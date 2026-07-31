નેપાળમાં હિંસા ભડકી; ત્રણ લોકોના મોત, PM બાલેન શાહે લોકોને તણાવ વચ્ચે શાંતિની અપીલ કરી
નેપાળના વડા પ્રધાને દક્ષિણ મેદાનોમાં તણાવ વચ્ચે શાંતિની અપીલ કરી, જ્યાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા છે
By ANI
Published : July 31, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 4:31 PM IST
કાઠમંડુ: નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહે ગુરુવારે દેશના દક્ષિણ મેદાનોમાં થયેલી હિંસા બાદ એકતા, સંયમ અને સામાજિક સંવાદિતાની અપીલ કરી. હિંસામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકોના મોત થયા. હિંસા ફાટી નીકળ્યા પછી પહેલી વાર રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા, શાહે દિવાનગંજ (સુનસારી) માં બનેલી દુ:ખદ ઘટના, સાથે જ સિરાહામાં સંબંધિત ઘટનાક્રમ અને અન્ય જિલ્લાઓમાં ફેલાઈ રહેલી અશાંતિ અંગે સરકારની ઊંડી ચિંતા અને સંવેદનશીલતા વ્યક્ત કરી.
તેમણે કહ્યું, "નેપાળ સરકાર થોડા દિવસો પહેલા દિવાનગંજ, સિરાહા અને સુનસારીના અન્ય ભાગોમાં બનેલી દુ:ખદ ઘટનાઓ તેમજ ત્યારથી કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઉભરી આવેલા અસ્થિર વાતાવરણ પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે ગંભીર અને સંવેદનશીલ છે." મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, શાહે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ દુ:ખદ ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા આપણા નાગરિકો - જયપ્રકાશ મહેતા, ઓમપ્રકાશ મહેતા અને ગણેશ યાદવ પ્રત્યે હું હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. નેપાળ સરકાર વતી, હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે પણ મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. હું આ ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા તમામ નાગરિકોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું. ઘાયલોની સારવારમાં કોઈ ચૂક કે વિલંબ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે સંબંધિત આરોગ્ય એજન્સીઓને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે."
સપ્તકોશી નદી કિનારે 'બોલ બામ' યાત્રાની તૈયારીઓ દરમિયાન મોટા અવાજે સંગીતને લઈને સ્થાનિક જૂથો વચ્ચે થયેલા વિવાદ બાદ દિવાનગંજ ગ્રામીણ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3માં રવિવારે મોડી રાત્રે સુનસારીમાં અશાંતિ શરૂ થઈ હતી. આ મુકાબલો ઝડપથી પથ્થરમારો અને હિંસામાં ફેરવાઈ ગયો, જેના કારણે પોલીસે લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસ અને ચેતવણીના ગોળીબારનો આશરો લેવો પડ્યો; અંતે, સશસ્ત્ર પોલીસ દળે ગોળીબાર કર્યો. ગોળી વાગવાથી એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું, જ્યારે ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. હિંસામાં ઘાયલ થયેલા જયપ્રકાશ મહેતાનું ગુરુવારે અવસાન થયું, જેના કારણે મૃત્યુઆંક ત્રણ થયો.
તપાસ સમિતિની રચનાની જાહેરાત કરતા, શાહે જનતાને ખાતરી આપી કે તપાસ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રહેશે અને જવાબદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઘટના પછી તરત જ, સુરક્ષા એજન્સીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને પરિસ્થિતિને સામાન્ય બનાવવા, વધુ અનિચ્છનીય ઘટનાઓ અટકાવવા અને શાંતિ અને સુરક્ષા જાળવવા માટે સતત પ્રયાસો કર્યા.
