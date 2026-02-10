NH7 વીકેન્ડર તેના કમબેક 2026 આવૃત્તિ માટે ભારતીય સંગીત પર લગાવી રહ્યું છે દાવ
આ કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેસને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ નથી. આ ભારતીય ચાહકોને દેખાડવાનો અને અનુભવ કરાવવાનો પ્રયાસ છે.
એક સમય હતો (લગભગ દોઢ દાયકા પહેલા) જ્યારે NH7 વીકેન્ડરમાં હાજરી આપવી એ કોઈ સીક્રેટ સમાજમાં જોડાવા જેવું લાગતું હતું. આપ કહી રહ્યાં હતાં કે, "મને લાગે છે કે ભારતીય પ્રેક્ષકો વધુ સારા સાઉન્ડ અને વધુ સારા ક્યુરેશનને પાત્ર છે." તમે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "હા, હું ખુશી-ખુશી નવ કલાક સુધી એક મેદાનમાં ઉભો રહીશે, માત્ર તે બેન્ડને જોવા માટે જેને મે માત્ર બેંડકેમ્પ પર સાંભળ્યું છે.
પછી જિંદગી આગળ વધી. તહેવારો મોટા થતા ગયા. લોકો પણ મોટા થતા ગયા, વધુ પસંદગીયુક્ત થઈ ગયા, પીઠના દુખાવા વિશે વધુ વિચારવા લાગ્યા અને NH7 વીકેન્ડર ધીમે ધીમે રૂટિનમાંથી બહાર નીકળી ગયું. તેથી જ તેનું પુનરાગમન (હવે સત્તાવાર રીતે Iconiq White NH7 વીકેન્ડર નામ આપવામાં આવ્યું છે) 13 માર્ચથી 15 માર્ચ સુધી પુણેના મહાલક્ષ્મી લૉન્સમાં ઓળખ્યું-પારખ્યું લાગ્યુંછે. આ આવૃત્તિએ એક બોલ્ડ પસંદગી કરી, કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય હેડલાઇનર નહીં, કોઈ ઉધાર લીધેલી ઉપાધી નહીં. માત્ર ભારતીય કલાકારો.
એ તહેવાર જે ક્યારેય પૂરો ન થયો
2010 માં શરૂ થયેલો, NH7 વીકેન્ડર એક સમયે તે જાદુઈ ક્ષણોની સાક્ષી હતું, જ્યારે ભારતીય ચાહકો સ્ટીવ વાઈ, જો સટ્રિયાની અને સિગારેટ આફ્ટર સેક્સ જેવા કલાકારોને લાઇવ જોતા હતા. ઘણી વખત પહેલી વાર, કોઈ એવી વ્યક્તિની બાજુમાં ઉભા હતા જે પછીથી તેમના ભૂતપૂર્વ બન્યા હતા. આટલા વર્ષોમાં, આ એક ધાર રિવાજ બની ગયો: તમારી પહેલી ભીડ અને તમારો પહેલો ફેસ્ટીવલ ક્રશ.
જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષો પડકારભર્યા રહ્યા છે. ડિસેમ્બર 2024માં આયોજીત 15મું એડિશન છેલ્લી ઘડીએ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અદૃશ્ય થવાને બદલે, NH7 એ માર્ચ 2025માં દિલ્હી NCR, ઇન્દોર અને જયપુરમાં દિવસભરની આવૃત્તિઓ સાથે પાણીનું પરીક્ષણ કર્યું, લગભગ એ જોવા જેવું કે પ્રેક્ષકો હજુ પણ સાંભળી રહ્યા છે કે નહીં. હવે ત્રણ દિવસ પૂણેમાં ફરી તેની ભવ્ય આવૃત્તિ આવી રહી છે. આ એક લાઇનઅપ જે ભારતીય સંગીત હાલમાં ક્યાં છે તેનો કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરેલો સ્નેપશોટ જેવું લાગે છે.