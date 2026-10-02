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Nushrratt Bharuccha Health Update: અભિનેત્રીને સ્પાઈનમાં ફ્રેક્ચર; બાલીથી મુંબઈ એરલિફ્ટ કરાશે

બાલીમાં થયેલા અકસ્માત બાદ, નુશરત ભરૂચાની ટીમે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે અપડેટ શેર કર્યું છે. ચાલો જાણીએ કે તાજેતરની માહિતી શું છે.

નુશરત ભરૂચા
નુશરત ભરૂચા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 4:02 PM IST

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હૈદરાબાદઃ નુસરત ભરૂચાના હેલ્થ સાથે જોડાયેલું અપડેટ સામે આવ્યું છે. તેમની ટીમે જણાવ્યું કે એક્ટ્રેસ કામ અને રજા માટે બાલી ગઈ હતી, જ્યાં એક અકસ્માતમાં તેમના કરોડરજ્જુમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. એક્ટ્રેસ હાલ હોસ્પિટલમાં છે અને ડૉક્ટર્સની દેખરેખમાં છે. તેમની ટીમે કન્ફર્મ કર્યું છે કે તેમના કરોડરજ્જુના હાડકાની સર્જરી થશે. આગળની સારવાર માટે તેમને એર એમ્બ્યુલેન્સથી મુંબઈ પરત લાવવાની પણ તૈયારી કરવામા આવી રહી છે.

ઈટીવી ભારતને નુસરત ભરૂચાના સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી જાણકારી મળી છે. ઈટીવી ભારતને જણાવાયુ છે કે, નુસરત ભરૂચા કામ અને રજા માણવા માટે બાલી ગઈ હતી, જ્યાં દુર્ભાગ્યવશ તેમની સાથે એક દુર્ઘટના ઘટી અને તેમને કરોડરજ્જુમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગચું. હાલ નુસરત બાલીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને ડૉક્ટરોની દેખરેખમાં છે. ડૉક્ટરો દ્વારા આગળની તપાસ બાદ નુસરતની કરોડરજ્જુની સર્જરી કરાશે.

આ સમયે અમારી સૌથી પહેલી પ્રાથમિકતા નુસરતનું સ્વાસ્થ્ય અને તેમને જરૂરી ચિકિત્સા સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવું છે. અમે તેમને એર એમ્બ્યુલેન્સ મારફતે બાલીથી મુંબઈ લાવવાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં તેમની સર્જરી કરાશે.

ઈજાની ગંભીરતા અને સર્જરીને જોતા નુસરતને આરામ અને સ્વસ્થ થવા માટે પર્યાપ્ત સમયની જરૂર પડશે. એવામાં આવનારા કેટલાક સપ્તાહ માટે તેમની વ્યાવસાયિક પ્રતિબદ્ધતાઓ પ્રભાવિત થવાની શક્યતાઓ છે.

અમે દરેકને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ સમયે તેમની ગોપનીયતાનું સન્માન કરે અને તેમને તેમની સારવાર તથા સ્વસ્થ થવાની પ્રક્રિયા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે જરૂરી સમય અને સ્થાન આપે. નુસરત માટે ચિંતા અને શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરનાર તમામ લોકોના અમે આભારી છીએ. યોગ્ય સમયે વધુ માહિતી આપવામાં આવશે.

વર્ક ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો, અહેવાલો સૂચવે છે કે નુશરત ભરૂચા ટાઈગર શ્રોફની આગામી ફિલ્મની કાસ્ટમાં સામેલ છે. આ ફિલ્મ ટાઈગર શ્રોફ અને નુશરત ભરૂચા વચ્ચેનું પ્રથમ ઑન-સ્ક્રીન સહયોગ હશે. આ ફિલ્મમાં પશ્મિના રોશન, અભિષેક બેનર્જી અને એલ્વિશ યાદવ પણ મહત્ત્વની ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. તે ગયા સપ્ટેમ્બરમાં રિલીઝ થયેલી કોમેડી-થ્રિલર ફિલ્મ 'ઉફ યે સિયાપા'માં 'તુમ્બડ' ફેમ સોહમ શાહ સાથે જોવા મળી હતી.

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TAGGED:

NUSHRRATT BHARUCCHA HEALTH UPDATE
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SPINAL FRACTURE
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NUSHRRATT BHARUCCHA HEALTH UPDATE

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