જાન્યુઆરીના અંતમાં હિન્દી-સાઉથ સિનેમાની આ ફિલ્મો-સીરિઝ આવશે OTT પર

OTT પર દર્શકો માટે એન્ટરટેઈનમેન્ટથી ભરપૂર રહેવાનું છે જાન્યુઆરીનું લાસ્ટ વીક (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 3:44 PM IST

હૈદરાબાદ: જાન્યુઆરીને પૂર્ણ થવામાં છેલ્લું અઠવાડિયું બાકી છે અને નવા વર્ષનો પ્રથમ મહિનો એન્ટરટેઈનમેન્ટની દૃષ્ટિએ ઘણાો શાનદાર રહ્યો. 23 જાન્યુઆરીએ 2026ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મો પૈકીની એક 'બોર્ડર 2' રિલીઝ થઈ ગઈ છે, જે દર્શકોને ખૂબ ગમી રહી છે. આ દરમિયાન અમે તમને જણાવીશું જાન્યુઆરી મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં રિલીઝ થવા જઈ રહેલી તે દેશી-વિદેશી ઓટીટી ફિલ્મો અને સીરિઝની રિલીઝ ડેટ વિશે જેને તમે તમારા મોબાઈલમાં ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે જોઈ શકો છો.

હિન્દી સિનેમાની ઓટીટી રિલીઝ

તેરે ઈશ્ક મેં

2025ના અંતમાં રિલીઝ થયેલી ધનુષ અને કૃતિ સેનન સ્ટારર ફિલ્મ 'તેરે ઈશ્ક મેં'એ થિએટરમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આનંદ એલ રાયની ફિલ્મે બૉક્સ ઑફિસ પર સારી કમાણી પણ કરી હતી. હવે આ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ 23 જાન્યુઆરીથી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે.

સ્પેસ જેન

અરુનમ કુમારના ડિરેક્શનમાં બનેલી સ્પેસ જેન : ચંદ્રયાન (સ્પેસ સાયન્સ ડ્રામા હિન્દી)ને દર્શકો 23 જાન્યુઆરીથી જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકશે. આ સીરિઝમાં ઈસરોના નિષ્ફળ રહેલા ચંદ્રયાન 2 મિશનની વાર્તા દેખાડવામાં આવશે. સાથે જ ચંદ્રયાન-3ની સફળતા પણ આમાં જોવા મળશે. શ્રેયા સરળ, નકુલ મેહતા અને ગોપાલ દત્ત સીરિઝમાં મુખ્ય રોલમાં છે.

મસ્તી 4

રિતેશ દેશમુખ, વિવેક ઑબરોય અને આફતાબ સ્ટારર કૉમેડી ડ્રામા 'મસ્તી 4' પર 23 જાન્યુઆરીથી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી 5 પર જોઈ શકાશે. ફિલ્મ 2025માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેને મિલાપ ઝવેરીએ ડિરેક્ટ કરી હતી. ફિલ્મ થિએટરમાં ફ્લૉપ સાબિત થઈ હતી, હવે જોવાનું રહ્યું કે તે OTT પર દર્શકોને આકર્ષિત કરી શકે છે કે નહીં.

ગુસ્તાખ ઈશ્ક

આ એક પોએટિક ડ્રામા હિન્દી ફિલ્મ છે, જેમાં વિજય વર્મા અને ફાતિમા સના શેખ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મ ઓલ્ડ દિલ્હીની ગલીઓ અને ત્યાંના અદબવાળા પ્રેમની ઝલક આપે છે. ફિલ્મ આવતીકાલે એટલે કે 24 જાન્યુઆરીએ જિયો હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થવા જઈ રહી છે.

દલદલ

'દમ લગાકે હઈસા' ફેમ ભૂમિ પેંડનેકણ જાન્યુઆરીના સેકન્ડ લાસ્ટ ડે એટલે કે 30 જાન્યુઆરીના રોજ ઑરિજિનલ અને ન્યૂ ક્રાઈમ થ્રિલર સીરિઝ 'દલદલ'થી સ્ક્રિન પર પાછી આવી રહી છે. આ સીરિઝનું ડિરેક્શન અમૃત રાજ ગુપ્તાએ કર્યું છે. સીરિઝનુ ટ્રેલર પહેલેથી જ દર્શકોમાં થ્રિલ અને ભય પેદા કરી ચૂક્યું છે. 'દલદલ' 30 જાન્યુઆરીથી પ્રાઈમ વીડિયો પર સ્ટ્રીમ થવા જઈ રહી છે.

સાઉથની આ ફિલ્મો OTT પર થશે રિલીઝ

સિરાઈ

ક્રાઈમ અને કોર્ટરૂમ ડ્રામા તમિલ ફિલ્મ 'સિરાઈ' પણ 23 જાન્યુઆરીથી ઝી5 પર જોવા મળી જશે. ફિલ્મની વાર્તા વર્ષ 2000ની આસપાસની છે, જેમાં વિક્રમ પ્રભુ લીડ રોલમાં છે. આ વાર્તા એક મર્ડર કેસમાં ફસાયેલા એક માણસની છે.

માર્ક

કન્નડ ફિલ્મોના સુપરસ્ટાર કિચ્ચા સુદીપની નવી હાઈ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ પણ આજથી જિયોસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે. વિજય કાર્તિકેયના ડિરેક્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મની વાર્તા એક પૂર્વ જાસૂસની વાર્તા છે, જેને એક જૂનો હિસાબ પૂરો કરવા માટે હિંસાની દુનિયામાં પાછું ફરવું પડે છે. આ ફિલ્મ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ ગેંગ્સની કાળી સચ્ચાઈને ઉજાગર કરે છે. ફિલ્મમાં માસ એક્શન સીન જોવા મળશે.

ચિકાતિલો

શોભિતા ધુલિપાલા, વિશ્વાદેવ રાજાકોંડા, ચૈતન્ય વિસાલક્ષ્મી, ઈશા ચાવલા સ્ટારર એક ક્રાઈમ થ્રિલર છે. આમાં શોભિતા એક પૂર્વ ક્રિમિનોલૉજી ગ્રેજ્યુએટ નામની અધિકારીનો રોલ નિભાવ્યો છે, જે હવે સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત ક્રાઈમ પૉડકાસ્ટ કરે છે. આ તેલુગુ ડ્રામાને 23 જાન્યુઆરીથી પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકાશે.

45

શિવરાજકુમાર, ઉપેન્દ્ર અને રાજ બી શેટ્ટી સ્ટારર કન્નડ ડ્રામા 45 પણ 23 જાન્યુઆરીથી ઓટીટી પ્લેફોર્મ પણ 23 જાન્યુઆરીથી ઝી5 પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ મૃત્યુ, કર્મ અને આત્માની યાત્રા પર આધારિત છે, જે ગરુડ પુરાણની પરિકલ્પનાઓથી પ્રેરિત છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય પાત્ર વિનય (રાજ બી શેટ્ટી)ને યમરાજ (ઉપેન્દ્ર) 45 દિવસમાં મરવાનો શ્રાપ આપે છે અને શિવરાજકુમાર એક પ્રોટેક્ટરની ભૂમિકા ભજવે છે, જે તેને જીવન-મૃત્યુની વચ્ચેના રહસ્યો અને આધ્યાત્મિક પડકારો સામે ઝઝૂમવામાં મદદ કરે છે.

