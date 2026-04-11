દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલેની તબિયત લથડી, મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં એડમિટ

બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટે જણાવ્યું કે દિગ્ગજ ગાયિકા અને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત આશા ભોંસેલેને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાયા છે.

آشا ભોંسले (File/ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 10:32 PM IST

મુંબઈ: પ્રખ્યાત ગાયિકા આશા ભોંસલે બીમાર પડી ગયા છે. તેમને શનિવારે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આશા ભોંસલે હાલમાં હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી યુનિટમાં સારવાર હેઠળ છે.

બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલના ડૉ. પ્રીત સમદાનીને ટાંકીને, મીડિયા રિપોર્ટ્સ દાવો કરાયો છે કે 92 વર્ષીય ગાયિકા આશા ભોંસલેને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યા બાદ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.

હાલમાં, તેમના પરિવાર દ્વારા તેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ અંગે કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

8 સપ્ટેમ્બર, 1933 ના રોજ જન્મેલા, આશા ભોંસલે ભારતીય સંગીતમાં સૌથી બહુમુખી ગાયિકાઓમાંની એક છે. તેઓ સાત દાયકાથી વધુ સમયથી મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે. સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકરના નાની બહેન હોવા છતાં, આશા ભોંસલેએ પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી. તેમણે શાસ્ત્રીય સંગીતથી લઈને પોપ, ગઝલ અને લોકગીતો સુધી બધું જ ખૂબ જ સરળતાથી ગાયું. તેમણે હિન્દી સિનેમા અને વિવિધ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં હજારો ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.

તેમની સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન, આશાજીએ આર.ડી. બર્મન, ઓ.પી. નૈય્યર અને ખય્યામ જેવા સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકારો સાથે કામ કર્યું અને ઘણા યાદગાર ગીતો આપ્યા. તેમાં સામેલ છે - આંખો કી મસ્તી (ઉમરાવ જાન), પિયા તુ અબ તો આજા (કારવાં), દમ મારો દમ (હરે રામા હરે કૃષ્ણ), યે મેરા દિલ (ડોન), અને ચુરા લિયા હૈ તુમને (યાદો કી બારાત).

1990 અને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, આશા ભોંસલેએ આધુનિક અને પોપ સંગીત અપનાવ્યું. એ.આર રહેમાન સાથે તેમના સહયોગથી તન્હા તન્હા અને રંગીલા રે જેવા આઇકોનિક ટ્રેકનું બનાવ્યા. વધુમાં, તેમણે રાત અકેલી હૈ અને જરા સા ઝૂમ લૂન મેં ના રીમિક્સે ખૂબ પ્રશંસા મેળવી. તેમણે જન્નત-એ-જહાં અને કભી તો નજર મિલાઓ જેવા ઇન્ડીપોપ ગીતો પણ ગાયા હતા.

પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત
સંગીત ક્ષેત્રમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાન માટે, આશા ભોંસલેને 2000 માં દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર અને 2008 માં પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમણે 'ઉમરાવ જાન' અને 'ઇજાઝત' ફિલ્મોમાં ઉત્કૃષ્ટ ગાયકી માટે બે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો જીત્યા હતા.

