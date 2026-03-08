ETV Bharat / entertainment

International Women's Day: ભારતની પ્રથમ સ્ટંટવુમન 'શોલે ગર્લ' રેશ્મા પઠાણ વિશે જાણો, 400થી વધુ ફિલ્મમાં કર્યા જીવલેણ સ્ટંટ

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર ભારતની પ્રથમ સ્ટંટ વુમન રેશ્મા પઠાણ વિશે જાણો જેને પાંચ દાયકા લાંબી કારકિર્દીમાં 400થી વધુ ફિલ્મમાં સ્ટંટ કર્યા છે.

રેશ્મા પઠાણ
રેશ્મા પઠાણ (ETV Bharat)
By Seema Sinha

Published : March 8, 2026 at 1:19 PM IST

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના પ્રસંગે અમે આજે વાત કરી રહ્યા છીએ ભારતની પ્રથમ મહિલા સ્ટંટ આર્ટિસ્ટ રેશ્મા પઠાણની જેણે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 'શોલે ગર્લ'ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 1975માં રિલીઝ થયેલી સુપરહિટ ફિલ્મ શોલેમાં જ્યારે બસંતીનો તાંગા ગબ્બરસિંહના ગુંડાઓથી ભાગતા ખતરનાક સીનમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે પરદા પર ભલે હેમા માલિની જોવા મળતી હોય પરંતુ તે જીવલેણ સ્ટંટને અસલમાં રેશ્મા પઠાણે કર્યો હતો.

રેશ્મા પઠાણે પોતાની પાંચ દાયકા લાંબી કરિયરમાં 400થી વધુ ફિલ્મમાં સ્ટંટ કર્યા છે. રેશ્માએ ઘોડાની સવારી, અસલી વાઘ સાથે શૂટિંગ, આગમાં ચાલવું, ઊંચાઇ પરથી કુદવું અને ઝડપી ચેજ જેવા ખતરનાક સીન કર્યા છે. ખાસ વાત આ છે કે તેણે આ બધુ તે સમયમાં કર્યું જ્યારે ફિલ્મમાં સુરક્ષા માટે ના તો હાર્નેસ હતા અને ના તો CJI ટેકનિક.

હેમા માલિની સિવાય, રેશ્મા પઠાણે 1970 અને 80ના દાયકામાં લગભગ દરેક ટોપ હિરોઇન- આશા પારેખ, શ્રીદેવી, ડિમ્પલ કાપડિયા, મૌસમી ચેટરજી, મીનાક્ષી શેષાદ્રિ અને કેટલીક અન્ય અભિનેત્રીઓ માટે બોડી ડબલના રૂપમાં કામ કર્યું છે પરંતુ પોતાના પ્રોફેશનમાં મોટાભાગે અન્ય લોોકની જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેનું યોગદાન પરદા પાછળનું જ રહ્યું છે.

રેશ્મા પઠાણની શાનદાર કરિયર વિશે જાણવા માટે ETV ભારતે તેની સાથે મુલાકાત કરી હતી. રેશ્મા પઠાણે પોતાના જીવન વિશે કેટલાક ખુલાસા કર્યા હતા. તે કહે છે, "પહેલા તો દાયકામાં જ્યારે હું એક્ટિવ હતી તો અમે વિમેન્સ ડે મનાવતા નહતા પરંતુ આજે સારૂ લાગે છે કે અમે તેને મનાવીએ છીએ. જ્યારે મારી પ્રથમ ફિલ્મ રિલીઝ થઇ તો આ મારા માટે ઘણી મોટી વાત હતી. વિમેન્સ ડે પર મારા પર બનેલી બાયોપિક રિલીઝ થઇ માટે આ દિવસ ઘણો મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ એક જ જીવનમાં બે ઇનામ મળવા જેવો છે.'

રેશ્મા પઠાણ ભારતની પ્રથમ સ્ટંટવુમન બની છે. રેશ્મા પઠાણે 14 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી હતી અને તેને અલગ અલગ ભાષામાં 400થી વધુ ફિલ્મમાં કામ કર્યું છે. તે કહે છે, અમારા કામનું કોઇ ભાષા સાથે લેવા દેવા નથી માટે આ શક્ય બની શક્યું.

14 વર્ષની ઉંમરમાં ફિલ્મી સફર શરૂ થઇ

રેશ્મા પઠાણનો જન્મ મુંબઇના પાયધોની વિસ્તારમાં એક સામાન્ય મુસ્લિમ પરિવારમાં થયો હતો. બાળપણ આર્થિક તંગીમાં વિત્યું. પરિવારની હાલત એટલી ખરાબ હતી કે સાત વર્ષની ઉંમરમાં તે પોતાની માતા સાથે ચોખા અને કપડાનું સ્મગલિંગ કરવા લાગી હતી.

રેશ્મા પઠાણે જણાવ્યું, "અમારા પરિવારની સ્થિતિ એવી હતી કે અમે રસ્તા પર આવી ગયા હતા, તે દિવસે સારી ક્વોલિટીના ચોખા બ્લેકમાં મળતા હતા. હું અને મારી માતા ટ્રોમ્બે અથવા તલોજાથી ચોખા લાવતા અને અમીર લોકોને વેચતા હતા. અમે દમ્મમથી ઇમ્પોર્ટેડ કપડા પણ લાવતા હતા અને ક્રૉફર્ડ માર્કેટમાં દુકાનદારોને બ્લેકમાં વેચતા હતા અને લોકોને વેચતા હતા."

