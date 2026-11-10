'રામાયણ' વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય સિનેમાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાને લાયક નથી;' 'મહાભારત'ના એક્ટરે કહ્યું - ફિલ્મ ઇતિહાસને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે
'મહાભારત'ના એક્ટર નિતિશ ભારદ્વાજે ટ્રેલર જોઈને ફિલ્મની પ્રસંશા અને સમર્થન કર્યા હતા જે ફિલ્મ જોઈને પાછા ખેંચી લીધા છે
Published : November 10, 2026 at 4:48 PM IST
હૈદરાબાદ: બી.આર. ચોપરાની સુપ્રસિદ્ધ ટેલિવિઝન શ્રેણી 'મહાભારત' (1988)માં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભૂમિકા ભજવવા માટે જાણીતા અભિનેતા નીતિશ ભારદ્વાજે, નિતેશ તિવારીની 'રામાયણ' ફિલ્મ જોયા બાદ તેની ટીકા કરી છે. આ અભિનેતાએ, જેમણે અગાઉ ફિલ્મનાં ટ્રેલરના વખાણ કર્યા હતા અને એવી આગાહી પણ કરી હતી કે તે ઓસ્કાર જીતશે, તેમણે હવે પોતાનું સમર્થન પાછું ખેંચી લીધું છે. તેમણે કહ્યું છે કે રણબીર કપૂર અભિનીત આ ફિલ્મ ભારતનો ઇતિહાસ, વારસો અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે.
નીતિશે ફિલ્મમાં યશ દ્વારા ભજવવામાં આવેલા રાવણના પાત્રના નિરૂપણ અંગે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમનું માનવું છે કે રાવણને એક ઉદારવાદી, સામાજિક ન્યાયમાં માનનારા અને ન્યાયી વ્યક્તિ તરીકે દર્શાવવાથી આ મહાકાવ્યનો મુખ્ય સંદેશ તેમજ સારા અને ખરાબ વિશેની તેની સમજ બદલાઈ જાય છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા અભિનેતાએ કહ્યું કે, રામાયણ એ માત્ર એક વાર્તા નથી, પરંતુ તે ભારતની આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાયેલી છે. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે ભગવાન વિષ્ણુએ ધર્મનું રક્ષણ કરવા અને મર્યાદા સ્થાપિત કરવા માટે ભગવાન રામનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.
તેમણે લખ્યું, "મારા મતે, રાવણને અત્યંત ઉદાર, સામાજિક ન્યાયમાં માનનારા અને ન્યાયી પાત્ર તરીકે રજૂ કરીને, આ ફિલ્મ રામાયણના નૈતિક માળખાને બદલી નાખે છે અને અવતારના મૂળ ઉદ્દેશ્યને જ નબળો પાડે છે."
નીતિશે વધુમાં કહ્યું કે, પ્રભાવશાળી વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ (VFX) આ મહાકાવ્યના ગહન મૂલ્યો અને અર્થની ઉણપને પૂરી કરી શકતા નથી. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ ફિલ્મને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતીય સિનેમાના પ્રતિનિધિ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે, તે બાબતને તેઓ હવે સમર્થન આપતા નથી.
તેમણે ઉમેર્યું, "હું આ ફિલ્મથી અત્યંત વ્યથિત અને નિરાશ છું. હું આ અંગેની મારી અગાઉની પોસ્ટ પાછી ખેંચી લઉં છું. મને આ ફિલ્મ વિશે કહેવા માટે એક પણ સારી વાત નથી જડતી. માત્ર VFXનો દેખાડો આ મહાકાવ્યના મૂળભૂત મૂલ્યો, દાર્શનિક ઊંડાણ અને આધ્યાત્મિક સારનું સ્થાન ક્યારેય લઈ શકતો નથી. મારા મતે, આ ફિલ્મ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતીય સિનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાને લાયક નથી, કારણ કે તેની કથા ભારતનો ઇતિહાસ, વારસો અને મૂળભૂત આધ્યાત્મિક મૂલ્યોને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે."
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલાં નીતિશની પ્રતિક્રિયા તદ્દન અલગ હતી. ટ્રેલર જોયા પછી, તેમણે દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારી અને ફિલ્મના વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સના વખાણ કર્યા હતા. તેમણે એવી આગાહી પણ કરી હતી કે આ ફિલ્મ 'બેસ્ટ ફોરેન ફિલ્મ' (શ્રેષ્ઠ વિદેશી ફિલ્મ) શ્રેણીમાં ઓસ્કાર જીતશે. તેમણે સંગીતકાર એ.આર. રહેમાન અને હંસ ઝિમરના આ પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાવાની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
'રામાયણ' એ ભારતીય મહાકાવ્ય પર આધારિત બે ભાગની ફિલ્મ છે. નિતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મના પ્રથમ ભાગમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામની ભૂમિકામાં, સાઈ પલ્લવી સીતાની ભૂમિકામાં અને યશ રાવણની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ પ્રોજેક્ટના નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રા છે, જ્યારે સંગીત એ.આર. રહેમાન અને હંસ ઝિમર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનો પ્રથમ ભાગ 5 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થયો હતો, અને નિર્માતાઓ તેનો બીજો ભાગ 2028માં રિલીઝ કરવાની યોજના ધરાવે છે.
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