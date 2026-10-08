Nana Patekar passes away: નાના પાટેકરે રાત્રે 2.30 વાગ્યે મિત્રને મેસેજ કરીને કહી હતી આ વાત, ડૉક્ટરે કર્યો ખુલાસો
ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે, નાના પાટેકરને સવારે 4:30 વાગ્યે મૃત અવસ્થામાં હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા હતા. પણ રાત્રે 2.30 વાગ્યે....
Published : October 8, 2026 at 3:32 PM IST
હૈદરાબાદઃ ઈન્ડિયન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ એક્ટર નાના પાટેકરના આકસ્મિક નિધનથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં છે. મનોરંજનથી ખેલ અને રાજનીતિથી બિઝનેસ જગતના લોકો એક્ટરના નિધન પર ભારે દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. નાના પાટેકરનું નિધન 75 વર્ષની ઉંમરે કાર્ડિયાક એટેકથી થયું છે. તેમને 8 ઓક્ટોબરની વહેલી સવારે મણિપાલ હૉસ્પિટલમાં લઈ જવાયા હતા. ત્યાં ઑન્કોલૉજી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડૉ. શેખર સાલકરે એક્ટરને લઈને ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. ડૉક્ટરએ સમગ્ર માહિતી આપવાની સાથે-સાથે જણાવ્યું છે કે, એક્ટરે છાતીમાં દુખાવો થવા પર મિત્રને મેસેજ કર્યો હતો.
ડૉક્ટરે શું-શું જણાવ્યું?
મણિપાલ હૉસ્પિટલના ઑન્કોલૉજી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ડૉ. શેખર સાલકરે જણાવ્યું, 'નાના પાટેકરને હોસ્પિટલમાં લગભગ વહેલી સવારે 4.30 વાગ્યે મૃત અવસ્થામાં લાવવામા આવ્યા હતા...સવારે 5.30 વાગ્યે તેમને મૃત જાહેર કરી દેવામા આવ્યા. અમે તેમને બચાવવાનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો, પણ તેમને મૃત અવસ્થામા જ લાવવામા આવ્યા હતા. લગભગ 45 મિનિટથી 1 કલાક સુધી કાર્ડિયાક મસાજ આપવામા આવી, પણ તેમને બચાવી શકાયા નહીં. અમને જે યાદ છે, એ અનુસાર, લગભગ રાતના 2.30 વાગ્યે તેમણે મિત્રને મેસેજ મોકલ્યો હતો કે તેમની તબિયત સારી નથી.'
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."— ANI (@ANI) October 8, 2026
ડૉક્ટરે આગળ જણાવ્યું, 'પણ રાતનો સમય હોવાના કારણે તેમના મિત્ર મેસેજ ન જોઈ શક્યા. માટે તેમણે ફોન કર્યો. તેઓ લગભગ 4 વાગ્યે તેમના ઘરે પહોંચ્યા. ત્યારે તેમને પરસેવો આવી રહ્યો હતો અને તેમની હાલત ખરાબ હતી. તેમણે નાનાને સંભાળતા શરૂઆતી મદદ કરી, પણ તેઓ ધીરે-ધીરે બેભાન થઈ રહ્યા હતા, માટે તેમણે તેમના કેયરટેકરને હોસ્પિટલ મોકલ્યો...'
ડોક્ટરે આગળ કહ્યું, 'જ્યારે અમારી ટીમ ત્યાં પહોંચી, તો તેમણે કાર્ડિયક મસાજ શરૂ કરી દીધી કારણ કે, તેઓ બિલ્કુલ પણ કોઈ પ્રતિક્રિયા નહોતા આપી રહ્યા...તેમને સવારે લગભગ 4:20 કે 4:30 વાગ્યે હોસ્પિટલમાં લાવવામા આવ્યા હતા. અમે પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો, પણ હોસ્પિટલ પહોંચવા સુધીમા તેમનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું. પછી અમારે પોલીસ કેસ નોંધાવવો પડ્યો કારણ કે આ એક MLC (મેડિકો-લીગલ કેસ)નો કેસ હતો. હવે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ગોવા મેડિકલ કૉલેજ લઈ જવામા આવ્યો છે. તેમના પરિવારજનો ત્યાં નહોતા. તેમની સાથે તેમના મિત્ર અને એક કેરટેકર હતા.'
જણાવી દઈએ કે, નાના પાટેકરે વર્ષ 1978માં આવેલી ફિલ્મ ગમનથી હિન્દી સિનેમામાં એન્ટ્રી કરી કરી હતી. ત્યાર બાદ એક્ટરે રોકાવાનું નામ જ ન લીધું. જે ફિલ્મમાં 'નાના'નો રોલ હોય, લોકો ફક્ત તેમની એક્ટિંગ અને ડાયલૉગ માટે જોવા જતા. તેમની ફિલ્મોનું લિસ્ટ ખૂબ લાંબુ છે. તેમની શાનદાર ફિલ્મોમાં 'સલામ બૉમ્બે', 'પરિંદા', 'પ્રહારઃ ધ ફાઈનલ એટેક', 'તિરંગા', 'ક્રાંતિવીર', 'અગ્નિ સાક્ષી', 'યશવંત', 'અબ તક છપ્પન', 'અપહરણ', 'ફિર હેરાફેરી', 'વેલકમ', 'રાજનીતિ', 'ગદર 2' છે. તેઓ તાજેતરમાં 'ઓ-રોમિયો' અને 'સુબેદાર'માં જોવા મળ્યા હતા.
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