રેશ્મા બાળપણથી જ ટોમબોય સ્વભાવની હતી, તેને ઘોડેસવારી અને જોખમ ભરેલા સ્ટંટ કરવાનું પસંદ હતું. એક દિવસ જ્યારે તે પોતાની કોલોનીમાં સ્ટંટ કરતી હતી ત્યારે જાણીતા ફાઇટ ડાયરેક્ટર એસ.અજીમની તેના પર નજર પડી. ડાયરેક્ટરે તેનો સ્ટંટ જોયા બાદ તેણે 2 રૂપિયા આપ્યા હતા અને રેશ્માને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવાનું સૂચન કર્યું હતું.

જોકે, તેના પિતા આ નિર્ણયથી નારાજ થયા હતા અને ઘરે પરત ફરતા રેશ્મા અને તેની માતાને માર પણ માર્યો હતો પરંતુ રેશ્માએ હિમ્મત હારી નહતી અને અંતે પિતાને સમજાવવામાં સફળ રહી.

રેશ્મા યાદ કરે છે, 'મેં પોતાની માતાને કહ્યું પિતાને નથી કહેતા કે અજીમ અંકલ અમને કેમ બોલાવે છે. મારી માતા પણ પિતાથી ઘણી ડરતી હતી-તે મારપીટ કરતા હતા પરંતુ અંતે તે માની ગયા.'

1968માં માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરમાં તેણે ફિલ્મ એક ખિલાડી બાવન પત્તેમાં અભિનેત્રી લક્ષ્મી છાયા માટે સ્ટંટ ડબલના રૂપમાં કામ કર્યું. આ કામ માટે તેને 175 રૂપિયા અને 35 રૂપિયા મુસાફરી ભથ્થુ મળ્યું હતું, જે તે સમયે ઘણી મોટી રકમ હતી.

શોલેના સ્ટંટમાં લાગ્યા હતા 17 ટાંકા

1975માં આવેલી ફિલ્મ શોલેએ રેશ્મા પઠાણને ઓળખ અપાવી, તે સમયે તેની ઉંમર માત્ર 19 વર્ષની હતી. ફિલ્મમાં બસંતીના ઘોડાગાડી (ટાંગાવાળા) સીનની શૂટિંગ દરમિયાન ઘોડા ગાડી એક પથ્થર સાથે ટકરાઇ ગઇ હતી અને રેશ્મા હવામાં ઉછળીને જમીન પર પડી ગઇ હતી. આ ઘટનામાં તેના પગમાં 17 ટાંકા આવ્યા હતા.

જોકે, ગંભીર ઇજા છતા તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, તેણે ડર હતો કે જો તે શૂટિંગ છોડી દેશે તો તેની જગ્યાએ બીજા કોઇને તક મળી જશે. બીજા જ દિવસે ફરી તે સેટ પર પહોંચી અને ઘાયલ થવા છતા સ્ટંટ પૂર્ણ કર્યો હતો.

સુરક્ષા વગર ખતરનાક સ્ટંટ કરતી હતી

રેશ્મા કહે છે કે, તે દિવસોમાં સ્ટંટ કરતી વખતે તેની પાસે રક્ષણ માટે ફક્ત એક પાતળું ગાદલું હતું. કેટલીક વખત આગમાંથી ચાલવું પડતું હતું અથવા ઘોડાઓના ટોળા વચ્ચે દોડવું પડતું હતું. ફિલ્મ કસમે વાદેના શૂટિંગ દરમિયાન સ્ટંટ કરતા સમયે તેનો પગ પણ તૂટી ગયો હતો અને તેને છ મહિના સુધી કામ મળ્યું નહતું. તે સમયે નિર્માતાઓએ તેણીનો તમામ ખર્ચ ઉઠાવ્યો હતો પરંતુ કામ બંધ રહેવાને કારણે કોઇ વળતર આપવામાં આવ્યું નહતું.

ધર્મેન્દ્રએ ઇનામ આપ્યું

'શોલે'ના શૂટિંગ દરમિયાન એક સીનમાં 300-400 ઘોડા દોડતા હતા. આ દરમિયાન એક નાની યુવતી પડી ગઇ. રેશ્માએ તરત જ તેને ઢાકી લીધી અને બન્નેને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લીધા. આ બહાદુરી માટે ધર્મેન્દ્રએ તેણે 100 રૂપિયાનું ઇનામ આપ્યું હતું, જેને રેશ્માએ કેટલાક વર્ષો સુધી સંભાળીને રાખ્યું હતું.

આજે પણ યાદગાર છે તેની સફર

રેશ્મા પઠાણ જણાવે છે કે દરેક સ્ટંટ પહેલા તેણે ડર લાગતો હતો પરંતુ પરિવારની જવાબદારી હિમ્મત આપતી હતી. તે કહે છે, 'હું દરેક સ્ટંટ પહેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હતી. મને પોતાના માતા-પિતા અને ભાઇ-બહેનનો વિચાર આવતો હતો માટે તેમના માટે હું આ બધુ કરતી હતી.'

તે પોતાની વાત સમાપ્ત કરતા કહે છે, 'હું પોતાનું કામ કરીને ખુશ હતી કારણ કે મને પૈસા મળતા હતા. તે દિવસે 175 રૂપિયા અને 35 રૂપિયા મુસાફરીના મળતા હતા, માટે 210 રૂપિયા દરરોજ મારા માટે ઘણી મોટી રકમ હતી. મારો પુત્ર ડૉક્ટર છે, મારા ભત્રીજા અને ભત્રીજી સારી નોકરી કરે છે. આ તેમનું નસીબ અને નિયતી છે.

રેશ્માના જીવન પર આધારિત બાયોપિક 'ધ શોલે ગર્લ' પણ બની ચુકી છે, જે તેના સાહસિક જીવનને દુનિયા સામે લાવે છે. આ બાયોપિકને આદિત્ય સરપોતદારે ડાયરેક્ટ કરી હતી.

