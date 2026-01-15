'દ્રશ્યમ 3' રિલીઝ ડેટની જાહેરાત, આ ખાસ તારીખે થિયેટરમાં આવશે મોહનલાલની ફિલ્મ

ETV Bharat / entertainment

મલયાલમ ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 3'ની રિલીઝ ડેટ જાહેર, આ ફિલ્મ હિન્દી રીમેક પહેલા થિયેટરમાં રિલીઝ થશે.

Published : January 15, 2026 at 9:56 AM IST

હૈદરાબાદ: મોહનલાલની ફિલ્મ "દ્રશ્યમ 3" ની રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે. નિર્માતાઓએ તેની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી છે. મેકર્સે સોશિયલ મીડિયા પર રિલીઝ ડેટની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. આ તારીખ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે અજય દેવગણ સાથે સંકળાયેલી છે. આ જાહેરાતથી ફ્રેન્ચાઇઝના ચાહકોમાં નોંધપાત્ર રસ જાગ્યો છે, જેઓ જ્યોર્જકુટ્ટીની વાર્તા આગળ વધવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, મોહનલાલની "દ્રશ્યમ 3" હિન્દી રિમેકના છ મહિના પહેલા રિલીઝ થશે. આ જાહેરાત સાથે, મોહનલાલે એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો, જેમાં ચાહકોને વાર્તા વિશે કોઈ વિગતો જાહેર કર્યા વિના ફિલ્મની ઝલક આપવામાં આવી હતી.

14 જાન્યુઆરીએ ફિલ્મની રિલીઝ વિશે જાણકારી આપતા મલયાલમ સુપરસ્ટાર મોહનલાલે X હેન્ડલ પર એનાઉન્સમેન્ટ ટીઝર શેર કર્યું છે અને કેપ્શનમાં લખ્યુ છે, ' વર્ષ વિતી ગયા પરંતુ અતીત નથી વિત્યું, દ્રશ્યમ 3 વર્લ્ડ વાઇડ રિલીઝ 2 એપ્રિલ,2026.'

મલયાલમ ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 3' 2 એપ્રિલ,2026એ થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે. મોહનલાલની ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 3'નું શૂટિંગ ડિસેમ્બર 2025માં પૂર્ણ થયું છે. મેકર્સે રેપઅપ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો. બીજી તરફ, અજય દેવગણના હિન્દી વર્જન ધરાવતી 'દ્રશ્યમ 3' 2 ઓક્ટોબર, 2026એ રિલીઝ થશે. ડિસેમ્બર 2025માં હિન્દી વર્જનના મેકર્સે પ્રોમો ઓનલાઇન શેર કર્યો હતો અને તેની જાણકારી આપી હતી.

આગામી ફિલ્મમાં મોહનલાલ મુખ્ય ભૂમિકામાં પરત ફરશે. આ સાથે મીના, અંસીબા હસન, એસ્થર અનિલ, આશા શરથ, મુરલી ગોપી, સિદ્દીકી અને અન્ય કલાકાર પોતાની ભૂમિકા ભજવશે.

ફિલ્મ મેકર્સે અત્યાર સુધી ફિલ્મ વિશે વધારે જાણકારી શેર કરી નથી પરંતુ જાણીતા કલાકારોની હાજરીએ ફિલ્મની રિલીઝને લઇને ઉત્સાહ વધારી દીધો છે. આ ફિલ્મ અજય દેવગણ માટે એક ભેટ હશે કારણ કે મોહનલાલની આ ફિલ્મ અજય દેવગણના જન્મદિવસ એટલે કે 2 એપ્રિલે રિલીઝ થઇ રહી છે.

