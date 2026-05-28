ETV Bharat / entertainment

પીએમ મોદીએ નંદમુરી તારક રામા રાવના જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી, જુનિયર NTRએ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી

આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીઢ અભિનેતા નંદમુરી તારકા રામા રાવની જન્મજયંતિ પર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જુનિયર એનટીઆર અને તેમના પરિવારે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : નંદમુરી તારકા રામા રાવ, જેમને NTR તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આજે (28 મે) તેમની 103મી જન્મજયંતિ ઉજવી છે. આ પ્રસંગે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ દરમિયાન, અભિનેતા જુનિયર NTR, તેમના દાદાને તેમની 103મી જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હૈદરાબાદના NTR ઘાટની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે તેઓ ભાવુક થતા જોવા મળ્યા હતા.

સુપ્રસિદ્ધ અભિનેતા, ફિલ્મ નિર્માતા અને આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી માટે શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વચ્ચે, પીએમ મોદીનો સંદેશ અલગ હતો. તેમને રાજકીય દિગ્ગજ અને ભારતીય સિનેમાના પ્રતિષ્ઠિત સ્ટાર્સમાંના એક તરીકે યાદ કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જાહેર જીવન અને મનોરંજનમાં એનટીઆરનું કાર્ય પેઢીઓને પ્રેરણા આપે છે.

પીએમ મોદીએ તેમના X (અગાઉના ટ્વિટર) હેન્ડલ પર NTR ને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "મહાન NTR ગરુને તેમની જન્મજયંતિ પર નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ. ગરીબો અને વંચિતો માટે ગૌરવપૂર્ણ જીવન સુનિશ્ચિત કરનારા જાહેર કલ્યાણ અને સુશાસન પ્રત્યેના તેમના સમર્પણ માટે તેમને પ્રેમથી યાદ કરવામાં આવે છે."

સિનેમામાં તેમના યોગદાનને યાદ કરતા, પીએમ મોદીએ આગળ લખ્યું, "સિનેમામાં તેમનું યોગદાન પેઢીઓને મોહિત કરે છે. તેમનું જીવન અને આદર્શો અપાર પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહ્યા છે. મારા મિત્ર ચંદ્રબાબુ નાયડુ ગારુના નેતૃત્વમાં આંધ્રપ્રદેશમાં NDA સરકાર, તેમના લોકો માટે જે સપના અને આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે."

એનટીઆરના પૌત્ર, નંદમુરી ચૈતન્ય કૃષ્ણએ પણ એનટીઆર ઘાટ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે તેમના દાદાની સમાધિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી, તેમના ચહેરા પર ઉદાસીનો ભાવ દેખાતો હતો. જુનિયર એનટીઆર ઉપરાંત, સ્વર્ગસ્થ એનટીઆરના પત્ની, લક્ષ્મી પાર્વતી અને પુત્રી, દગ્ગુબતી પુરંદેશ્વરીએ પણ હૈદરાબાદના એનટીઆર ઘાટ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

મીડિયા સાથે વાત કરતા, લક્ષ્મી પાર્વતીએ કહ્યું, "રેવંત રેડ્ડીએ અહીં એક પ્રતિમા સ્થાપિત કરી છે, અને હું આ પહેલ માટે તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જ્યારે પણ હું તેલુગુ ભૂમિ, તેલુગુ લોકો, તેલુગુ ગૌરવ અને તેલુગુ ઓળખ વિશે વિચારું છું, ત્યારે મારા મગજમાં પહેલું નામ NTR આવે છે."

તેમણે કહ્યું, "આજે, વિશ્વભરના તેલુગુ લોકો તેમને ખૂબ આદરથી પૂજે છે. તેમની યાદમાં, ઘણા લોકો ખોરાક વિતરણ અને રક્તદાન અભિયાનમાં ભાગ લે છે. વ્યક્તિનું જીવન આ રીતે હોવું જોઈએ. મૃત્યુ પછી પણ, લોકોના હૃદયમાં થોડા જ લોકો જીવંત રહે છે. આવા મહાન વ્યક્તિઓમાં, NTR સર્વોચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે. મને ખબર નથી કે મને તેમની પત્ની બનવાનું આશીર્વાદ કેટલા જીવન મળ્યા છે."

આ પણ વાંચો...

  1. Oscar Nomination: MM કીરવાણીએ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત થવા બદલ વ્યક્ત કર્યો આભાર
  2. કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ડાબેરી નેતા વીએસ અચ્યુતાનંદનનું 101 વર્ષની વયે નિધન

TAGGED:

JR NTR
PM NARENDRA MODI
NTR JAYANTI
NTR 103RD BIRTH ANNIVERSARY
NTR 103RD BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.