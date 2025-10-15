ETV Bharat / entertainment

'મહાભારત'ના 'કર્ણ'નું નિધન, 68 વર્ષની વયે અભિનેતા પંકજ ધીરે લીધા અંતિમ શ્વાસ

મહાભારતમાં કર્ણની ભૂમિકા ભજવનાર દિગ્ગજ અભિનેતા પંકજ ધીરનું નિધન થયું છે.

'મહાભારત'ના 'કર્ણ'નું નિધન
'મહાભારત'ના 'કર્ણ'નું નિધન (IANS)
October 15, 2025

મુંબઈ: લોકપ્રિય ટીવી અભિનેતા પંકજ ધીરનું આજે (15 ઓક્ટોબર) નિધન થયું છે. કેન્સર સામે લડતા લડતા તેમણે 68 વર્ષની ઉંમરે દુનિયાને કાયમ માટે અલવિદા કહી દીધી છે. તેમના પરિચિત અમિત બહલે આ વાતની પુષ્ટિ કરી.

પંકજ ધીર છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. તેઓ અગાઉ કેન્સર સામે લડ્યા હતા અને તેમની મોટી સર્જરી પણ થઈ હતી, પરંતુ તાજેતરના મહિનાઓમાં તેમની બીમારી ફરી વધી ગઈ હતી.

પંકજ ધીર બી.આર. ચોપરાની "મહાભારત" માં કર્ણ અને "ચંદ્રકાન્તા" માં રાજા શિવ દત્તની ભૂમિકાઓ માટે પ્રખ્યાત હતા. અભિનેતા પંકજ ધીરનું કેન્સરની જંગ સામે લડતા-લડતા 68 વર્ષની ઉંમરે દુનિયાને અલવિદા કરી ગયા છે તેમના નિધનથી ચાહકોમાં ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.

નિર્માતા અને મિત્ર અશોક પંડિતે PTIને જણાવ્યું હતું કે, "તેમનું આજે સવારે કેન્સરને કારણે અવસાન થયું. તેઓ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી હોસ્પિટલમાં અને બહાર રહેતા હતા." અંતિમ સંસ્કાર આજે સાંજે કરવામાં આવશે.

CINTAA (સિને અને ટીવી આર્ટિસ્ટ્સ એસોસિએશન) દ્વારા જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ગહન શોક અને ઊંડા દુઃખ સાથે, અમે તમને જણાવીએ છીએ કે અમારા ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને CINTAAના ભૂતપૂર્વ જનરલ સેક્રેટરી પંકજ ધીરજીનું 15 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અવસાન થયું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર આજે સાંજે 4:30 વાગ્યે પવન હંસ, વિલે પાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈની બાજુમાં કરવામાં આવશે."

પંકજ ધીરના સહ-કલાકાર અર્જુન ફિરોઝ ખાને તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર તેમની સાથેના કેટલાક ફોટા પોસ્ટ કર્યા. એક સ્ટોરીમાં, ફિરોઝે લખ્યું, "જેન્ટલમેન. ગુડબાય, હું તમને યાદ કરીશ પીડી. ખુશ રહો." ફોટામાં, ફિરોઝ ખાન સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા સાથે પોઝ આપતા જોવા મળે છે. જોકે તેમના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી, મીડિયા રિપોર્ટ્સ દાવો કરે છે કે ધીર લાંબા સમયથી કેન્સરથી પીડાતા હતા.

અહેવાલો અનુસાર, થોડા મહિના પહેલા તેમની તબિયત ફરી ખરાબ થઈ ગઈ હતી ત્યારથી તેઓ બીમાર હતા. સારવાર દરમિયાન તેમની મોટી સર્જરી કરાવવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

બી.આર. ચોપરાની 1988ની ટીવી શ્રેણી "મહાભારત" માં કર્ણની ભૂમિકા ભજવ્યા પછી પંકજ ધીરને ખ્યાતિ મળી. ત્યારબાદ, તેઓ 1993ની ફિલ્મ "દસ્તક" માં શગુફ્તા અલી અને સમીર કક્કર સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં દેખાયા. તેમણે અર્ચના પૂરણ સિંહ સાથે "ઝી હોરર શો" માં પણ અભિનય કર્યો. પંકજ ધીરે ટીવી શ્રેણી "કાનૂન" માં બચાવ પક્ષના વકીલની મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

