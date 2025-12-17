ETV Bharat / entertainment

'હોમબાઉન્ડ' ઓસ્કાર 2025 માટે શોર્ટલિસ્ટ, કરણ જોહર ખુશ થયા, દિગ્દર્શકને અભિનંદન આપ્યા

'હોમબાઉન્ડ' ફિલ્મને ઓસ્કાર 2025 માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. કરણ જોહરે કહ્યું કે તે ખૂબ જ ખુશ છે કે હોમબાઉન્ડ ફિલ્મને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.

કરણ જોહર/'હોમબાઉન્ડ'
કરણ જોહર/'હોમબાઉન્ડ' (IANS/પોસ્ટર)
Published : December 17, 2025 at 4:22 PM IST

મુંબઈ : 16 ડિસેમ્બરના રોજ, એકેડેમીએ 12 શ્રેણીઓ માટે શોર્ટલિસ્ટની જાહેરાત કરી. આમાં એનિમેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ, કાસ્ટિંગ, ડોક્યુમેન્ટરી, ઓરિજિનલ સોંગ અને હેરસ્ટાઇલ જેવી શ્રેણીઓ શામેલ છે. નીરજ ઘાયવાનની ફિલ્મ, "હોમબાઉન્ડ" ને 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણી માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.

હોમબાઉન્ડ ટીમ આ સારા સમાચારથી ખૂબ જ ખુશ છે. ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે ખુશી વ્યક્ત કરી અને દિગ્દર્શક નીરજ ઘાયવાનને ખાસ અભિનંદન પાઠવ્યા. મંગળવારનો દિવસ કરણ જોહર માટે ખાસ હતો, કારણ કે એકેડેમીએ જાહેરાત કરી હતી કે ભારતની ફિલ્મ "હોમબાઉન્ડ" ને 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણી માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. કરણ જોહરે સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક નોંધ સાથે આ સમાચાર શેર કર્યા.

કરણ જોહરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હોમબાઉન્ડનું નવું પોસ્ટર શેર કર્યું અને કેપ્શનમાં લખ્યું, "હોમબાઉન્ડને 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. વિશ્વભરમાંથી અમને મળેલા અસાધારણ પ્રેમ અને સમર્થન માટે અમે ખૂબ આભારી છીએ."

બીજી એક પોસ્ટમાં, કરણ જોહરે શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીની યાદી શેર કરી, જેમાં હોમબાઉન્ડ 'બલન', 'ધ સિક્રેટ એજન્ટ', 'ઇટ વોઝ જસ્ટ એન એક્સિડેન્ટ', 'સાઉન્ડ ઓફ ફોલિંગ', 'ધ પ્રેસિડેન્ટ્સ કેક', 'કોકુહો', 'પેલેસ્ટાઇન 36', 'નો અધર ચોઇસ' જેવી ફિલ્મો સાથે સ્પર્ધા કરી રહી છે.

આ યાદી શેર કરતાં કરણે ભાવનાત્મક નોંધમાં લખ્યું, "હોમબાઉન્ડની સફર વિશે હું કેટલો ગર્વ, ખુશ અને ઉત્સાહિત છું તે હું વ્યક્ત કરી શકતો નથી. ધર્મા મૂવીઝના આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણી ફિલ્મોગ્રાફીમાં આ ગર્વ અને મહત્વપૂર્ણ ફિલ્મ છે."

કરણ જોહરે ફિલ્મના દિગ્દર્શક નીરજ ઘાયવાનનો આભાર માનતા નોંધમાં લખ્યું, "નીરજ ઘાયવાન, અમારા ઘણા સપનાઓને સાકાર કરવા બદલ આભાર. કાન્સથી ઓસ્કાર શોર્ટલિસ્ટ સુધી, તે એક અદ્ભુત સફર રહી છે. આ ખાસ ફિલ્મના સમગ્ર કલાકારો, ક્રૂ અને ટીમને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ. આગળ વધતા રહો. હોમબાઉન્ડ હવે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ રહ્યું છે."

હોમબાઉન્ડ ઓસ્કાર વોટિંગના આગલા રાઉન્ડમાં આગળ વધી ગયું છે, જે તેને 2026 ઓસ્કારમાં ઇન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં નોમિનેશન માટે લાયક અંતિમ 15 ફિલ્મોમાંની એક બનાવે છે. આ ફિલ્મ 86 દેશો અને પ્રદેશોમાંથી સ્પર્ધાત્મક એન્ટ્રીઓમાંથી પસંદ કરવામાં આવી હતી. એકેડેમી ઓફ મોશન પિક્ચર આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ (AMPAS) અનુસાર, પ્રારંભિક તબક્કામાં એકેડેમી સભ્યો દ્વારા સક્રિય ભાગીદારી બાદ માત્ર 15 ફિલ્મો મતદાનના આગલા રાઉન્ડમાં આગળ વધી શકી હતી.

એકેડેમી 2025 માટે 12 શ્રેણીઓમાં

એનિમેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ, સિનેમેટોગ્રાફી, ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મ, ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મ, ઇન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ, લાઇવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મ, મેકઅપ અને હેરસ્ટાઇલ, ઓરિજિનલ સોંગ, ઓરિજિનલ સ્કોર, સાઉન્ડ, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ અને નવી રજૂ કરાયેલ કાસ્ટિંગ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને, 86 દેશો અને પ્રદેશોમાંથી 15 ફિલ્મોને એકેડેમી 2025 માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.

હોમબાઉન્ડ વિશે

હોમબાઉન્ડ આ વર્ષની શરૂઆતમાં કાન્સ 2025 ના અન સર્ટેન રિગાર્ડ વિભાગમાં પ્રીમિયર થયું હતું અને સમીક્ષાઓ મેળવી હતી. બાદમાં તેણે ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ (TIFF) માં પ્રભાવ પાડ્યો, જ્યાં તેણે ઇન્ટરનેશનલ ઓડિયન્સ ચોઇસ એવોર્ડ માટે બીજા રનર-અપ સ્થાન મેળવ્યું.

હોમબાઉન્ડ બાળપણના મિત્રો શોએબ (ઈશાન) અને ચંદન (વિશાલ) ની વાર્તા કહે છે જ્યારે તેઓ પોલીસ દળમાં જોડાવા માટે મુસાફરી કરે છે. આ ફિલ્મ મિત્રતા, ફરજ અને યુવા ભારતીયો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા સામાજિક દબાણના વિષયોની શોધ કરે છે. આ ફિલ્મમાં જાહ્નવી કપૂર પણ છે.

