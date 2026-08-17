જયપુરમાં 20 દેશોની સુંદરીઓ વચ્ચે તાજ માટે સ્પર્ધા, 23 ઓગસ્ટએ Miss Ocean World ગ્રાન્ડ ફિનાલે યોજાશે
ગુલાબીનગરી જયપુરમાં સૌંદર્ય સ્પર્ધા "મિસ ઓશિયન વર્લ્ડ 2026"નું ગ્રાન્ડ ફિનાલે વીક શરૂ થઈ ગયું છે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે 20 દેશોની સુંદરીઓ પહોંચી છે.
Published : August 17, 2026 at 12:04 PM IST
જયપુર, રાજસ્થાન: ગુલાબી નગરી જયપુરમાં 20 દેશોની સુંદરીઓ તાજ માટે રેમ્પ પર ઉતરશે. "મિસ ઓશિયન વર્લ્ડ 2026" નું ફિનાલે વીક જયપુરમાં યોજાઈ રહ્યું છે. શહેરના માનસરોવર સ્થિત અનંત મહેલમાં સ્વાગત સમારોહ સાથે આ ફિનાલે વીકનો પ્રાકંભ થયો હતો.
ગ્રાન્ડ ફિનાલે હવે 23 ઓગસ્ટના રોજ આ જ સ્થળે યોજાશે. આયોજકોએ સ્પર્ધાને જયપુરની કલા, સંસ્કૃતિ અને વારસા સાથે જોડવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે, વિવિધ દેશોના સ્પર્ધકો આગામી થોડા દિવસોમાં જયપુરને માત્ર જોશે જ નહીં પરંતુ તેની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓને નજીકથી અનુભવશે.
"મિસ ઓશિયન વર્લ્ડ 2026"
"મિસ ઓશિયન વર્લ્ડ 2026"ના અંતિમ સપ્તાહના પહેલા દિવસે યોજાયેલા સ્વાગત સમારોહમાં, સ્પર્ધક સુંદરીઓએ તેમના અરાઈવલ લુકથી સૌંદર્યના કામણ પાથર્યા. યુકે, જાપાન, દક્ષિણ સુદાન, યુગાન્ડા, ઇન્ડોનેશિયા, રશિયા, ઝિમ્બાબ્વે, ભારત, બાંગ્લાદેશ, કેન્યા, કેમરૂન અને હોંગકોંગ સહિત 20 દેશોના રૂપસુંદરી આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહી છે. ફ્યુઝન ગ્રુપના ડિરેક્ટર અને ઇવેન્ટના આયોજક યોગેશ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ફિનાલે વીકને જુદા જુદા રાઉન્ડ અને પ્રવૃત્તિઓમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે.
સ્પર્ધક સુંદરીઓને પોતાના દેશના નામના ખેસ (સેશ) પહેરાવાશે
આગામી ખેસ સમારોહમાં, તમામ સ્પર્ધક સુંદરીઓને તેમના દેશના નામનો સૈશ (ખેસ) પહેરાવવામાં આવશે. ત્યાર બાદ ફોટોજેનિક રાઉન્ડ યોજાશે, જ્યાં કેમેરા સામે સ્પર્ધક પર્સનાલિટી, આત્મવિશ્વાસ અને અભિવ્યક્તિઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. ઇવેન્ટના આયોજક યોગેશ નિમિષા મિશ્રાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, સેશ સમારોહ પછી, તમામ સ્પર્ધકોને જયપુર બતાવવામાં આવશે. તેઓ શહેરના મુખ્ય સ્મારકો અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લેશે અને અહીંની કલા અને સંસ્કૃતિને જાણશે. કુકસમાં સ્થિત હેરિટેજ રેસ્ટોરન્ટમાં તેમને રાજસ્થાની ભોજન અને પરંપરાગત સ્વાદનો પણ અનુભવ કરાવાશે.
2023ની વિજેતાઓ પણ જયપુર પહોંચી
ફિનાલે વીક મે મિસ ઓશિયન વર્લ્ડ 2023ની વિજેતા લૌરા હડસન પણ ઉપસ્થિત રહેશે. યુકેની લૌરા હડસન નવી વિજેતાને તાજ અર્પણ કરવા માટે ખાસ જયપુર પહોંચી છે. 23 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનાર ક્રાઉન પાસિંગ સમારોહ, ફિનાલે દરમિયાન મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે. મિસ ઓશિયન વર્લ્ડના ડિરેક્ટર એકતા જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્પર્ધાના કાર્યક્રમના માધ્યમથી વિદેશી સ્પર્ધકોને જયપુરની સંસ્કૃતિ અને વારસા સાથે સાંકળવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એવામાં આગામી થોડા દિવસમાં જયપુરમાં ગ્લેમરની સાથે-સાથે રંગબેરંગી સંસ્કૃતિની ઝલક પણ જોવા મળશે.
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