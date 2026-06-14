'નાગિન 3' ફેમ એક્ટ્રોસ સુરભિ જ્યોતિ બની માતા, 38 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ દીકરીને આપ્યો જન્મ
'નાગિન 3' માં 'બેલા' નું પાત્ર ભજવનાર સુરભી જ્યોતિએ તેના ફેન્સ સાથે એક ગુડ ન્યૂઝ શેર કર્યા છે. તેણે તેના પહેલા બાળકને જન્મ આપ્યો છે
Published : June 14, 2026 at 4:46 PM IST
હૈદરાબાદ: 'નાગિન 3' ફેમ અભિનેત્રી સુરભી જ્યોતિએ પોતાના જીવનમાં એક નવી સફર શરૂ કરી છે. તે અને તેના પતિ સુમિત સુરીએ તેમના પહેલા સંતાન એક બાળકીનું સ્વાગત કર્યું છે. ઘણા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યા પછી 2024 માં લગ્નગ્રંથિથી જોડાયેલા આ દંપતી હવે માતા-પિતા બનવાનો આનંદ અનુભવી રહ્યા છે. પોતાના અંગત જીવનને લાઈમલાઈટથી દૂર રાખવા માટે જાણીતા, આ દંપતીએ પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો સાથે આ ખુશખબર શેર કરી અને ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.
'કુબુલ હૈ'ની અભિનેત્રી સુરભી જ્યોતિએ રવિવાર, 14 જૂનના રોજ એક હૃદયસ્પર્શી ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં આ ખુશખબર શેર કરતા લખ્યું, "અમારી પુત્રીનું આગમન થયું છે. અમારા હૃદય પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતાથી ભરાઈ ગયા છે." પોસ્ટ દર્શાવે છે કે, દંપતીએ 13 જૂનના રોજ બાળકીનું સ્વાગત કર્યું. ચાહકો, મિત્રો અને સાથી સેલિબ્રિટીઓએ દંપતી પર પ્રેમ વરસાવ્યો અને કૉમેન્ટ સેક્શનને અભિનંદન ભરેલા મેસેજથી ભરી દીધું.
સુરભી જ્યોતિની માતા તરીકેની નવી ભૂમિકા અંગે ઘણા લોકોએ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો. ટીવી અભિનેત્રી હિના ખાને કૉમેન્ટમાં "માશાલ્લાહ" લખ્યું, જ્યારે આશા નેગીએ બાળકી પર પ્રેમ વરસાવ્યો. અન્ય ચાહકોએ કૉમેન્ટ સેક્શનમાં રેડ હાર્ટના ઈમોજીનો વરસાદ કર્યો.
ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર તેમના ચાહકો સાથે શેર કર્યાના થોડા મહિના પછી જ આ દંપતીએ તેમની પુત્રીનું સ્વાગત કર્યું. તે સમયે, અભિનેત્રીએ તેના પતિ સાથે એક સુંદર તસવીર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં કેપ્શન આપ્યું હતું, "અમારું સૌથી મોટું સાહસ શરૂ થઈ રહ્યું છે." તેમની પુત્રીના જન્મથી દંપતીને ખૂબ આનંદ થયો છે કારણ કે તેઓ જીવનના આ રોમાંચક નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે.
સુરભી જ્યોતિ અને સુમિત સૂરીએ ઓક્ટોબર 2024 માં જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્કના એક રિસોર્ટમાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં લગ્ન કર્યા હતા. તેમના લગ્નમાં અનેક પર્યાવરણને અનુકૂળ વિધિઓ કરવામાં આવી હતી. આ દંપતી પહેલી વાર 'હાંજી ધ મેરેજ મંત્ર' મ્યુઝિક વિડીયોમાં સાથે કામ કરતી વખતે મળ્યા હતા, જેમાં તેઓએ વરરાજા અને કન્યાની ભૂમિકા ભજવી હતી.
વ્યવસાયિક રીતે, સુરભી લોકપ્રિય ટીવી શો 'કુબુલ હૈ' માં ઝોયા ફારૂકીની ભૂમિકા માટે જાણીતી છે. તે પછીથી 'કોઈ લૌટ કે આયા હૈ' અને 'નાગિન 3' જેવા શોમાં જોવા મળી, અને સૌથી પ્રખ્યાત ટેલિવિઝન અભિનેત્રીઓમાંની એક બની.
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