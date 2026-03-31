શાહરુખ બાદ હવે સલમાન સાથે ઑન સ્ક્રીન રોમાન્સ કરશે નયનતારા, 'ભાઈજાન'ની આ ફિલ્મમાં લીધી એન્ટ્રી

#SVC63 ની લીડ એક્ટ્રેસના નામ પરથી પડદો ઉંચકાયો છે. શાહરૂખ પછી, નયનતારા #SVC63 માં સલમાન ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે.

#SVC63 ની લીડ એક્ટ્રેસના નામ પરથી પડદો ઉંચકાયો છે. શાહરૂખ પછી, નયનતારા #SVC63 માં સલમાન ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે.
#SVC63 ની લીડ એક્ટ્રેસના નામ પરથી પડદો ઉંચકાયો છે. શાહરૂખ પછી, નયનતારા #SVC63 માં સલમાન ખાન સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે. (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 8:22 PM IST

હૈદરાબાદ: ગત સોમવારે સલમાન ખાને તેના નવા પ્રોજેક્ટની ઘોષણા કરી હતી. તેણે ખુલાસો કર્યો હતો કે, પોતાની આગામી ફિલ્મ માટે તેણે નેશનલ એવોર્ડ-વિનિંગ ફિલ્મમેકર વામશી પેડિપલ્લી સાથે કોલાબરેશન કર્યું છે. હવે મેકર્સે આ ફિલ્મની લીડ હિરોઈનના નામ પરથી પડદો ઉંચક્યો છે.

31 માર્ચે શ્રી વેંકટેશ્વર ક્રિએશન્સે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર #SVC63 સંબંધિત એક અપડેટ આપી છે. પ્રોડક્શન હાઉસે ખુલાસો કર્યો કે, તેમની આગામી ફિલ્મ #SVC63માં સાઉથની લેડી સુપરસ્ટાર નયનતારા લીડ એક્ટ્રેસ હશે.

હાઉસે સલમાન ખાન અને નયનતારા સાથે એક જૉઈન્ટ પોસ્ટર શેર કર્યું છે, જેમાં લખ્યું છે 'વેલકમ ઑન બોર્ડ.' આ પોસ્ટને કેપ્શન આપવામાં આવ્યું છે: 'ધ ક્વીન આવી રહી છે. વર્સેટાલિટી અને એક્સેલન્સનું ઉદાહરણ નયનતારા સલમાન ખાન વામશી પેડિપલ્લીની ફિલ્મ સાથે જોડાઈ રહી છે. આ અમારા માટે સન્માનની વાત છે કે, તમે બહુ ખાસ બાબત માટે અમારી સાથે છો જે ચાલી રહી છે.'

સોમવારે શ્રી વેંકટેશ્વર ક્રિએશન્સે વામશી અને સલમાનની ફિલ્મ વિશે જાણકારી આપી છે. તેમણે શૂટિંગ વિશે અપડેટ આપતા લખ્યું કે, 'સલમાન ખાન, એક એવું નામ જેણે દુનિયાભરના દર્શકોને સેલિબ્રેટ કરવા માટે અગણિત મોમેન્ટ્સ આપી છે. હવે #SVC63 માટે અમારા પોતાના, બધાના વ્હાલા બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મમેકર વામશી પેડિપલ્લી સાથે હામ મિલાવ્યો છે. સલામન ખાન વામશી પેડિપેલ્લીની ફિલ્મ આ એપ્રિલમાં ફ્લોર પર જશે... જે શાનદાર હશે.'

જણાવી દઈએ કે, એક્ટર સલમાન ખાન, નેશનલ એવોર્ડ વિનિંગ ડિરેક્ટર વામશી પેડિપલ્લી અને લીડિંગ પ્રોડ્યુસર દિલ રાજૂ પહેલીવાર સાથે કામ કરી રહ્યા છે. અપેક્ષાઓ છે કે, આ તિકડી એક જબરદસ્ત એક્શન ડ્રામા લઈને આવશે. આ અનટાઈટલ્ડ ફિલ્મનું શૂટિંગ એપ્રિલ 2026માં શરૂ થશે. પ્રોજેક્ટ વિશે વધુ ડિટેઈલ્સ ટૂંક સમયમાં આવવાની અપેક્ષા છે.

હાલ સલમાન પોતાની વૉર ડ્રામા ફિલ્મ 'માતૃભૂમિ'માં વ્યસ્ત છે. આ ફિલ્મનું ટાઈટલ પહેલા 'બેટલ ઑફ ગલવાન' હતું પરંતુ બાદમાં તેને બદલી નાખવામાં આવ્યું. આ ફિલ્મને અપૂર્વ લાખિયા નિર્દેશિત કરી રહ્યા છે. ફિલ્મમાં ચિત્રાંગદા સિંહ મુખ્ય ફિમેલ કેરેક્ટર છે. પહેલા ફિલ્મ 17 એપ્રિલના રોજ રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ હવે તેને ટાળી દેવામાં આવી છે. મેકર્સ તરફથી હજુ નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર કરાઈ નથી.

આ પણ વાંચો:

