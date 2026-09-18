'Mahakavya Shri Ramayan Katha' Trailer: જુઓ 'કચ્ચા બદામ' વાયરલ ગર્લ માતા સીતાના પાત્રમાં કેવી દેખાય છે
'કચ્ચા બદામ' વાયરલ ગર્લ અંજલી અરોરા હાલના દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. તે પૌરાણિક ફિલ્મ 'મહાકાવ્ય શ્રી રામાયણ કથા'માં માતા સીતાનું પાત્ર ભજવી રહી છે.
Published : September 18, 2026 at 10:09 AM IST
હૈદરાબાદઃ 'કચ્ચા બદામ' વાયરલ ગર્લ અંજલી અરોરા હાલના દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. તે પૌરાણિક ફિલ્મ 'મહાકાવ્ય શ્રી રામાયણ કથા'માં માતા સીતાનું પાત્ર ભજવી રહી છે. મેકર્સે 17 સપ્ટેમ્બરે ફિલ્મનું ટ્રેલર જારી કર્યું છે. આ ફિલ્મ 25 સપ્ટેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. મેકર્સે સોશિયલ મીડિયા પર 'મહાકાવ્ય શ્રી રામાયણ કથા'નું ટ્રેલર અપલોડ કર્યું હતું,
આ ફિલ્મમાં દેવ શર્મા ભગવાન રામ, અંજલી અરોરા માતા સીતા અને રજનીશ દુગ્ગલ રાવણના રોલમાં જોવા મળશે. સાથે જ, શીલ વર્મા લક્ષ્મણ અને નિર્ભય વાધવા હનુમાનની ભૂમિકા નિભાવશે. આ ફિલ્મ ભગવાન રામની યાત્રાને મોટા પળદા પર રજૂ કરે છે, જેના કેન્દ્રમાં પ્રેમ, ભક્તિ, મર્યાદા અને ધર્મ જેવા ભાવુક પાસા છે.
ટ્રેલરની વાત કરીએ તો ટ્રેલરની શરુઆત સીતના અપહરણથી થાય છે. ત્યાર બાદ અશોક વાટિકાનો સીન આવે છે, જ્યાં રાવણ સીતાને કહે છે કે તેમના વનવાસી રામ તેમને બચાવવા નહીં આવે. જેના પર સીતા દૃઢતાથી કહે છે કે પ્રભુ રામ અવશ્ય આવશે અને એ દિવસે તારો અને તારી આ સોનાની લંકાનો વિનાશ થશે. જેના પર રાવણ ક્રોધમાં કહે છે, 'અસંભવ હૈ રાવણ કા વિનાશ.'
ત્યાર બાદ રામ અને હનુમાનનું મિલન, હનુમાનનું લંકા પહોંચવુ અને માતા સીતા સાથે મિલન, રામ સેતુ નિર્માણ, રામનું પોતાની સેના સાથે લંકા તરફ પ્રસ્થાન, રણભૂમિ સહિત ઘણા સીન દેખાડવામા આવ્યા છે. ટ્રેલરના અંતમાં રામ અને સીતાના મિલનની ઝલક દર્શાવવામા આવી છે.
'મહાકાવ્ય શ્રી રામાયણ કથા'નું નિર્દેશન અભિષેક સિંહે કર્યું છે, તેને પ્રકાશ મહોબિયા અને સંજય બુંદેલાએ પ્રોડ્યૂસ કરી છે, હની કુલદીપ અગ્રવાલ અને મોનિકા સેન તેના કો-પ્રોડ્યૂસર છે. તેને એજે ફિલ્મ એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડના અજય કનૌજિયાએ રજૂ કરી છે. આ ફિલ્મ 25 સપ્ટેમ્બરે સમગ્ર ભારતમાં હિન્દી અને છત્તીસગઢી ભાષાઓમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
આ પણ વાંચોઃ
આકૃતિ અગ્રવાલ-પૃથ્વી શૉનો સંબંધ તૂટ્યો, 6 મહિના પહેલા થઈ હતી સગાઈ, એક્ટ્રેસે પોસ્ટ દ્વારા આપી જાણકારી
CBFC કમિટીમાં સ્થાન મામલે અભિષેક જૈન સાથે ETV BHARATની ખાસ વાતચીત, કહ્યું- જો યોગ્ય ગુજરાતી પ્રતિનિધિત્વ હશે તો...