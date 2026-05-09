શું હતું રાજેશ ખન્નાની બરબાદીનું કારણ? સાથે કામ કરનારી દિગ્ગજ એક્ટ્રેસે જણાવી હકીકત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 5:07 PM IST

હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ એક્ટ્રેસ મૌસમી ચેટર્જીએ તાજેતરમાં જ હિન્દી સિનેમાના સુપરસ્ટાર રાજેશ ખન્ના સાથે કામ કરવાના પોતાના અનુભવ વિશે ખુલીને વાત કરી. બંનેએ ઘણી બધી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું, જેમાં 'અનુરાગ', 'પ્રેમ બંધન' અને 'ભોલા ભાલા' મુખ્ય છે.

મૌસમી ચેટર્જીની પહેલા પણ રાજેશ ખન્ના સાથે કામ કરી ચૂકેલા તે જમાનાના ઘણા સાથી કલાકારો અને નિર્દેશકોએ પણ તેમના નખરા અને સેટ પર હંમેશાં મોડા પહોંચવાની તેમની આદતો વિશે વાત કરી છે. મૌસમીનો અનુભવ પણ મહદઅંશે આવો જ રહ્યો છે.

મૌસમીએ રાજેશ ખન્નાની પર્સનાલિટી અને સુપરસ્ટારડમની અસર વિશે ખુલીને વાત કરી. જ્યારે ફિલ્મોમાં અમિતાભ બચ્ચનનો ક્રેઝ વધવા લાગ્યો ત્યારે રાજેશ ખન્નાનું સ્ટારડમ ધીરે-ધીરે ઘટવા લાગ્યું હતું. આ સમયમાં તેઓ એકલતા અને નિરાશાનો શિકાર બન્યા હતા અને દારૂની લતમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.

તાજેતરમાં જ એક ઈન્ટરવ્યુમાં રાજેશ ખન્નાની જબરદસ્ત પૉપ્યુલારિટી વિશે વાત કરતા એક્ટ્રેસે જણાવ્યું કે, 'તેઓ એક બગડેલા બાળક જેવા હતા. સફળતા હંમેશાં તેમના માથે સવાર રહેતી હતી.' જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેમણે ક્યારેય રાજેશ ખન્નામાં એકલતાને જોઈ કે અનુભવી હતી? તેના જવાબમાં મૌસમી ચેટર્જીએ જણાવ્યું કે, 'ના, આ બધું તેમના કર્મોનું ફળ છે. તેમની બરબાદીનું કારણ તેઓ પોતે હતા. જે બધું થઈ રહ્યું છે તે બધું જ તમારી જિંદગીનો એક ભાગ છે.'

તેમણે કહ્યું કે, 'આ બધું એ બાબત પર આધાર રાખે છે કે, તમે પોતાની જિંદગી કેવી રીતે જીવો છો. તમે કેવી રીતે એક એવા માણસ હોવાનો દેખાડો કરો છો જે અસલમાં તમે નથી અને તમે કેવી રીતે પોતાના તમામ સંબંધો પર રિસ્પોન્સ આપો છો.'

એકલતા પર આગળ વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, 'જો તમે એવો દાવો કરો છો કે બધા એકલા છે તો તમારે એકલામાં પોતાનો સમય પસાર કરતા શીખવું જોઈએ. પોતાને એકલા હોવાનું ફીલ ન થવા દો. મને એકલું રહેવું ગમે છે. જીવનમાં તમામ લોકો આ તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. કિશોર કુમાર, મધુબાલા... બધા આ તબક્કામાંથી નીકળ્યા છે. જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે તમારા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે.'

