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સલમાન ખાનની 'માતૃભૂમિ'ને CBFC તરફથી કોઈ રાહત નહીં, શું ચીન સાથેના કનેક્શનને કારણે અટકી ફિલ્મ?

બૉલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનની આવનારી ફિલ્મ 'માતૃભૂમિઃ મે વૉર રેસ્ટ ઈન પીસ'ને CBFCમાંથી રાહત નથી મળી.

સલમાન ખાન
સલમાન ખાન ('માતૃભૂમિ' (Poster))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 9:37 AM IST

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હૈદરાબાદઃ સલમાન ખાનની બહુપ્રતીક્ષિત વૉર ડ્રામા ફિલ્મ 'માતૃભૂમિઃ મે વૉર રેસ્ટ ઈન પીસ' સામે વધુ એક અવરોધ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. ખબર છે કે ચીન સાથે તેના કનેક્શનના કારણે ફિલ્મના સર્ટિફિકેશનમાં મોડું થઈ રહ્યું છે. આ પહેલા એવા સમાચાર હતા કે CBFC દ્વારા આવતા સપ્તાહે ફિલ્મની સ્ક્રીનિંગ કરવાની આશા બાદ ફિલ્મનું કામ આગળ વધી શકે છે. જો કે, એક તાજેતરના રિપોર્ટમાં દાવો કરવામા આવ્યો છે કે, આ મામલે હજુ સુધી કોઈ પ્રગતિ નથી થઈ.

તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં દાવો કરવામા આવ્યો હતો કે 'માતૃભૂમિઃ મે વૉર રેસ્ટ ઈન પીસ'નું સ્ક્રીનિંગ આવતા સપ્તાહે સેન્સર બોર્ડ સામે થવાનું છે, જેના કારણે તેના ટૂંક જ સમયમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની અટકળો લાગી હતી. પરંતુ એક મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવાયુ છે કે એવી કોઈ સ્ક્રીનિંગ નક્કી નથી કરવામા આવી અને જિયો-પૉલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડના કારણે ફિલ્મની સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર નથી થયો.

મીડિયાના એક સોર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે, ફિલ્મનું સીબીએફસી સ્ક્રીનિંગ હજુ નક્કી નથી થયું. સોર્સે જણાવ્યું, 'કાશ આ અહેવાલો સાચા હોત. પણ ભારે મન સાથે મારે તમને જણાવવું પડી રહ્યું છે કે, દુખની વાત છે કે તેના સીબીએફસી સ્ક્રીનિંગ વિશે કોઈ અપડેટ નથી. ચીન સાથે જોડાયેલા મામલાના કારણે ફિલ્મ હજુ પણ અટકેલી છે.'

2026માં રિલીઝ થવાની શક્યતા પર વાત કરતા સોર્સે કહ્યું, 'જેમ કે પહેલા કહેવામા આવ્યું છે, બધું જ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે મામલાનો નિકાલ ક્યારે આવે છે. જો આ ઝડપથી થઈ જાય છે, તો મેકર્સ નિશ્ચિત રીતે 2026માં જ ફિલ્મને સિનેમાઘરોમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરશે, જો કે તેના માટે પર્યાપ્ત ખાલી સ્લૉટ ઉપલબ્ધ નથી. નહીંતર, તેને 2027 માટે ટાળી દેવાશે.'

રિપોર્ટ પ્રમાણે, મેકર્સ આ મામલાનો નિકાલ કરવા માટે સંબંધિત સરકારી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. આશા છે કે મામલાના નિકાલ બાદ ફિલ્મ સીબીએફસી સર્ટિફિકેશન માટે આગળ વધશે, જ્યાર બાદ મેકર્સ તેને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ કરવાની દિશામાં કામ કરી શકશે. જો કે, હજુ એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે આ પ્રક્રિયામાં કેટલો સમય લાગી શકે છે.

આ ફિલ્મ ભારત અને ચીન વચ્ચે 2020માં થયેલી સૈન્ય અથડામણ પર આધારિત છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, બન્ને દેશો વચ્ચે તાજેતરમાં જ રાજનયિક સંબંધોમાં સુધાર છતા રક્ષા મંત્રાલયે ફિલ્મના કેટલાક ખાસ કન્ટેન્ટને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ વર્ષની શરુઆતમાં આવેલા રિપોર્ટથી સંકેત મળ્યા હતા કે સત્તાવાર મંજૂરી મેળવવા માટે ફિલ્મમાંથી 'ચીન'નો ઉલ્લેખ સંપૂર્ણ રીતે હટાવવામા આવી શકે છે.

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TAGGED:

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