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'Maa Inti Bangaaram' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: પહેલા જ સપ્તાહમાં બોક્સ ઓફિસ પર બાજી મારી, રવિવારે ₹10.10 કરોડનું કલેક્શન

રવિવારે તેલુગુ વર્ઝનમાં 2,341 શો અને 61% ઓક્યુપન્સી સાથે 9.50 કરોડનું યોગદાન, હૈદરાબાદે 501 શો સાથે સૌથી વધું કલેક્શન.

'Maa Inti Bangaaram' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
'Maa Inti Bangaaram' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન (POSTER)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 3:55 PM IST

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હૈદરાબાદ : અભિનેત્રી સામન્થાની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'Maa Inti Bangaaram'એ બોક્સ ઓફિસ પર તેનો શરૂઆતનો સપ્તાહ પૂર્ણ કર્યો છે. ફિલ્મે ત્રીજા દિવસે શાનદાર શરૂઆત કરી. રવિવારે, તેણે ભારતમાં 2965 શોમાં 10.10 કરોડ રૂપિયાનો વધારો નોંધાવ્યો, જેનાથી તેનું કુલ ગ્રોસ કલેક્શન 26.69 કરોડ અને નેટ કલેક્શન 23.10 કરોડ થયું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, તેણે ત્રીજા દિવસે રૂપિયા 4 કરોડની કમાણી કરી, જેનાથી તેનું કુલ વિદેશ કલેક્શન 15.10 કરોડ અને વિશ્વભરમાં કુલ ગ્રોસ કલેક્શન 41.79 કરોડ થયું.

ફિલ્મે તેના શરૂઆતના સપ્તાહ દરમિયાન મજબૂત કમાણી જાળવી રાખી. શુક્રવારે, 2,658 શો અને 31.9 ટકા ઓક્યુપન્સી રેટ સાથે, તેણે ભારતમાં કુલ ₹5.35 કરોડની કમાણી કરી. શનિવારે, 2,591 શોમાંથી 44.6 ટકા ઓક્યુપન્સી સાથે, ફિલ્મે ₹7.63 કરોડની કમાણી કરી. રવિવારે ફિલ્મે ભારતમાં ₹10.10 કરોડનો સૌથી વધુ એક દિવસનો કલેક્શન રેકોર્ડ બનાવ્યો, જેમાં ઓક્યુપન્સી વધીને 53.4 ટકા થઈ ગઈ.

એકંદરે, શરૂઆતના સપ્તાહના અંતે, ભારતમાં નેટ કલેક્શન ₹23.10 કરોડ અને ગ્રોસ કલેક્શન ₹26.69 કરોડ રહ્યું. વિદેશી ગ્રોસ કલેક્શન ₹15.10 કરોડ હતું, જ્યારે કુલ વિશ્વવ્યાપી ગ્રોસ કલેક્શન ₹41.79 કરોડ થયું.

'Maa Inti Bangaaram' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન

ભારતમાં દિવસ વાર કલેક્શન (પ્રથમ સપ્તાહ)

દિવસ શોની સંખ્યાઓક્યુપન્સી (%) ચોખ્ખો સંગ્રહ (₹ કરોડ)
પહેલો શુક્રવાર2,65831.9%5.35
પહેલો શનિવાર2,59144.6%7.63
પહેલો રવિવાર2,96553.4%10.10
કુલ23.10

ભારત, ઓવરસીઝ અને વિશ્વવ્યાપી ગ્રોસ કલેક્શન

કેટેગરી રકમ (₹ કરોડ)
ભારત ગ્રોસ26.69
ઓવરસીઝ ગ્રોસ15.10
કુલ વિશ્વવ્યાપી ગ્રોસ41.79

ભાષા મુજબ રવિવારનું કલેક્શન

ભાષા વર્ઝન શોની સંખ્યા ઓક્યુપન્સી (%) ચોખ્ખો સંગ્રહ (₹ કરોડ)
તેલુગુ2,34161%9.50
તમિલ62425%0.60

રવિવારે મુખ્ય શહેરોમાં શો અને ઓક્યુપન્સી

શહેર ભાષા શોની સંખ્યા ઓક્યુપન્સી (%)
હૈદરાબાદતેલુગુ50179.3%
બેંગલુરુતેલુગુ326
વિશાખાપટ્ટનમતેલુગુ119
ચેન્નાઈતમિલ12133.5%
કોઈમ્બતુરતમિલ48
સાલેમતમિલ29

ફિલ્મ વિશે વધુ માહિતી

'Maa Inti Bangaaram' એક પરંપરાગત પરિવારની પૃષ્ઠભૂમિ સામે સેટ છે અને એક રહસ્યમય ભૂતકાળ ધરાવતી સ્ત્રીની વાર્તા કહે છે જે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરે છે. જ્યારે તેના ભૂતકાળનો ખતરો ફરી ઉભરી આવે છે, ત્યારે તેણે તે પરિવારનું રક્ષણ કરવું જોઈએ જે તેના પર શંકા કરે છે, અને સત્ય છુપાવીને પણ. આ ફિલ્મ નંદિની રેડ્ડી દ્વારા દિગ્દર્શિત છે અને પટકથા લેખક રાજ નિદિમોરુ (તેના પતિ) ની વાર્તા પર આધારિત છે. તે 19 જૂને રિલીઝ થઈ હતી. સહાયક કલાકારોમાં દિગંત, ગુલશન દેવૈયા, ગૌતમી, મંજુષા અને શ્રીમુખી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં છે. આ ફિલ્મ ખુશી પછી સામન્થાનું તેલુગુ સિનેમામાં પુનરાગમન દર્શાવે છે.

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