કેવડિયામાં યોજાશે National Film Awards, 56 વર્ષ બાદ દિલ્હી બહાર થશે આયોજન
૫૬ વર્ષ પછી, નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ દિલ્હીથી બહાર થવા જઈ રહ્યા છે.
Published : September 8, 2026 at 2:51 PM IST
હૈદરાબાદઃ નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ આ વખતે દિલ્હીમાં આયોજિત નહીં થાય. અધિકારીઓએ સોમવારે, 7 સપ્ટેમ્બરે જણાવ્યું કે પોતાના 72 વર્ષના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર, નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સનો કાર્યક્રમ દિલ્હીમાં નહીં થાય. જો કે આ પ્રતિષ્ઠિત સમારોહ એક નવી જગ્યા પર આયોજિત થઈ રહ્યો છે, જેનાથી તેના 72મી આવૃત્તિને એક બિલ્કુલ અલગ માહોલ મળશે.
પીટીઆઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ 2026નો સમારોહ દિલ્હીની બહાર આયોજિત થશે. અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું કે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ સેરેમની ગુજરાતના કેવડિયામાં યોજાશે, જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ 22 સપ્ટેમ્બરે સન્માન પ્રદાન કરશે, રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સમારોહ આયોજિત કરવાની જે લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા હતી તેમા એક મોટો ફેરફાર થશે.
અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આ મહિનાના અંતમાં ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન આ સન્માન પ્રદાન કરશે. એકતા નગર (જે પહેલા કેવડિયાના નામથી ઓળખાતુ હતું)માં સ્ટેચ્યુ ઑફ યૂનિટી સ્થિત છે, જે દુનિયાનું સૌથી ઉંચું સ્ટેચ્યુ અને ગુજરાતના સૌથી પ્રમુખ સ્થળોમાંથી એક છે. આ ફેરફારના કારણે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ માટે આ વર્ષનું આયોજન ખાસ રીતે મહત્ત્વનું થઈ ગયું છે.
પહેલો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ 1954માં આપવામા આવ્યો હતો અને દાયકાઓથી મોટાભાગના આયોજન દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં જ આયોજિત થતા રહે છે. હવે 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ સાથે આ પરંપરાને બદલતા આ કાર્યક્રમ પહેલીવાર ગુજરાતમાં આયોજિત કરવામા આવશે.
જુલાઈમાં જાહેર થયેલા આ એવોર્ડ્સની 72મી આવૃત્તિ સામાન્ય પરંપરાથી અલગ થઈ જશે, જો કે એવા ઉદાહરણ પણ રહ્યા છે જ્યારે સમારોહ દિલ્હીની બહાર આયોજિત કરવામા આવ્યા હતા. 17મો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ સમારોહ 1971માં ચેન્નઈમાં આયોજિત કરવામા આવ્યો હતો.
STORY | National Film Awards move out of Delhi, to be held in Kevadia in Gujarat— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
The National Film Awards ceremony will move out of Delhi to Kevadia in Gujarat for with President Droupadi Murmu presenting the honours on September 22, officials said on Monday.
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વિજેતાના લિસ્ટમાં આ અભિનેતાઓના નામ
'આર્ટિકલ 370'ને બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ માટે પસંદ કરવામા આવી છે. જ્યારે, આ ફિલ્મની લીડ એક્ટ્રેસ યામી ગૌતમને બેસ્ટ એક્ટ્રેસ માટે પસંદ કરવામા આવી છે. મલયાલમ સુપરસ્ટાર મમૂટી અને બૉલીવુડ સ્ટાર કાર્તિક આર્યન ક્રમશઃ 'બ્રહ્મયુગમ' અને 'ચંદૂ ચેમ્પિયન'માં પોતાના અભિનય માટે બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ શેર કરશે. રણદીપ હુડ્ડાને વિનાયક દામોદર સાવરકરની બાયોપિક 'સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર' માટે બેસ્ટ ડેબ્યૂ ડાયરેક્ટરનો એવોર્ડ આપવામા આવશે.
તેલુગુ સાયન્સ-ફિક્શન ફિલ્મ 'કલ્કિ 2898 એડી'ને સારુ મનોરંજન પ્રદાન કરનારી બેસ્ટ પૉપુલર ફિલ્મનો એવોર્ડ મળશે, જ્યારે અરુણ મથેશ્વરન દ્વારા નિર્દેશિત અને ધનુષ અભિનીત તમિલ ફિલ્મ 'કેપ્ટન મિલર'ને રાષ્ટ્રીય, સામાજિક અને પર્યાવરણીય મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપનારી બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ પસંદ કરવામા આવી છે.
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