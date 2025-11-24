ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કાર: રામ ચરણની ફિલ્મ 'પેડ્ડી'નો પ્રોગ્રામ રદ, શાહરૂખે બોલિવૂડના 'હી-મેન'ને વિદાય આપી
Published : November 24, 2025 at 2:40 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 5:26 PM IST
મુંબઈ: પ્રખ્યાત બોલિવૂડ સ્ટાર ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. IANS ની નજીકના સૂત્રોએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. તેમના પરિવાર અને સેલિબ્રિટીઓ તેમના અંતિમ સંસ્કાર માટે સ્મશાનગૃહમાં પહોંચી રહ્યા છે. તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના વિલે પાર્લે સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે.
એક્ટરને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, અને 10 નવેમ્બરના રોજ, IANS ની નજીકના સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ધર્મેન્દ્રની હાલત ગંભીર હતી અને તેઓ લાઇફ સપોર્ટ પર હતા. IANS ની નજીકના સૂત્રો અનુસાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ, અભિનેતાને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં ટોચના ડોકટરો દ્વારા કડક તબીબી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા.
શાહરૂખ ખાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
બોલીવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાન ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપવા માટે સ્મશાનગૃહ પહોંચ્યા. પાપારાઝીઓએ સ્મશાનની બહાર તેમને કેમેરામાં કેદ કર્યા હતા. ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપવા માટે અભિનેતા ગોવિંદા પોતે પોતાની કાર લઈને સ્મશાનગૃહ પહોંચ્યા હતા. સ્મશાનગૃહમાંથી બહાર નીકળતી વખતે પેપ્સે તેમને પોતાની કાર ચલાવતા જોયા. બોલીવુડ સ્ટાર અનિલ કપૂર પણ સ્મશાનગૃહમાં પોતાની કારમાં બેસતા જોવા મળ્યા.
ફિલ્મ "પેડ્ડી" નું શેડ્યૂલ રદ
ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુના સમાચાર બાદ, રામ ચરણની "પેડ્ડી" નું શેડ્યૂલ રદ કરવામાં આવ્યું છે. "પેડ્ડી" ના નિર્માતાઓએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આ જાહેરાત કરતા લખ્યું, "ધર્મેન્દ્રજીના નિધનના સમાચારથી અમને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. તેમણે જે દૌર બનાવ્યો તે બદલી ન શકાય તેવો છે. આ દુઃખના સમયમાં અને સન્માન તરીકે, આજે સાંજે 4:05 વાગ્યે યોજાનારી જાહેરાત મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ટીમ પેડ્ડી તેમની હૃદયપૂર્વકની સંવેદના અને પ્રાર્થના વ્યક્ત કરે છે."
ધર્મેન્દ્રના ઘરની બહાર સ્પોટ થયા સની દેઓલ
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કાર બાદ સ્મશાનથી સ્વજનો અને બોલિવૂડ એક્ટર્સ હવે ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. કરણ દેઓલ તેના દાદા ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપ્યા પછી ઘરે પરત ફરતો જોવા મળ્યો. તેની આંખોમાં આંસુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા હતા. તો સૈફ અલી ખાન રણ સ્મશાનગૃહમાંથી બહાર નીકળતો જોવા મળ્યો. ધર્મેન્દ્રના પુત્ર, બોલિવૂડ અભિનેતા સની દેઓલ, તેમના ઘરની બહાર જોવા મળ્યા હતા.
CMએ પણ એક્ટર ધર્મેન્દ્રના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ એક્ટર ધર્મેન્દ્રના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેમણે X પર પોસ્ટમાં લખ્યું,- પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રજીના નિધનથી ખૂબ દુઃખ થયું. ભારતીય સિનેમાના "હી-મેન" એ પોતાના શક્તિશાળી અભિનય, આકર્ષક વ્યક્તિત્વ અને ચાર્મથી લોકોના દિલ પર રાજ કર્યું. ભારતીય સિનેમામાં તેમનું યોગદાન અને તેમના નમ્ર, પ્રેમાળ સ્વભાવને હંમેશા પ્રેમ અને આદર સાથે યાદ કરવામાં આવશે. તેમના આત્માને શાશ્વત શાંતિ મળે.
રાહુલ ગાંધીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાજનેતા રાહુલ ગાંધીએ ધર્મેન્દ્રના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "મહાન અભિનેતા ધર્મેન્દ્રજીના અવસાનના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે અને ભારતીય કલા જગત માટે ભરપાઈ ન કરી શકાય એવું નુકસાન છે. લગભગ સાત દાયકાથી સિનેમામાં તેમના અપ્રતિમ યોગદાનને હંમેશા આદર અને સ્નેહ સાથે યાદ કરવામાં આવશે. હું ધર્મેન્દ્રજીને મારી હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદના તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો સાથે છે."
