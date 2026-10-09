પંચતત્વમાં વિલિન થયા નાના પાટેકર, રાજકીય સન્માન સાથે થયા અંતિમ સંસ્કાર, પુત્રે આપી મુખાગ્નિ
મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં આવેલા તેમના ફાર્મહાઉસ પર નાના પાટેકરના સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા
Published : October 9, 2026 at 8:13 AM IST
પુણે: મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં આવેલા તેમના ફાર્મહાઉસ પર ગુરુવારે રાત્રે અભિનેતા નાના પાટેકરના સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. પાટેકરના પુત્ર મલ્હારે અંતિમ સંસ્કારની વિધિ કરી હતી. 8 ઓક્ટોબરે પુણેના ડોન્જે ગામમાં આવેલા ફાર્મહાઉસ ખાતે પાટેકરને અંતિમ વિદાય આપવા માટે હજારો લોકો એકત્ર થયા હતા. આ દરમિયાન લોકોએ તેમના સમર્થનમાં "નાના અમર રહો" જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
અભિનેતાના નજીકના સાથીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પાટેકરે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે તેમના અંતિમ સંસ્કાર ફાર્મહાઉસ પર જ કરવામાં આવે. તેમના પાર્થિવ દેહને ગુરુવારે રાત્રે ગોવાથી પુણે લાવવામાં આવ્યો હતો; મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ તેમને લેવા માટે એરપોર્ટ પર હાજર હતા. ત્યારબાદ, મૃતદેહને સિંહગઢ કિલ્લા નજીક ડોન્જે ગામમાં આવેલા અભિનેતાના ફાર્મહાઉસ પર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. પાટેકર (75)નું તે દિવસે અગાઉ ગોવા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અવસાન થયું હતું.
અંતિમ સંસ્કારમાં બોલિવૂડ, રાજકારણ, રમતગમત અને સામાજિક ક્ષેત્રની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. તેમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવાર; કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રામદાસ આઠવલે અને મુરલીધર મોહોલ; મહારાષ્ટ્રના મંત્રીઓ ચંદ્રકાંત પાટીલ, ઉદય સામંત અને માધુરી મિસાલ; લોકસભાના સભ્ય સુનીલ તટકરે; 'નામ ફાઉન્ડેશન'ના સહ-સ્થાપક અને અભિનેતા મકરંદ અનાસપુરે; FDA કમિશનર તુકારામ મુંઢે; અભિનેતાઓ જેકી શ્રોફ અને સાજિદ; તેમજ ફિલ્મ નિર્માતાઓ અનિલ શર્મા અને સાજિદ નડિયાદવાલાનો સમાવેશ થતો હતો.
ભારતીય સિનેમાના સૌથી જાણીતા કલાકારોમાંના એક, પીઢ અભિનેતા નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરની સવારે ગોવામાં 75 વર્ષની વયે અવસાન થયું. ગોવાની મણિપાલ હોસ્પિટલના સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, અભિનેતા ડોના પાઉલા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તબીબોએ તેમને 'બ્રૉટ ડેડ' (હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ત્યારે મૃત) જાહેર કર્યા હતા.
તેમણે 1978ની ફિલ્મ 'ગમન' (Gaman) દ્વારા હિન્દી સિનેમામાં પદાર્પણ કર્યું હતું અને પોતાની પેઢીના સૌથી આદરણીય કલાકારોમાંના એક બન્યા હતા. નાનાએ 'સલામ બોમ્બે!' અને 'પરિંદા' જેવી ફિલ્મો દ્વારા નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી હતી. ત્યારબાદ, તેમણે 'અંગાર', 'તિરંગા', 'ક્રાંતિવીર', 'અગ્નિ સાક્ષી', 'ખામોશી: ધ મ્યુઝિકલ', 'યશવંત', 'અબ તક છપ્પન' , 'અપહરણ' અને 'રાજનીતિ' જેવી ફિલ્મોમાં શાનદાર અભિનય કર્યો હતો.
આ પીઢ અભિનેતા મરાઠી સિનેમા અને થિયેટરમાં તેમના કામ માટે પણ જાણીતા હતા. તેમણે ફિલ્મ નિર્માણના ક્ષેત્રમાં પણ ઝંપલાવ્યું હતું અને 1991માં 'પ્રહાર: ધ ફાઈનલ અટેક' દ્વારા દિગ્દર્શક તરીકેની શરૂઆત કરી હતી. 'વેલકમ' ફ્રેન્ચાઇઝીમાં 'ઉદય શેટ્ટી' તરીકેની તેમની હાસ્યરસિક ભૂમિકા પ્રેક્ષકો, ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની હતી. તેમની ફિલ્મોની યાદીમાં 'રાજુ બન ગયા જેન્ટલમેન', 'વજૂદ' (Wajood), 'હૂ તૂ તૂ', 'ગેંગ', 'દીવાનગી', 'ભૂત', 'વેલકમ', 'વેલકમ બેક', 'નટસમ્રાટ' અને 'ધ વેક્સિન વોર' જેવી ફિલ્મોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
નાના પાટેકરને સિનેમા અને કલાના ક્ષેત્રે તેમના યોગદાન બદલ 2013માં 'પદ્મશ્રી' પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે ત્રણ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો અને અન્ય ઘણા પ્રતિષ્ઠિત સન્માનો મેળવ્યા હતા. સિનેમા ઉપરાંત, તેઓ સામાજિક કાર્યોમાં, ખાસ કરીને ખેતીની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો અને તેમના પરિવારોને મદદ કરવાના પ્રયાસો માટે પણ જાણીતા હતા. ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી જાણીતા ચહેરાઓમાંથી એક હોવા છતાં, તેમણે તેમનું અંગત જીવન મોટાભાગે લોકોની નજરથી દૂર રાખ્યું હતું.
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