ઓસ્કાર નૉમિનેટેડ એક્ટ્રેસ બાર્બરા બેરીનું 95 વર્ષની વયે નિધન; સેલેબ્સ-ફેન્સએ વ્યક્ત કર્યો શોક
બેરીની પુત્રી, જેન હાર્નિકે કન્ફર્મ કર્યું કે તેમનું અવસાન મેનહટનમાં આવેલા તેમના ઘરે થયું હતું.
Published : October 29, 2026 at 10:46 AM IST
હૈદરાબાદ: હોલિવૂડથી દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રખ્યાત અભિનેત્રી બાર્બરા બેરીનું નિધન થયું છે. તેમણે 28 ઓક્ટોબરે 95 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. 1979ની ફિલ્મ 'બ્રેકિંગ અવે' (Breaking Away) માટે ઓસ્કાર નોમિનેશન મેળવનાર આ પ્રખ્યાત અભિનેત્રી કેન્સરથી પીડિત હતાં અને 2014થી 'ઈડિયોપેથિક પલ્મોનરી ફાઈબ્રોસિસ' (ફેફસાંનો એક ગંભીર રોગ) સામે પણ લડી કરી રહ્યાં હતાં. બાર્બરાની પુત્રી, જેન હાર્નિકે પુષ્ટિ કરી છે કે તેમનું નિધન મેનહટનમાં આવેલા તેમના નિવાસસ્થાને થયું હતું. ઓસ્કાર નોમિનેશન ઉપરાંત, બાર્બરાએ 1970ના મ્યુઝિકલ 'કંપની' (Company) માટે ટોની એવોર્ડ જીત્યો હતો અને તેમની કારકિર્દી દરમિયાન અનેક વખત એમી એવોર્ડ માટે નોમિનેટ થયાં હતાં. બાર્બરા માત્ર નવ વર્ષનાં હતાં જ્યારે તેમનો પરિવાર ટેક્સાસના કોર્પસ ક્રિસ્ટીમાં રહેવા ગયો હતો. અભિનેત્રીના નિધન પર સેલિબ્રિટીઓ અને અન્ય લોકો શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
બ્રેકિંગ અવેની એક્ટ્રેસ બાર્બરા બેરીનું નિધન
અહેવાલો અનુસાર, બાર્બરાના એક પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું કે, "હાર્નિક પરિવાર વતી, હું પુષ્ટિ કરી શકું છું કે તેમનું મૃત્યુ ન્યૂ યોર્ક સ્ટેટના 'મેડિકલ એઇડ ઇન ડાઇંગ' કાયદાના અનુસાર મેડિકલ મદદથી થયું, જેના તેઓ સમર્થક અને એડવોકેટ હતા."
Barbara Barrie has died at the age of 95. Barrie was an Oscar nominee for her supporting turn in the 1979 sports drama Breaking Away. She also sustained a lengthy career in theater that included a Tony nomination for originating the role of Sarah in Stephen Sondheim’s Company. https://t.co/jRlqSOX5lS— And the Runner-Up Is (@OscarRunnerUp) October 28, 2026
#PaulDooley #BarbaraBarrie #DennisChristopher BREAKING AWAY (1979) #RIP Barbara Ann Berman (May 23, 1931 – October 28, 2026) https://t.co/RnRkPjocXa— Daniel Marley (@UlteriousFilm) October 29, 2026
અહેવાલમાં જણાવ્યા અનુસાર, આ જાણીતી અભિનેત્રીને જીવલેણ કેન્સર હોવાનું નિદાન થયા બાદ, તેમણે મેનહટન સ્થિત પોતાના ઘરે રહીને એન્ડ-ઑફ-લાઈફ કેયર (end-of-life care)નો નિર્ણય કર્યો હતો. પોતાની લાંબી અભિનય કારકિર્દી દરમિયાન, બાર્બરાએ 'ધ ફ્યુજિટિવ' (The Fugitive), 'ધ મેરી ટાયલર મૂર શો' (The Mary Tyler Moore Show), 'ફેમિલી ટાઈઝ' (Family Ties), 'થર્ટીસમથિંગ' (thirtysomething), 'પુશિંગ ડેઝીઝ' (Pushing Daisies), 'આર્મી વાઈવ્ઝ' (Army Wives) અને 'નર્સ જેકી' (Nurse Jackie) જેવા ટેલિવિઝન શોમાં કામ કર્યું હતું.
Oscar-nominated Barbara Barrie has died at the age of 95. She ended her life today through medical aid after a terminal cancer diagnosis. https://t.co/x4tdpYVTXC— ClassicMovieDigest (@ClassicMovieDig) October 29, 2026
Barbara Barrie, 95, Oscar nominated for Breaking Away, died Wednesday at home in Manhattan with medical assistance under New York’s Medical Aid in Dying law after a terminal cancer diagnosis. She had advocated for the law. Known for roles in Breaking Away, Barney Miller, Suddenly Susan, and the original Broadway Company. Terminal illness patients facing incredible pain should be able to choose this. Other than that it's suicide by doctor. RIP Barbara— Gina Beana Fofina (@Ginasassyass) October 29, 2026
આ ઉપરાંત, તેમણે યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસમાં ડ્રામાનો અભ્યાસ કર્યો અને 1952માં ગ્રેજ્યુએટ થયા. તેમનો જન્મ 23 મે, 1931ના રોજ શિકાગોમાં થયો હતો. ગ્રેજ્યુએટ થયા બાદ, તેઓ ન્યૂ યોર્ક ગયા, જ્યાં તેમણે મંચ પર અભિનય કરવાનું શરૂ કર્યું. આ અભિનેત્રીએ 'ધ વુડન ડિશ' (The Wooden Dish), 'ધ ક્રુસિબલ' (The Crucible), 'અ મિડસમર નાઈટ્સ ડ્રીમ' (A Midsummer Night's Dream) અને 'સિગ્નિફિકન્ટ અધર' (Significant Other) જેવા નાટકોમાં કામ કર્યું હતું. 11 વર્ષની વયે તેમનો પરિચય કોમ્યુનિટી થિયેટર (સામુદાયિક રંગમંચ) સાથે થયો અને તેમણે પાંચ દાયકાથી વધુ સમય સુધી અભિનય ક્ષેત્રે કામ કર્યું.
Barbara Barrie, the Oscar-nominated actress known for “Barney Miller,” “Breaking Away” and “Suddenly Susan,” has d~ed at 95. Her daughter confirmed Barrie d~ed Wednesday at her Manhattan home following a terminal cancer diagnosis. #breakingnews https://t.co/TrtGkYmqac— Jill Winter (@JillWinterMusic) October 28, 2026
આ પણ વાંચોઃ
'રામાયણ'નો ફર્સ્ટ રિવ્યૂ: લોસ એન્જલસમાં વાગ્યો ડંકો, વર્લ્ડ પ્રીમિયરમાં ભક્તિમય થયા દર્શક, હવે 100થી વધુ દેશોમાં થશે રિલીઝ
CIDને ઘર-ઘરમાં જાણીતી બનાવનારા પ્રોડ્યૂસર બીપી સિંહનું નિધન, ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર