 માર્ચ, 2026ના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે ET / 4 વાગ્યે PT પર હુલુ પર પ્રસારણ થશે. ભારતમાં, લાઈવ પ્રસારણ 16 માર્ચ, 2026ના રોજ સવારે 5:30 વાગ્યે ઉપલબ્ધ થશે.

