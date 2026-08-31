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જયપુરમાં યોજાયો Miss Teen International 2026 નો ગ્રાન્ડ ફિનાલે, ક્યુબાની જોના ઉરાંગા બની વિજેતા

સ્પર્ધાનું મુખ્ય આયોજન જયપુરમાં થયું હતું, જેમાં દુનિયાના અલગ-અલગ દેશોની યુવા બ્યુટી ક્વીન્સે ભાગ લીધો હતો.

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Etv Bharat (Photo credit - Organizers Miss Teen)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 2:55 PM IST

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જયપુર: રાજસ્થાનની રાજધાની અને ગુલાબી શહેરમાં આયોજિત ભવ્ય સમારોહમાં ક્યુબાની જોના ઉરાંગાએ મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026 નો ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો. આ જીત સાથે જ તેમણે સ્પેનની પૂર્વ વિજેતા લોરેના રુઇઝ પાસેથી તાજ પોતાના માથે સજાવ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની આ પ્રતિષ્ઠિત સૌંદર્ય સ્પર્ધાના ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં દુનિયાના 30 થી વધુ દેશોની સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો અને વિવિધ તબક્કાઓમાં પોતાની પ્રતિભા, વ્યક્તિત્વ, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રસ્તુતિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

સ્પર્ધાનું આયોજન જયપુરમાં અત્યંત ભવ્ય સ્તરે કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં વિવિધ દેશોની સ્પર્ધકોએ અનેક તબક્કાની આકરી સ્પર્ધા બાદ ફાઇનલ સુધીની સફર નક્કી કરી હતી. નિર્ણાયકો માટે વિજેતા પસંદ કરવાનું સહેલું નહોતું, કારણ કે તમામ સ્પર્ધકોએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

ક્યુબાની જોઆના ઉરંગા વિજેતા બની
ક્યુબાની જોઆના ઉરંગા વિજેતા બની (Photo credit - Organizers Miss Teen)

ટોપ-5 વિજેતાઓ

મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026 માં ક્યુબાની જોના ઉરાંગાને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત નામિબિયાની ચેન્ટલ બોએરેન પ્રથમ રનર-અપ રહી હતી, જ્યારે પરાગ્વેની જુલિયાના ઓકારિઝ દ્વિતીય રનર-અપ બની હતી. અમેરિકાની એન્ડ્રિયા અલ્મેસ્ટિકાને તૃતીય રનર-અપ અને યુએસ વર્જિન આઇલેન્ડ્સની ડેરેલિસ નિકોને ચોથી રનર-અપનું સ્થાન મળ્યું હતું.

ભારતે મને ઘર જેવો અહેસાસ કરાવ્યો - જોના ઉરાંગા

ખિતાબ જીત્યા બાદ ક્યુબાની વિજેતા જોના ઉરાંગાએ ખુશી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે તે આ સન્માન મેળવીને ખૂબ જ આભારી અને ગૌરવ અનુભવી રહી છે. તેમણે ભારત અને અહીંના લોકો પ્રત્યે વિશેષ સ્નેહ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે ભારતમાં તેમને ઘર જેવો અપનાપો મળ્યો. જોનાએ કહ્યું, "હું આ સન્માન માટે ખૂબ જ આભારી છું. મારા પરિવાર અને સમર્થકોનો આભાર. હું ભારતને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું અને ફરીથી અહીં આવવાની રાહ જોઈ રહી છું. અહીંના લોકોએ મને પોતાના પરિવાર જેવો અહેસાસ કરાવ્યો."

આયોજક બોલ્યા - વિજેતા પસંદ કરવી હતી ખૂબ જ કઠિન

મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલના માલિક નિખિલ આનંદે ગ્રાન્ડ ફિનાલે બાદ કહ્યું કે આ વખતે તમામ સ્પર્ધકોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે નિર્ણાયકો માટે પસંદગી પ્રક્રિયા ખૂબ જ પડકારજનક રહી હતી. તેમણે કહ્યું, "ક્યુબાને પ્રથમ વખત મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલનો તાજ મળ્યો છે અને અમે જોના ઉરાંગા સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. તેમણે સ્પર્ધામાં અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું છે."

જોઆના ઉરંગાએ મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026નો તાજ પહેરાવ્યો
જોઆના ઉરંગાએ મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026નો તાજ પહેરાવ્યો (Photo credit - Organizers Miss Teen)

ભારતીય સ્પર્ધક દિવ્યા વાધવાએ પણ પ્રભાવિત કરી

નિખિલ આનંદે ભારતની સ્પર્ધક દિવ્યા વાધવાના પ્રદર્શનની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે દિવ્યાએ પહેલાં મિસ ટીન દિવાનો ખિતાબ જીત્યો હતો અને ત્યારબાદ મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. જોકે તે અંતિમ તબક્કા સુધી પહોંચી શકી નહોતી, પરંતુ તેનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "સ્પર્ધાઓમાં જીત-હાર થતી રહે છે. ભારત ખૂબ જ ઓછા અંતરથી આગળ વધી શક્યું નહીં, પરંતુ દિવ્યા એક શાનદાર સ્પર્ધક રહી અને મને વિશ્વાસ છે કે તે ભવિષ્યમાં પણ દેશનું નામ રોશન કરશે."

જયપુરમાં મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026 રેડ કાર્પેટ પાથરવામાં આવ્યું
જયપુરમાં મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026 રેડ કાર્પેટ પાથરવામાં આવ્યું (Photo credit - Organizers Miss Teen)

જયપુર બન્યું આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ

સતત આંતરરાષ્ટ્રીય બ્યુટી પેજન્ટ્સની યજમાની કરવાથી જયપુરને ગ્લેમર, ફેશન અને પર્યટનના વૈશ્વિક નકશા પર નવી ઓળખ મળી રહી છે. એક તરફ જ્યાં મિસ યુનિવર્સ ઇન્ડિયા 2026 માં દેશભરની સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, તો બીજી તરફ થોડા જ દિવસો બાદ મિસ ટીન ઇન્ટરનેશનલ 2026 માં 30 થી વધુ દેશોની સ્પર્ધકોએ જયપુરને પોતાનો મંચ બનાવ્યો હતો. આ આયોજનો દ્વારા જયપુરની ઐતિહાસિક વિરાસત, સંસ્કૃતિ, આતિથ્ય અને પર્યટનને પણ આંતરરાષ્ટ્રીય દર્શકો સુધી પહોંચવાની તક મળી રહી છે. આ દ્રષ્ટિએ તાજેતરના દિવસોમાં યોજાયેલી બંને મોટી બ્યુટી પેજન્ટ જયપુર માટે માત્ર ગ્લેમર અને ફેશનના આયોજનો જ નહીં, પરંતુ શહેરની વૈશ્વિક ઓળખને મજબૂત કરતી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ તરીકે પણ જોઈ શકાય છે.

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