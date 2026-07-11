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'રામયણ પાર્ટ 1'ની ટ્રેલર રિલીઝ ડેટ પરથી પડદો ઉઠ્યો, આ દિવસે દુનિયાભરમાં ધૂમ મચાવશે રણબીર કપૂર સ્ટારર ફિલ્મ

મેકર્સે 4000 કરોડના બજેટવાળી માયથોલૉજિકલ ફિલ્મના ટ્રેલરની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી

મેકર્સે 4000 કરોડના બજેટવાળી માયથોલૉજિકલ ફિલ્મના ટ્રેલરની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી
મેકર્સે 4000 કરોડના બજેટવાળી માયથોલૉજિકલ ફિલ્મના ટ્રેલરની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 8:23 PM IST

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હૈદરાબાદ: નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત અને નિતેશ તિવારીના નિર્દેશનમાં બની રહેલી માયથોલૉજી ફિલ્મ રામાયણ: પાર્ટ 1ના ટ્રેલરની સત્તાવાર રિલીઝ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. રણબીર કપૂર, યશ, રવિ દુબે અને સની દેઓલ સહિત સ્ટાર-સ્ટડેડ આ ફિલ્મ આ વર્ષે દિવાળી દરમિયાન રિલીઝ થવાની છે. દર્શકો ટ્રેલરની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને આખરે આજે રિલીઝ તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જાહેરાત સાથે, મેકર્સે ફિલ્મ અંગે લાંબી નોટ પણ શેર કરી.

રામાયણ: ભાગ 1નું ટ્રેલર ક્યારે રિલીઝ થશે?

આજે, 11 જુલાઈના રોજ, નિર્માતાઓએ તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર રામાયણ: ભાગ 1નું ટ્રેલર રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી. તેમણે રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાને શાહી મહેલમાં દર્શાવતું પોસ્ટર પણ શેર કર્યું. તારીખની જાહેરાત કરતા, નિર્માતાઓએ લખ્યું: "ભારતથી દુનિયા સુધી - રામાયણ: ભાગ 1નું ટ્રેલર 24 જુલાઈના રોજ વૈશ્વિક સ્તરે રિલીઝ થશે." નોંધનીય છે કે, 24 જુલાઈને હિન્દુ કેલેન્ડર અનુસાર ખૂબ જ શુભ દિવસ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

નિર્માતાઓએ પોસ્ટર પર જણાવ્યું છે કે, હજારો વર્ષોથી, રામાયણ પેઢીઓને ગૌરવ, હિંમત અને ધીરજ સાથે ન્યાયના માર્ગ પર ચાલવા માટે પ્રેરણા આપે છે. હવે, એક નવી સફર શરૂ થાય છે. ભારતના મહાન મહાકાવ્યોમાંના એકને ભારતીય સિનેમામાં પહેલાં ક્યારેય ન જોવા મળેલા સ્કેલ પર વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર, સાઈ પલ્લવી, રવિ દુબે, સની દેઓલ, અરુણ ગોવિલ, યશ, કાજલ અગ્રવાલ અને લારા દત્તા સહિત સ્ટાર-સ્ટડેડ કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે.

ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?

નિતેશ તિવારી દ્વારા દિગ્દર્શિત, 'રામાયણ'નું નિર્માણ નમિત મલ્હોત્રાના પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયો, આઠ વખત ઓસ્કાર વિજેતા VFX સ્ટુડિયો DNEG અને યશના મૉનસ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ વચ્ચેના સહયોગ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. બે ભાગની ફિલ્મ તરીકે આયોજિત, તે IMAX માં વૈશ્વિક સ્તરે રિલીઝ થશે. પહેલો ભાગ 2026 માં દિવાળી દરમિયાન રિલીઝ થવાનો છે, ત્યારબાદ બીજો ભાગ 2027 માં દિવાળી દરમિયાન રિલીઝ થવાનો છે.

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