ETV Bharat / entertainment

ઈમરાન હાશમીએ અમદાવાદમાં પતંગ મહોત્સવ માણ્યો, કહ્યું 'અદભૂત આયોજન'

બોલિવૂડ અભિનેતા ઇમરાન હાશ્મીએ અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધો હતો દરમિયાન ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત ટુરીઝમની પ્રશંસા કરી હતી.

ઈમરાન હાશમીએ અમદાવાદમાં પતંગ મહોત્સવ માણ્યો
ઈમરાન હાશમીએ અમદાવાદમાં પતંગ મહોત્સવ માણ્યો (ANI)
author img

By ANI

Published : January 14, 2026 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર આતંરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, આ પતંગ મહોત્સવમાં ગુજરાત સહિત દેશ અને દુનિયામાંથી પતંગબાજો ભાગ લેવા માટે આવ્યાં છે. અસંખ્ય લોકો આ પતંગ મહોત્સવને જોવા પણ આવી રહ્યાં છે. ત્યારે મંગળવારે ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલમાં આવેલા બોલિવુડ અભિનેતા ઈમરાન હાશમી સૌ કોઈના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતાં.

મીડિયા સાથે વાત કરતા ઈમરાન હાશમીએ કહ્યું કે, "હું પીએમ મોદી અને ગુજરાત પ્રવાસનને અભિનંદન આપવા માંગુ છું. આ મહોત્સવમાં હાજરી આપવાનો આ મારો પહેલો પ્રસંગ છે. હું શૂટિંગ અને પ્રમોશન માટે ઘણી વખત અમદાવાદ આવ્યો છું. જે રીતે આ આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે મને ખૂબ ગમ્યું. ઘણા દેશોમાંથી પતંગબાજો આવ્યા છે. આ મહોત્સવ રંગો અને જીવંતતાથી ભરેલો છે, તેથી તે એક શાનદાર અનુભવ છે. હું અહીં બધાને મળવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું."

નોંધનીય છે કે, અભિનેતા ઈમરાશ હાશમીની ફિલ્મ તસ્કરી આજે એટલે કે, 14 જાન્યુઆરી રિલીઝ થઈ રહી છે. જેમાં તે કસ્ટમ અધિકારીની ભૂમિકામાં જોવા મળી રહ્યો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, 17 જાન્યુઆરી સુધી ચાલનારા આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાઈટ ફેસ્ટીવલમાં 50 દેશોના 135 આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજોએ ભાગ લીધો છે. આ ઉપરાંત દેશભરમાંથી 65 પતંગબાજો અને ગુજરાતના 871 સ્થાનિક પતંગબાજોએ ભાગ લીધો છે. 12મી જાન્યુઆરીએ પીએમ મોદીએ જર્મન ચાન્સેલર સાથે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવના બીજા દિવસે ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.

  1. અમદાવાદના આવકાર અને ફૂડના કાયલ થયા વિદેશી પતંગબાજો, કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં આવેલા 'મહેમાનો'એ શું કહ્યું?
  2. ‘આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ-2026’ને બહોળો પ્રતિસાદ મળતા 17 જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવ્યો

TAGGED:

EMRAAN HASHMI
TASKAREE THE SMUGGLERS WEB
EMRAAN HASHMI VISIT TO AHMEDABAD
INTERNATIONAL KITE FESTIVAL 2026
EMRAAN HASHMI VISIT TO GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.