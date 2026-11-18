'Panchayat'ની નવી સીઝનની જાહેરાત, જાણો ક્યારે થશે રિલીઝ, ફુલેરાને મળશે નવા પ્રધાન
પંચાયત સીઝન 5નું નિર્માણ ધ વાયરલ ફીવર (TVF)એ કર્યું છે. દીપક કુમાર મિશ્રા તેના ડિરેક્ટર છે.
Published : November 18, 2026 at 1:03 PM IST
હૈદરાબાદ: પંચાયત સીઝન 5નું પ્રીમિયર 3 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ યોજાશે. એક વખત ફરી દર્શકોને ફુલેરાના જાણીતા ગામ અને સૌના ચાહક સચિવજીની દુનિયામાં પરત ફરવાની તક મળશે. આ નવી સિઝન સિરીઝની લોકપ્રિયતા અને દર્શકોના ઊંડા જોડાણને આગળ વધારશે જેમાં એક વખત ફરી દર્શકોને તેના રસપ્રદ રોલ, ગામનું હાસ્ય, ભાવુક ક્ષણ અને સ્થાનિક રાજનીતિનો ખાસ મેળ જોવા મળશે.
પંચાયત સીઝન 5નું નિર્માણ ધ વાયરલ ફીવર (TVF)એ કર્યું છે. દીપક કુમાર મિશ્રા તેના ડિરેક્ટર છે જ્યારે સિરીઝની રચના દીપક કુમાર મિશ્રા, ચંદન કુમાર અને અરૂણાભ કુમારે કરી છે. આ સીઝનમાં જિતેન્દ્ર કુમાર, રઘુબીર યાદવ, નીના ગુપ્તા, સુનીતા રાજવર, ફૈસલ મલિક, ચંદન રોય, સંવિકા, દુર્ગેશ કુમાર અને અશોક પાઠક સહિત કલાકારોની ટોળી ફરી એક વખત પોતાના રોલમાં જોવા મળશે. પંચાયત સીઝન 5નું પ્રીમિયર વિશેષ રીતે પ્રાઇમ વીડિયો પર ભારત સહિત વિશ્વભરના 240થી વધુ દેશમાં યોજાશે.
નવી સિઝનમાં ડ્રામા, રાજકીય ખેંચતાણ અને ઉથલ પાથલ જોવા મળશે. ફુલેરાને એક નવો પ્રમુખ મળી ગયો છે અને હવે દરેક કોઇને જાણવાની ઉત્સુકતા છે કે નવા પ્રધાન બનીને બનરાકસે શું યોજના બનાવી છે? સવાલ આ છે કે શું તે ફુલેરાની તસવીર બદલી શકશે અથવા તેના વચન માત્ર દેખાવો સાબિત થશે? સત્તામાં બદલાવ સાથે ફુલેરામાં બદલાતા સમીકરણ પણ જોવા મળશે.
પ્રાઇમ વીડિયો ઇન્ડિયામાં SVOD કન્ટેન્ટ એક્વિજિશનના ડાયરેક્ટર અને હેડ મનીષ મેંઘાણીએ કહ્યું, "કેટલીક વાર્તાઓ સમય સાથે અમારા જીવનનો ભાગ બની જાય છે અને આ કારણે તે ખાસ બની જાય છે. પંચાયત પણ આવી જ એક વાર્તા છે. છેલ્લી ચાર સીઝનમાં ફુલેરા અને ત્યા રહેતા લોકોએ દર્શકોના દિલમાં પોતાની ખાસ જગ્યા બનાવી છે. આ વાર્તાએ દર્શકોને હસાવ્યા છે. ભારતની સૌથી સફળ અને લોકપ્રિય સિરીઝમાંથી એક તેની પાંચમી સીઝન સાથે પરત ફરવું ગર્વની વાત છે.
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