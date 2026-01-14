ઈમરાન હાશમીએ અમદાવાદમાં પતંગ મહોત્સવ માણ્યો, કહ્યું 'અદભૂત આયોજન'
બોલિવૂડ અભિનેતા ઇમરાન હાશ્મીએ અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધો હતો દરમિયાન ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત ટુરીઝમની પ્રશંસા કરી હતી.
By ANI
Published : January 14, 2026 at 8:01 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર આતંરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, આ પતંગ મહોત્સવમાં ગુજરાત સહિત દેશ અને દુનિયામાંથી પતંગબાજો ભાગ લેવા માટે આવ્યાં છે. અસંખ્ય લોકો આ પતંગ મહોત્સવને જોવા પણ આવી રહ્યાં છે. ત્યારે મંગળવારે ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલમાં આવેલા બોલિવુડ અભિનેતા ઈમરાન હાશમી સૌ કોઈના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતાં.
મીડિયા સાથે વાત કરતા ઈમરાન હાશમીએ કહ્યું કે, "હું પીએમ મોદી અને ગુજરાત પ્રવાસનને અભિનંદન આપવા માંગુ છું. આ મહોત્સવમાં હાજરી આપવાનો આ મારો પહેલો પ્રસંગ છે. હું શૂટિંગ અને પ્રમોશન માટે ઘણી વખત અમદાવાદ આવ્યો છું. જે રીતે આ આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે મને ખૂબ ગમ્યું. ઘણા દેશોમાંથી પતંગબાજો આવ્યા છે. આ મહોત્સવ રંગો અને જીવંતતાથી ભરેલો છે, તેથી તે એક શાનદાર અનુભવ છે. હું અહીં બધાને મળવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું."
#WATCH अहमदाबाद (गुजरात): बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने अहमदाबाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। (13.01)— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 13, 2026
उन्होंने कहा, " मैं पीएम मोदी और गुजरात पर्यटन को बधाई देना चाहता हूं। मैं पहली बार इस फेस्टिवल में यहां आया हूं अहमदाबाद मैं शूटिंग और प्रमोशन के लिए तो काफी बार आया… pic.twitter.com/oLvgJpuIIw
નોંધનીય છે કે, અભિનેતા ઈમરાશ હાશમીની ફિલ્મ તસ્કરી આજે એટલે કે, 14 જાન્યુઆરી રિલીઝ થઈ રહી છે. જેમાં તે કસ્ટમ અધિકારીની ભૂમિકામાં જોવા મળી રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 17 જાન્યુઆરી સુધી ચાલનારા આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાઈટ ફેસ્ટીવલમાં 50 દેશોના 135 આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજોએ ભાગ લીધો છે. આ ઉપરાંત દેશભરમાંથી 65 પતંગબાજો અને ગુજરાતના 871 સ્થાનિક પતંગબાજોએ ભાગ લીધો છે. 12મી જાન્યુઆરીએ પીએમ મોદીએ જર્મન ચાન્સેલર સાથે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવના બીજા દિવસે ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.