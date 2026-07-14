ETV Bharat / entertainment

સોનમ વાંગચુક 17 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર, ફિલ્મી કલાકારોએ પોસ્ટ શેર કરી આપ્યું સમર્થન

નસીરુદ્દીન શાહ, ઝીનત અમાન, ઓમી વૈદ્ય અને અભય દેઓલે સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળને આપ્યું સમર્થન.

સોનમ વાંગચુક 17 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર
સોનમ વાંગચુક 17 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 17 દિવસથી જંતર-મંતર પર અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ પર છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સતત બગાડ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે હવે ફિલ્મ જગતની હસ્તીઓએ તેમને ટેકો આપ્યો છે. નસીરુદ્દીન શાહ, ઝીનત અમાન, ઓમી વૈદ્ય અને અભય દેઓલે સોશિયલ મીડિયા પર વાંગચુકનો પક્ષ લીધો છે. ઝીનત અમાને સરકારને સીધી અપીલ કરી છે, જ્યારે અભય દેઓલે ચિંતાજનક ઈમોજી સાથે તેમનો ફોટો શેર કર્યો છે.

ઝીનત અમાનની સરકારને ખાસ અપીલ

દેઓલ ઉપરાંત, તેમની બન ટિક્કી સહ-અભિનેત્રી ઝીનત અમાને પણ વાંગચુકને ટેકો આપ્યો અને સરકારને અપીલ કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનો સંદેશ શેર કરતાં, 74 વર્ષીય અભિનેત્રીએ લખ્યું, "મારા વિચારો આજે દેશની રાજધાની સાથે છે, જ્યાં આજે વાંગચુકની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળનો 17મો દિવસ છે." તેણીએ નોંધ્યું કે તેણીએ એક સમાચાર અહેવાલમાં વાંચ્યું હતું કે વાંગચુક "સ્નાયુ નુકશાન અને અસહ્ય પીડા" અનુભવી રહ્યા છે. ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા માટે પૂછવામાં આવતાં અમને તેમના પ્રતિભાવને પણ યાદ કર્યો: "મને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાનું ન કહો. સરકારને પૂછો કે તેઓ સંવાદ કરવા પણ કેમ તૈયાર નથી."

તેણીની પોસ્ટમાં, અમને વાંગચુકના યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો, તેમને SECMOLના સ્થાપક, 'આઇસ સ્તૂપ'ના શોધક, લદ્દાખમાં શૈક્ષણિક સુધારાના પ્રણેતા અને સમર્પિત પર્યાવરણવાદી તથા સામાજિક કાર્યકર તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે ફિલ્મ 3 ઇડિયટ્સ માં આમિર ખાન દ્વારા ભજવવામાં આવેલું ફુનસુક વાંગડુનું પાત્ર વાંગચુકથી પ્રેરિત હતું, અને નોંધ્યું કે તેમને તેમના કાર્ય માટે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનો મળ્યા છે. અભિનેતા નસીરુદ્દીન શાહ અને 3 ઇડિયટ્સ ના અભિનેતા ઓમી વૈદ્યએ પણ સોનમ વાંગચુક વતી જનતાને અપીલ કરી છે.

સોનમ વાંગચુકના વિરોધ વિશે

આ વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહેલી 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' અનુસાર, વાંગચુકે અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ શરૂ કર્યા પછી લગભગ 9 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે, અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય સતત બગડતું જાય છે. આ જૂથ NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે વિરોધ કરી રહ્યું છે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યું છે, તેમજ વિવાદ બાદ આત્મહત્યા કરીને મૃત્યુ પામેલા ઉમેદવારોના પરિવારો માટે ₹1 કરોડનું વળતર માંગી રહ્યું છે.

આ વિરોધ પ્રદર્શન 20 જૂને શરૂ થયું હતું અને વાંગચુક 28 જૂને તેમાં જોડાયા હતા. સંગઠને 20 જુલાઈએ, ચોમાસુ સત્રના શરૂઆતના દિવસે, સંસદ તરફ શાંતિપૂર્ણ કૂચ કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. CJP Protest: ઉપવાસના 15મા દિવસે સોનમ વાંગચુકની તબિયત વધુ લથડી, 7.8 કિલો વજન ઘટ્યું
  2. CJPનું આંદોલન: જંતર-મંતર પર ધરણાનો 20મો દિવસ; સોનમ વાંગચુકે સંસદ તરફ કૂચનું આહ્વાન કર્યું

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
HUNGER STRIKE
NEET PROTEST
BOLLYWOOD SUPPORT
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.