Dia Mirzaએ Nawazuddin Siddiquiને તતડાવ્યા! 'ના વાત કરવાની સમજ છે અને એટિટ્યૂડ તો...'
દિયા મિર્ઝાની પોસ્ટમાં નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી વિશે કેટલીક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી છે, જેનાથી અભિનેતાના ચાહકો નારાજ થયા છે.
Published : November 18, 2026 at 1:16 PM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝા ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. આજે, 18 નવેમ્બરે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેતા નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીના વર્તન અંગે એક પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટ જોઈને નવાઝના ચાહકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે; તેમાં દિયાએ ખુલ્લેઆમ તેમની ટીકા કરી છે, તેમની સાથે કામ કરવાના અનુભવને "ખરાબ સપનું" (nightmare) સમાન ગણાવ્યું છે અને તેમના વલણને વાંધાજનક ગણાવ્યું છે. જોકે, તેમણે પોતાની આ ટિપ્પણીઓ પાછળના કારણો સ્પષ્ટ કર્યા નથી. આ પોસ્ટ ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે બંને કલાકારોના ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. દરમિયાન, દિયાની પોસ્ટના થોડી જ મિનિટો પછી, નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીએ પણ પોતાની એક પોસ્ટ શેર કરી છે.
દીયા મિર્ઝાએ નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીને ગણાવ્યા ઑફેન્સિવ કેરેક્ટર
દીયાએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું છે, 'આમની સાથે કામ કરવું એક ખરાબ સપનું હતું! ના વાત કરતા આવડે છે, અને એટીટ્યૂડ અલગ જ લેવલનો! બિલ્કુલ ઑફેન્સિવ કેરેક્ટર! @nawazuddin._siddiqui." એક્ટ્રેસે પોતાની પોસ્ટમાં નવાઝુદ્દીનને ટેગ કર્યું, પણ કોઈ બીજું એક્સપ્લેનેશન નથી આપ્યું. હજુ સુધી, તેમની અચાનક કોમેન્ટ પાછળનું કારણ ખબર નથી પડી.
નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીનું રિએક્શન
દરમિયાન, દિયાની પોસ્ટના થોડી જ મિનિટો પછી, નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કરી. નવાઝે એક તસવીર શેર કરી જેમાં બગીચાના વિસ્તારમાં લોખંડની ખુરશી જોવા મળે છે; તસવીરની ઉપર "1K ઓંકાર" લખેલું છે, જ્યારે તેની નીચે "ગુરુ નાનક દેવ જી" લખેલું છે.
તેમના બંને પોસ્ટ્સ પાછળનો અર્થ શું છે?
દિયા મિર્ઝાની પોસ્ટ પર કોમેન્ટોનો વરસાદ થયો છે. મોટાભાગના યુઝર્સે દિયા અને નવાઝ બંને સાથે જોડાયેલી આ ઘટનાને કોઈ ફિલ્મ માટેનો 'પીઆર સ્ટંટ' ગણાવ્યો છે. એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "આ પણ ચોક્કસ પીઆર જ હશે; આજકાલ તો બધું આવું જ લાગે છે." અન્ય એક યુઝરે લખ્યું, "શાંત થાઓ મિત્રો, આ તો ફિલ્મ પ્રમોટ કરવાની માત્ર એક રીત છે." ત્રીજા યુઝરે પૂછ્યું, "શું તમે મજાક કરી રહ્યા છો?" જ્યારે ચોથા યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "આ તો પ્રમોશનની એકદમ અનોખી શૈલી છે." એકંદરે, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે આને બંને સ્ટાર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલો ફિલ્મ પ્રમોશનલ સ્ટંટ ગણાવ્યો છે. એવી ચર્ચા છે કે નવાઝ અને દિયા કોઈ સિરીઝમાં સાથે કામ કરી રહ્યા છે, જોકે આ પ્રોજેક્ટ વિશે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ વિગતો સામે આવી નથી.