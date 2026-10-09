'મરતા-મરતા મને હેરાન કરી ગયો', દિવંગત એક્ટર નાના પાટેકર તનુશ્રી દત્તા ઠાલવ્યો આક્રોશ, વીડિયોમાં કહ્યા અપશબ્દ
તનુશ્રી દત્તાએ #MeToo આંદોલન દરમિયાન નાના પાટેકર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, પરંતુ અભિનેત્રીના મતે તેમને ન્યાય મળ્યો નથી
Published : October 9, 2026 at 1:56 PM IST
હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ અભિનેતા નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરની વહેલી સવારે નિધન થયું છે. રાત્રિ દરમિયાન તેમને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ આવ્યો હતો. નાનાના નિધનથી સમગ્ર દેશ શોકમાં છે. મનોરંજન, રમતગમત, રાજકારણ અને વેપાર જગતના દિગ્ગજોએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને અભિનેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. આ દરમિયાન, 'આશિક બનાયા આપને' ફેમ અભિનેત્રી તનુશ્રી દત્તાનો ગુસ્સો સાતમા આસમાન છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે તનુશ્રીએ #MeToo આંદોલન દરમિયાન નાના પાટેકર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા; જોકે, તેમની વિરુદ્ધ કંઈપણ સાબિત થઈ શક્યું ન હતું. અગાઉ, નાનાના નિધન બાદ તેણે એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો જેમાં તેણે તેમના મૃત્યુના દિવસને "વિચિત્ર" ગણાવ્યો હતો. હવે, અભિનેત્રીએ વધુ એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે જેમાં તે દિવંગત અભિનેતા વિશે અપશબ્દોનો પ્રયોગ કરી રહી છે.
'શું લોકો અંધ થઈ ગયા છે?'
તનુએ તેના વીડિયોમાં કહ્યું, "આટલા મોડા સમયે લાઈવ આવવાની ખરેખર કોઈ જરૂર નહોતી, પરંતુ મને જે નકારાત્મકતા મળી રહી છે તેને જોતાં... મને સમજાતું નથી કે લોકો આટલા મૂર્ખ કેવી રીતે હોઈ શકે. દરેકના અનુભવો અલગ-અલગ હોય છે. તે વ્યક્તિ સાથેનો મારો અનુભવ કેવો હતો તે માત્ર હું જ જાણું છું."
'મારે ભૂતકાળને ફરી ખોતરવો નથી'
તનુએ વધુમાં ઉમેર્યું, "મારે ભૂતકાળને ફરી ખોતરવો પણ નથી. તેથી જ મેં મારી પ્રતિક્રિયા રોકી રાખી હતી અને વિચાર્યું હતું કે થોડો સમય વીતી ગયા પછી જ તે જણાવીશ; જોકે, કોઈનું મૃત્યુ થયું છે તેનો અર્થ એ નથી કે તેમણે કરેલી તમામ ખોટી બાબતો ભૂંસાઈ જાય છે. શું તેમણે બીજાને કેટલું ત્રાસ આપ્યો હતો તેનો રેકોર્ડ શું સાવ ભૂંસાઈ જાય છે?"
'ભગવાન પણ માફ નથી કરતા...'
વીડિયોમાં આગળ વાત કરતા તનુ કહે છે, "લોકો કહે છે કે માફ કરી દેવું જોઈએ, પરંતુ માફી માંગ્યા વિના તો ભગવાન પણ માફ નથી કરતા. પહેલા માફી માંગવી પડે છે; પોતાના પાપોનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. #MeToo આંદોલન પછી હું કઈ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ છું તે તમે બધા જાણો છો. #MeToo પછી મારે એવી ચોંકાવનારી ઘટનાઓનો સામનો કરવો પડ્યો કે જો હું તેનો ખુલાસો કરું, તો તમે શરમથી મરી જશો."
'તેમના અંતિમ ક્ષણોમાં પણ...'
વીડિયોમાં આગળ, તનુ નાના વિશે કઠોર શબ્દોનો પ્રયોગ કરે છે. અભિનેત્રી કહે છે, "તેમણે મને તેમની અંતિમ ક્ષણોમાં પણ ખૂબ ત્રાસ આપ્યો. મારે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર નથી. જે લોકો મારા વિશે નકારાત્મકતા ફેલાવી રહ્યા છે - તેઓ મારી જગ્યાએ આવીને જુએ. તમે ચાર દિવસ પણ આ સહન કરી શક્યા ન હોત. 2020થી મારે મારા જીવ પરના હુમલાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ માણસને કારણે, 2020 પછી મારું જીવન જીવંત નરક બની ગયું હતું."
'એક જૂથ દ્વારા હેરાનગતિ'
વીડિયોમાં તનુએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેણે માત્ર વ્યક્તિગત રીતે જ નહીં, પરંતુ તેની વિરુદ્ધ એક જૂથને એકત્રિત કરીને પણ તેને હેરાન કરી હતી. તેણે તે અભિનેતાની ઓળખ ગેંગસ્ટર માન્યા સુર્વેના પિતરાઈ ભાઈ તરીકે આપી હતી. ત્યારબાદ તનુએ તે અભિનેતાનું નામ સ્પષ્ટપણે લીધું હતું અને તેના વિશે અપશબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો હતો. અભિનેત્રીએ કહ્યું, "હું કાલી માતાના મંદિરે જઈને રડતી હતી. તે બોલિવૂડ માફિયાનો એક ભાગ હતો."
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2008માં તનુએ ફિલ્મ Horn 'OK' Pleassssના સેટ પર બનેલી એક ઘટના અંગે નાના વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને 2018માં #MeToo આંદોલન દરમિયાન તેણે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ફરીથી વર્ણવ્યો હતો.
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