નાના પાટેકરનો ફાઈનલ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યો, મોતના કારણનો થયો ખુલાસો
નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરે અવસાન થયું હતું. તે જ રાત્રે પુણેના ડોન્જે ગામમાં આવેલા તેમના ફાર્મહાઉસ પર તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા
Published : October 11, 2026 at 6:41 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડના 'નટસમ્રાટ' નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરે અવસાન થયું હતું. તે જ રાત્રે પુણેના ડોન્જે ગામમાં આવેલા તેમના ફાર્મહાઉસ પર તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમના અચાનક થયેલા મૃત્યુને લઈને કેટલાક લોકોના મનમાં શંકાઓ હતી, જેના કારણે અભિનેતાના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી હતી. 10 ઓક્ટોબરે જાહેર કરાયેલા રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે મૃત્યુનું કારણ કુદરતી હતું. તેમ છતાં, લોકો અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જે હવે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
નાના પાટેકરના અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે મૃત્યુનું કારણ કુદરતી હતું. ગોવા મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ (GMCH), બાંબોલિમના તબીબોની ટીમે તેમના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે તેમનું મૃત્યુ કુદરતી કારણોસર, ખાસ કરીને, ગંભીર હૃદયરોગના હુમલા (massive heart attack)ને કારણે થયું હતું. ગોવા પોલીસે IANSને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પરિવારને રિપોર્ટ વિશે જાણ કરવામાં આવી છે અને તેમણે તબીબી તારણોનો સ્વીકાર કર્યો છે; અત્યાર સુધી તેમણે કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી.
Actor Nana Patekar’s final post-mortem report has concluded that his death was natural. The family has been informed of the findings and has raised no objections to the medical report so far. The Unnatural Death (UD) case registered under Section 194 of the BNSS is set to be closed: Goa Police to IANS— IANS (@ians_india) October 11, 2026
GMC ના અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અનુસાર, મુખ્ય કોરોનરી ધમનીમાં લોહીની ગાંઠ (blood clot) જામી જવાથી હૃદય સુધી થતો રક્તપ્રવાહ અવરોધાયો હતો, જેના પરિણામે કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થયો હતો. 8 ઓક્ટોબરના રોજ વહેલી સવારે લગભગ 2:30 વાગ્યે, અભિનેતાએ વોટ્સએપ દ્વારા પરિવારના એક મિત્રને પોતાની બગડતી જતી તબિયત વિશે જાણ કરી હતી; ત્યારબાદ તેમને ડોના પાઉલા સ્થિત મણિપાલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં લગભગ 45 મિનિટ સુધી CPR આપવા છતાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે પણજી પોલીસે BNSS ની કલમ 194 હેઠળ અકુદરતી મૃત્યુનો કેસ (UD No. 62/2026) નોંધ્યો હતો. હવે પોસ્ટમોર્ટમમાં કુદરતી મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે અને તેમના પુત્ર મલ્હાર પાટેકર તથા ભત્રીજા પ્રસાદ પાટેકરે કોઈ પણ પ્રકારની શંકાસ્પદ ગતિવિધિની શક્યતાને નકારી કાઢી હોવાથી, આ કેસ ટૂંક સમયમાં બંધ કરવામાં આવશે.
પુણે જિલ્લાના ડોન્જે ખાતે આવેલા તેમના ફાર્મહાઉસ પર ગુરુવારે સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા નાના પાટેકરના અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનેતાને ત્રણ રાઉન્ડની બંદૂકની સલામી આપવામાં આવી હતી. અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થવા માટે સ્વર્ગસ્થ અભિનેતાના મિત્રો અને ફિલ્મ જગતના સભ્યો, જેમાં જેકી શ્રોફ, દિગ્દર્શક અનિલ શર્મા અને અનીસ બઝમી તથા નિર્માતા ફિરોઝ નડિયાદવાલા ડોન્જે ગામ પહોંચ્યા હતા.
દિવંગત આત્માને વિદાય આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ એકત્ર થયા હતા. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુંબઈ જવા રવાના થતા પહેલા પુણે એરપોર્ટ પર નાના પાટેકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પુણેમાં આવેલા અભિનેતાના ફાર્મહાઉસની મુલાકાત લીધી હતી.
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