અમિત શાહે શોક વ્યક્ત કર્યો
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ લખ્યું, "છ દાયકા સુધી પોતાના શાનદાર અભિનયથી દેશના દરેક નાગરિકના હૃદયને સ્પર્શી જનારા ધર્મેન્દ્રજીનું નિધન ભારતીય સિનેમા જગત માટે ભરી ન શકાય એવું નુકસાન છે. એક નમ્ર પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતા, તેમણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક અમીટ છાપ છોડી. ધર્મેન્દ્રજી એવા પસંદગીના કલાકારોમાંના એક હતા જેમણે તેમના સ્પર્શેલા દરેક પાત્રને જીવંત બનાવ્યું. તેમની કલા દ્વારા, તેમણે તમામ વય જૂથોના લાખો દર્શકોના દિલ જીતી લીધા. તેઓ તેમના અભિનય દ્વારા હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. ભગવાન તેમના દિવંગત આત્માને તેમના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને તેમના પરિવાર અને ચાહકોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ."
અંતિમ સંસ્કાર બાદ હેમા માલિની સ્મશાનથી બહાર નીકળ્યા
ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કાર બાદ હેમા માલિનીની કાર વિલે પાર્લે સ્મશાન ઘાટથી બહાર નીકળતા દેખાય છે. એક્ટ્રેસ ગમગીન આંખો સાથે પૈપ્સ સામે હાથ જોડતા જોવા મળી. તેમની સાથે ઈશા દેઓલ પણ હતી.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ધર્મેન્દ્રના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા રાષ્ટ્રપતિએ લખ્યું, "પ્રખ્યાત અભિનેતા અને ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય શ્રી ધર્મેન્દ્રજીનું અવસાન ભારતીય સિનેમા માટે એક મોટું નુકસાન છે. સૌથી લોકપ્રિય કલાકારોમાંના એક, તેમણે દાયકાઓ સુધી ચાલેલી તેમની શાનદાર કારકિર્દીમાં ઘણા યાદગાર અભિનય આપ્યા."
તેમણે આગળ લખ્યું, "ભારતીય સિનેમામાં એક મહાન વ્યક્તિ તરીકે, તેઓ એક એવો વારસો છોડી ગયા છે જે કલાકારોની નવી પેઢીઓને પ્રેરણા આપતો રહેશે. તેમના પરિવાર, મિત્રો અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના."
ધર્મેન્દ્રના નિધન પર PM મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
ધર્મેન્દ્રના નિધન પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે, 'ધર્મેન્દ્ર જીના જવાથી ભારતીય સિનેમામાં એક યુગનો અંત થઈ ગયો છે. તેઓ એક આઈકોનિક ફિલ્મ પર્સનાલિટી હતા, એક જબરદસ્ત એક્ટર હતા જેમણે પોતાના દરેક રોલમાં ચાર્મ અને ઊંડાણ લાવ્યા. જે રીતે તેમણે અલગ-અલગ રોલ કર્યા, તેનાથી અસંખ્ય લોકોના દીલોને સ્પર્શ્યા. ધર્મેન્દ્રજી પોતાની સાદગી, વિનમ્રતા અને પ્રેમ માટે પણ એટલા જ જાણીતા હતા. આ દુઃખના સમયમાં મારી સંવેદના તેમના પરિવાર, દોસ્તો અને અસંખ્ય ફેન્સની સાથે છે. ઓમ શાંતિ.'
સલીમ ખાન પણ સ્મશાન પહોંચ્યા
બોલિવૂડના 'હી-મેન' ધર્મેન્દ્રને અંતિમ વિદાય આપવા માટે સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાન સ્મશાન પહોંચ્યા છે.
આમિર ખાન સ્મશાન પહોંચ્યા
મુંબઈના વિલે પાર્લે સ્મશાન ઘાટ પર સ્ટાર્સ પહોંચી રહ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચન બાદ બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર આમિર ખાને સ્મશાન ઘાટ બહાર જોવામાં આવ્યા.
અમિતાભ બચ્ચન સ્મશાન પહોંચ્યા
ધર્મેન્દ્રના નિધનની ખબર સાંભળતા જ તેમને અંતિમ વિદાય આપવા સેલેબ્સ સ્મશાન ઘાટ પહોંચી રહ્યા છે. બોલિવૂડના અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન અને અભિષેક બચ્ચન મુંબઈના વિલે પાર્લે સ્મશાન ઘાટ પહોંચ્યા. તેમને સ્મશાનની અંદર જતા જોવામાં આવ્યા છે.