ગૃહ મંત્રાલયે ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા અને દોષિતો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક તપાસ સમિતિની રચના કરી. શાહે કહ્યું, "હું દરેકને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે આ તપાસ સંપૂર્ણપણે નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રહેશે; સરકાર આ ઘટના માટે જવાબદાર કોઈપણ વ્યક્તિને ન્યાય અપાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે, સરકારે સામાન્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે વિવિધ પગલાં લીધાં છે. કેન્દ્રીય સ્તરે એક સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જ્યારે સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ, નાગરિક સમાજના સભ્યો, ધાર્મિક નેતાઓ, સમુદાયના પ્રતિનિધિઓ અને સામાજિક કાર્યકરો સાથે સતત સંવાદો યોજવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "સ્થાનિક પરિસ્થિતિનું સીધું નિરીક્ષણ કરવા, અસરગ્રસ્ત પક્ષો સાથે વાતચીત કરવા અને શાંતિ અને સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ગૃહમંત્રી જાતે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. વધુમાં, દેશમાં એકંદર શાંતિ અને સુરક્ષા પરિસ્થિતિની ગંભીરતાથી સમીક્ષા કરવા માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, અને પરિસ્થિતિઓના આધારે જરૂરી નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે."
તેમના સાડા ચાર મિનિટના ટેલિવિઝન સંબોધનમાં, શાહે નાગરિકોને ખોટી માહિતી અથવા ઉશ્કેરણીજનક સામગ્રી ન ફેલાવવા પણ અપીલ કરી. તેમણે લોકોને ખોટી અથવા અપ્રમાણિત માહિતી, અફવાઓ, દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ અથવા સમુદાયો વચ્ચે તણાવ વધારી શકે તેવા સંદેશાઓ ફેલાવવાનું ટાળવા વિનંતી કરી, અને તેમને ફક્ત સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા કહ્યું.
તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવાનો, અરાજકતા ફેલાવવાનો અથવા નેપાળની સહિષ્ણુતા અને ભાઈચારાની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરાઓને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નેપાળના વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, "નેપાળનું બંધારણ દરેક નાગરિકને તેમના ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓનું પાલન કરવાનો મૂળભૂત અધિકાર આપે છે. સરકાર આ બંધારણીય જવાબદારી પૂર્ણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે.
ધર્મ એક એવી શક્તિ છે જે સમાજને એક કરે છે અને પ્રેમ ફેલાવે છે. વિશ્વનો કોઈ પણ ધર્મ કે સંસ્કૃતિ હિંસા, નફરત કે ભાગલાની હિમાયત કરતું નથી. બધા ધર્મોનો સાર કરુણા, પ્રેમ અને શાંતિમાં રહેલો છે. દેશના એક ભાગમાં અચાનક અને દુ:ખદ ઘટના માટે સમગ્ર સમુદાયને દોષી ઠેરવવા અને બદલાની આગ બીજા ભાગોમાં ફેલાવવાને કોઈપણ દ્રષ્ટિકોણથી વાજબી ઠેરવી શકાય નહીં."
નેપાળી અને મૈથિલી બંને ભાષામાં આપેલા સંદેશ સાથે પોતાના ભાષણનું સમાપન કરતા, શાહે શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત બનાવવા માટે સામૂહિક પ્રયાસો કરવાની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું, "આપણો ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે સૌથી મુશ્કેલ અને કસોટીભર્યા સંજોગોમાં પણ, પરસ્પર એકતા, સહિષ્ણુતા અને શાણપણ આપણી સૌથી મોટી શક્તિ રહી છે. આપણે બધાએ જવાબદાર નાગરિકોની ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ અને આ સુંદર અને શાંતિપૂર્ણ નેપાળી આકાશ પર છવાયેલા અશાંતિના વાદળોને દૂર કરવા જોઈએ.
આપણે - સામાન્ય નાગરિકો, નાગરિક સમાજ, ધાર્મિક સમુદાયો, આદરણીય નેતાઓ, રાજકીય પક્ષો અને જવાબદાર મીડિયા - સરકારને ધીરજ અને સંયમ રાખવા અને શાંતિ, સંવાદિતા, ભાઈચારો અને રાષ્ટ્રીય એકતા જાળવી રાખવા માટે હાર્દિક અપીલ કરીએ છીએ."
સરકાર તરફથી આ પ્રતિક્રિયા સુનસારી, સિરાહા, જનકપુર અને પારસા જિલ્લામાં કર્ફ્યુ, પ્રતિબંધિત આદેશો અને ભારે સુરક્ષા તૈનાત વચ્ચે આવી છે. રવિવારથી વિરોધ પ્રદર્શનો અને તણાવ વધ્યા છે, જેના કારણે ભારતની સરહદે આવેલા પ્રદેશમાં વ્યાપક સાંપ્રદાયિક તણાવ અંગે ચિંતા વધી રહી છે.
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