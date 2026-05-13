સૂરજ નામ્બિયાર સાથે ડિવૉર્સની અફવા પર પહેલીવાર મૌની રોયનું રિએક્શન આવ્યું, મીડિયાને કરી અપીલ
મૌની રૉયે પહેલીવાર તેના અને સૂરજના ડિવૉર્સની અફવા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે
Published : May 13, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: 'નાગિન' ફેમ અભિનેત્રી મૌની રોય હાલ પતિ સાથે છૂટાછેડાની અફવાઓને હેડલાઇન્સમાં છે. 12 મેના રોજ, એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા કે સૂરજ નામ્બિયાર અને મૌનીએ એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અનફૉલો કરી દીધા છે. છૂટાછેડાની આ અફવાઓ ફેલાતા સૂરજે પોતાનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ ડિએક્ટિવેટ કરી દીધું છે. હવે, મૌનીએ છૂટાછેડાની આ અફવાઓનો જવાબ આપ્યો છે અને બધાને ખાસ અપીલ કરી છે.
અભિનેત્રી મૌની રોયે તેના પતિ, સૂરજ નામ્બિયાર સાથેના વૈવાહિક મુશ્કેલીઓ અંગેની અફવાઓનો જવાબ આપ્યો છે. તેમના અલગ થવાની અટકળો ઓનલાઈન ફરતી થયાના એક દિવસ પછી, અભિનેત્રીએ પ્રાઈવસીની વિનંતી કરતું નિવેદન બહાર પાડ્યું અને મીડિયા પ્લેટફોર્મને "ખોટી વાતો" ફેલાવવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી.
બુધવારે, 'બ્રહ્માસ્ત્ર' ફેમ એક્ટ્રેસે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર આ અફવાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી એક નોંધ પોસ્ટ કરી. અભિનેત્રીએ નમ્રતાપૂર્વક મીડિયા આઉટલેટ્સને આ મુશ્કેલ સમયમાં તેની પ્રાઈવસીનો આદર કરવા વિનંતી કરી.
મૌનીએ લખ્યું, "હું બધા મીડિયા હાઉસને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ખોટી માહિતી પ્રકાશિત ન કરે અને અમને થોડી સ્પેસ અને પ્રાઈવસી આપે. કૃપા કરીને." મૌનીએ આ અહેવાલોને પરોક્ષ રીતે સંબોધ્યા હોવા છતાં, તેણીએ છૂટાછેડાની અફવાઓને સ્પષ્ટપણે સમર્થન કે ઇનકાર કર્યો નથી.
સૂરજ દુબઈ સ્થિત ઉદ્યોગસાહસિક અને રોકાણ બેંકર છે જે મૂળ બેંગલુરુનો છે. તે ફાઇનાન્સ અને રોકાણ ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે અને મૌની સાથે પરિણીત હોવા છતાં, તે મનોરંજન ઉદ્યોગથી મોટાભાગે દૂર રહ્યો છે.
મૌની અને સૂરજ 27 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ ગોવામાં બંગાળી અને મલયાલી પરંપરાઓનું મિશ્રણ કરીને એક ભવ્ય સમારોહમાં લગ્નના બંધનમાં બંધાયા હતા. અહેવાલો અનુસાર, આ દંપતીએ 2019 ની આસપાસ ડેટિંગ શરૂ કર્યું હતું પરંતુ લગ્ન દ્વારા તેને સત્તાવાર બનાવતા પહેલા તેમના સંબંધોને મોટાભાગે ખાનગી રાખ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેઓ વારંવાર વેકેશન અને ખાસ પ્રસંગોના ફોટા શેર કરે છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી વધુ ચર્ચિત સેલિબ્રિટી કપલમાંના એક બની ગયા છે.
