પત્નીનો ત્રાસ કે લગ્નજીવનમાં પ્રેમસંબંધનો વિવાદ? બોપલના યુવકના જીવન ટૂંકાવવા પાછળ અનેક સવાલો
પત્ની અન્ય પરિણીત યુવક સાથે સંબંધમાં હોવાનો અને પિયરમાં આપવા માટે વારંવાર દાગીના-રોકડ માગતી હોવાનો ભાઈનો આક્ષેપ
Published : November 18, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:02 PM IST
અમદાવાદ: બોપલમાં રહેતા એક યુવકના જીવન ટૂંકાવવાના મામલે પત્ની સામે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મૃતકના ભાઈએ આક્ષેપ કર્યો છે કે લગ્ન બાદ પત્ની અવારનવાર પિયરમાં રહેવા જતી હતી અને પતિ સાથે ઓછો સમય વિતાવતી હતી. આ ઉપરાંત પિયરમાં આપવા માટે રોકડ રકમ અને દાગીનાની માગણી કરતી હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. પત્નીના અન્ય પરિણીત યુવક સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની જાણ થતાં અને પતિ-પત્ની વચ્ચેના વિવાદથી કંટાળીને સિદ્ધાર્થે જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
નોકરી પર ગયો, પણ ઘરે પરત ન ફર્યો
બોપલમાં રહેતા સહદેવ દેસાઈએ રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેમના નાના ભાઈ સિદ્ધાર્થ દેસાઈનાં વર્ષ 2024માં નેહા દેસાઈ સાથે લગ્ન થયાં હતાં. લગ્ન બાદથી જ નેહા અવારનવાર પોતાના પિયર જતી આવતી હતી. થોડા સમય પહેલાં પણ તે રાજીખુશીથી પિતાના ઘરે જતી રહી હતી અને હવે પરત નહીં આવે તેવું જણાવ્યું હોવાનું ફરિયાદમાં કહેવાયું છે.
31 ઓગસ્ટના રોજ સિદ્ધાર્થ નોકરી પર ગયો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ ઘરે પરત ફર્યો નહોતો. પરિવારજનોએ તેની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. કોઈ પત્તો નહીં લાગતાં સહદેવે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સિદ્ધાર્થ ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફોનની તપાસમાં અન્ય યુવક સાથેના સંબંધની જાણ થઈ હોવાનો આક્ષેપ
1 સપ્ટેમ્બરના રોજ પરિવારને જાણ થઈ હતી કે સિદ્ધાર્થે જીવન ટૂંકાવ્યું છે. ત્યારબાદ પરિવારજનોએ તેના ફોનની તપાસ કરતાં નેહાને ચાણક્યપુરીમાં રહેતા રાકેશ રબારી નામના પરિણીત યુવક સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની જાણ થઈ હોવાનો સહદેવે ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો છે. નેહા રાકેશની પત્નીના સીમંત પ્રસંગમાં હાજરી આપવા પણ ગઈ હોવાનો ઉલ્લેખ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
પિયરમાં રૂમ બનાવવા બે લાખ લીધા હોવાનો આક્ષેપ
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવ્યા મુજબ, નેહાએ તેના પિતાના ઘરે બીજો રૂમ બનાવવા માટે સિદ્ધાર્થ પાસેથી બે લાખ રૂપિયા લીધા હતા. આ ઉપરાંત તે પિયરમાં આપવા માટે અવારનવાર દાગીના અને રોકડ રકમની માગણી કરતી હતી. નેહા સાસરીમાં ત્રણથી ચાર મહિના દરમિયાન માત્ર એક-બે દિવસ માટે આવતી અને ત્યારબાદ ફરી પિયર જતી રહેતી હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
પત્ની સામે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ, પોલીસ તપાસ શરૂ
ભાઈ સહદેવનો આક્ષેપ છે કે પત્નીના અન્ય યુવક સાથેના સંબંધ, વારંવાર અલગ રહેવું અને દાગીના તથા પૈસાની માગણીઓથી સિદ્ધાર્થ માનસિક રીતે પરેશાન હતો. આ સંજોગોમાં તેણે જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરીને નેહા દેસાઈ સામે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
આ મામલે રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનના PI જે.પી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો, મૃતકના મોબાઇલ ફોનમાંથી મળી આવેલી વિગતો, બંને વચ્ચેના સંબંધો તેમજ આર્થિક લેવડદેવડ અને અન્ય સંબંધિત પુરાવાઓની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં જે કોઈ તથ્યો અને પુરાવા સામે આવશે તેના આધારે આરોપી વિરુદ્ધ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
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