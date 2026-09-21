વિજય સેતુપતિએ કરી 'Maharaja 2'ની પુષ્ટિ, હૉલીવુડ રીમેક પર કહ્યું- મફતમાં રોલ કરીશ!
તમિલ એક્ટર વિજય સેતુપતિએ 'મહારાજા 2'ની પુષ્ટિ કરી છે. સાથે જ હૉલીવુડ રીમેકમાં ફ્રી મા અભિનય કરવાની રજૂઆત કરી.
Published : September 21, 2026 at 9:56 AM IST
હૈદરાબાદઃ તમિલ એક્ટર વિજય સેતુપતિએ કન્ફર્મ કર્યું છે કે 'મહારાજા'ની સિક્વલ આવવાની છે. એક્ટરે ખુલાસો કર્યો છે કે ફિલ્મના સિક્વલ પર કામ ચાલી રહ્યું છે. એક્ટરે આ નિવેદન બાદ 2024ની તમિલ થ્રિલર ફિલ્મના સિક્વલને લઈને ચાલી રહેલી અટકળો પર હવે વિરામ લગાવી દીધો છે. ડાયરેક્ટર નિથિલન સ્વામીનાથને એક્ટરને કહાની સંભળાવી દીધી છે અને એક્ટરે ફિલ્મમેકર અને તેની રાઈટિંગના ઘણા વખાણ કર્યા છે. આ જાણકારી ત્યારે સામે આવી છે, જ્યારે થોડાક દિવસ પહેલા જ ઓરિજિનલ 'મહારાજા'ની હૉલીવુડ રીમેક બનવાની ખબર કન્ફર્મ થઈ હતી.
તાજેતરમાં વિજય સેતુપતિ 'બત્થા'ના ઑડિયો લૉન્ચમાં સામેલ થયા હતા. આ દરમિયાન, વિજય સેતુપતિએ પોતાના પ્રોજેક્ટ વિશે જાણકારી આપી. તેમણે કન્ફર્મ કર્યું છે કે 'મહારાજા 2' પર કામ ચાલી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ડાયરેક્ટર નિથિલન સ્વામીનાથને તેમને આ સિક્વલની કહાની સંભળાવી હતી અને તેમને એ 'ખૂબ જ સુંદર' લાગી.
એક્ટરે કહ્યું, 'નિથિલન એક સારા ડાયરેક્ટર છે. તેમની લેખન શૈલી ખૂબ જ સારી છે. તાજેતરમાં તેમણે મને 'મહારાજા 2'ની કહાની સંભળાવી, જે ખૂબ જ શાનદાર હતી. તેમની સાથે કામ કરવું ખૂબ જ સારો અનુભવ હતો.' તેમણે એ પણ કન્ફર્મ કર્યું કે આ સિક્વલ પર શરૂઆતી વાતચીતથી કામ આગળ વધી ચૂક્યુ છે અને તેની આખી કહાની તૈયાર છે.
#VijaySethupathi confirms #Maharaja Hollywood remake and #Maharaja2 🔥:— sivakumar (@sivakumar3787) September 19, 2026
"Nithilan recently told me the story of Maharaja 2.
It was beautiful.. He’s an excellent director. Few people not believed in Maharaja before its release, but i believed in it.. The producer recently… pic.twitter.com/pMGCGRcFqw
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર મળેલી સફળતા બાદ હવે 'મહારાજા'ની હૉલીવુડમાં રીમેક બનવા જઈ રહી છે. પ્રોડ્યૂસર સુધન સુંદરમે તાજેતરમાં જ કન્ફર્મ કર્યું કે રીમેકના રાઈટ્સ એક હૉલીવુડ એજન્સીએ લઈ લીધા છે અને આ અડેપ્ટેશન માટે એક મોટા સ્ટાર (A- લિસ્ટ એક્ટર) પર વિચાર કરવામા આવી રહ્યો છે.
વિજય સેતુપતિને જ્યારે ખબર પડી કે ફિલ્મ હૉલીવુડમાં જઈ રહી છે. ત્યારે એક્ટરે કહ્યું કે તેમને પહેલાથી જ હૉલીવુડમાં કામ કરવાની ઈચ્છા રહી છે અને મજાક-મજાકમાં કહ્યું કે જો તેમને કોઈ રોલ મળે, તો તેઓ રીમેકમાં મફતમાં કામ કરવા તૈયાર છે.
તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે પ્રોડ્યૂસર સુધન સુંદરમે તેમને જણાવ્યું કે રાઈટ્સ વેચી દીધા છે, તો તેમની તરત પ્રતિક્રિયા એ જ હતી કે જો તેમને હૉલીવુડ વર્ઝનનો ભાગ બનવાની તક મળે, તો તેઓ ફી વગર કામ કરશે.
ઑરિજિનલ ફિલ્મને યાદ કરતા વિજયે માન્યું કે ટીમને પણ અંદાજો નહોતો કે 'મહારાજા' આટલી દૂર સુધી જશે. તેમણે કહ્યું કે તેમને ફિલ્મ પર વિશ્વાસ તો હતો, પણ તેમને આશા નહોતી કે આ આટલી મોટી સફળતા મેળવશે.
વિજય અને સામિનાથને પહેલા 'મહારાજ' પર સાથે કામ કર્યું હતું, જે 2024માં રિલીઝ થઈ અને ખૂબ જ સફળ રહી. આ નિયો-નૉયર થ્રિલર ફિલ્મ એક નાઈની કહાની છે. જે પોલીસ પાસે ત્યારે જાય છે જ્યારે તેનું ડસ્ટબિન, જેનું નામ લક્ષ્મી છે, તે ગાયબ થઈ જાય છે. શરુઆતમાં જે એક અજીબ ફરિયાદ લાગતી હતી, તે બાદમાં એક ખૂબ જ ગંભીર અને ડાર્ક કહાનીમાં તબ્દીલ થઈ જાય છે. વિજય સેતુપતિએ નાઈનો અભિનય કર્યો છે, જ્યારે અનુરાગ કશ્યપ વિલનની ભૂમિકામાં છે. સંચના નમિદાસે વિજયની દીકરીનો રોલ કર્યો છે.
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