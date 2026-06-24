'લવ એન્ડ વોર' વર્કર ડેથ કેસ: શું સંજય લીલા ભણસાલી સામે FIR દાખલ થશે? AICWA હાઈ-લેવલ તપાસ અને વળતરની માંગ કરી
17 જૂનની સવારે મુંબઈના એક સ્ટુડિયોમાં 'લવ એન્ડ વોર' ના સેટ પર કામ કરતી વખતે ઇલેક્ટ્રિક શૉક લાગવાથી ચંદ્રધારી સિંહ યાદવનું મોત થયું હતું
Published : June 24, 2026 at 4:18 PM IST
હૈદરાબાદ: ઑલ ઈન્ડિયન સિને વર્કર્સ એસોસિએશન (AICWA) એ ફિલ્મ 'લવ એન્ડ વૉર' ના કામદાર ચંદ્રધારી સિંહ યાદવના મૃત્યુ બાદ ફિલ્મ નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલી અને ભણસાલી પ્રોડક્શન્સ સામે FIR નોંધવાની માંગ કરી છે. 17 જૂનની સવારે મુંબઈના એક સ્ટુડિયોમાં 'લવ એન્ડ વોર' ના સેટ પર કામ કરતી વખતે ગંભીર ઇલેક્ટ્રિક શૉક લાગવાથી ચંદ્રધારી સિંહ યાદવનું મોત થયું હતું.
22 જૂનના રોજ, AICWA એ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને તેના X (અગાઉનું ટ્વિટર) હેન્ડલ દ્વારા આ ઘટના અંગે ઔપચારિક વિનંતી પોસ્ટ કરી. એસોસિએશને નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલી અને પ્રોડક્શન હાઉસ સામે FIR નોંધવાની, ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ, પીડિત પરિવાર માટે ₹1 કરોડનું વળતર, ફિલ્મ સેટનું સલામતી ઓડિટ અને જરૂરી સલામતી પ્રોટોકૉલનું કડક પાલન કર્યા પછી જ શૂટિંગ ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવાની માંગ કરી.
એસોસિએશને એ પણ જણાવ્યું કે ઘટનાસ્થળે હાજર અન્ય ઘણા કામદારો ઘાયલ થયા હતા, જોકે તેમની સ્થિતિ અને ઘટનાના ચોક્કસ સંજોગો અંગે સંપૂર્ણ અને પાક્કી જાણકારી હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે.
Date: 23 June 2026— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) June 23, 2026
To
Honourable Shri Devendra Fadnavis
Chief Minister
Government of Maharashtra
Subject: Request for Registration of FIR Against Producer Sanjay Leela Bhansali and the Production House for the Death of Worker Chandradhari Singh Yadav During the Shooting of Love… pic.twitter.com/9XayOgitFD
AICWA એ સંજય લીલા ભણસાલી સાથે સંકળાયેલી ભૂતકાળની ઘટનાઓની પણ સમીક્ષા કરી. એસોસિએશને નોંધ્યું કે, આ કોઈ પહેલી ઘટના નથી; છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ફિલ્મ નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ સેટ પર અનેક ગંભીર દુર્ઘટનાઓ બની છે.
'દેવદાસ' (2000-2001) ના શૂટિંગ દરમિયાન, દીનદયાળ યાદવ નામના એક કામદારનું મૃત્યુ થયું હતું અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો; 2001 માં આ જ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન કામદાર સુભાષ મોરકરના મૃત્યુના અહેવાલો પણ બહાર આવ્યા હતા. 'પદ્માવત' ના શૂટિંગ દરમિયાન, 34 વર્ષીય કામદાર, મુકેશ ડાકિયાએ સેટ પર અકસ્માતમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. તાજેતરમાં, 17 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્રધારી સિંહ યાદવનું 'લવ એન્ડ વોર' ના શૂટિંગ દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું.
AICWA એ ફિલ્મ સેટ પર સલામતી પ્રોટોકૉલનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા અંગે વારંવાર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયન સિને વર્કર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ એન્જિનિયર સુરેશ શ્યામલાલ ગુપ્તાએ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને આ બાબતમાં તાત્કાલિક તપાસ કરવા અને સંબંધિત અધિકારીઓને કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપવા વિનંતી કરી છે.
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