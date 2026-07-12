પ્રસિદ્ધ ગાયિકા એસ.જાનકીનું મૈસુરમાં નિધન, આજે રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર
પ્રસિદ્ધ પાર્શ્વ ગાયિકા એસ. જાનકી (88)નું શનિવારે સાંજે મૈસુરની એપોલો હોસ્પિટલમાં હૃદયરોગના હુમલાના કારણે નિધન થયું છે.
Published : July 12, 2026 at 7:08 AM IST
મૈસુર (કર્ણાટક): પ્રસિદ્ધ પાર્શ્વ ગાયિકા એસ. જાનકીનું 88 વર્ષની જૈફ વયે શનિવારે સાંજે નિધન થયું. તેઓ વય સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાતા હતા. મૈસુરના કુવેમ્પુનગર સ્થિત એપોલો હોસ્પિટલમાં હૃદયરોગના હુમલા બાદ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. પરિવારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની તબિયત ખરાબ થયા બાદ બપોરે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
અસંખ્ય ભાષાઓમાં ગીત ગાનારી ગાયિકા છેલ્લાં ઘણા વર્ષોથી મૈસુરના બન્નુર રોડ પર સ્થિત તેમના ફાર્મહાઉસમાં રહેતા હતા. તાજેતરમાં, તેઓ બોગદીમાં એક ઘરમાં શિફ્ટ થયા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વય સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે, તેમને શનિવારે બપોરે મૈસુરની એપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું સાંજે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે અવસાન થયું.
Veteran playback singer S. Janaki passes away at 88— ANI (@ANI) July 11, 2026
Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the " nightingale of south india," passed away at the age of 88 at apollo hospital in mysuru after suffering age-related health complications. she had been admitted to the… pic.twitter.com/LU6T29Xnf2
મંત્રી ડૉ.યતીન્દ્ર સિદ્ધારમૈયાએ જાહેરાત કરી કે એસ. જાનકીના અંતિમ સંસ્કાર રવિવારે મૈસુરુ તાલુકાના એચડી કોટે રોડ પર આવેલા કાનીયાનાહુન્ડી ફાર્મ ખાતે કરવામાં આવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, મંત્રીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે રવિવારે સવારે 8 વાગ્યાથી મહારાજા કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જનતા માટે તેમના અંતિમ દર્શન અને શ્રદ્ધાંજલિની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, સાંજે મૈસુરુ તાલુકાના કાનીયાનાહુન્ડી સ્થિત નવીન ફાર્મ હાઉસ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.
STORY | Legendary singer S Janaki, voice behind 48,000 songs, dies at 88— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2026
Veteran playback singer S Janaki died at a private hospital here on Saturday due to age-related ailments, family sources said.
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(Image Source: PTI) pic.twitter.com/WSsMgyXlyt
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એસ.જાનકીએ મૈસુરુમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેમની વિનંતી અનુસાર, મૈસુરુમાં અંતિમ સંસ્કાર કરીને તેમની અંતિમ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ નિર્દેશ આપ્યો છે કે અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવે.
The passing of the distinguished playback singer S. Janaki Amma is an irreparable loss to the world of music and culture. Her songs in various languages were popular across generations. They gave voice to every emotion with unparalleled grace as well as versatility. Her melodies…— Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026
PM મોદીએ પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
વિખ્યાત પાર્શ્વગાયિકા એસ. જાનકીના નિધન પર પીએમ મોદીએ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યું '' જાનકી અમ્માનું અવસાન સંગીત અને સંસ્કૃતિની દુનિયા માટે એક પુરી ન શકાય તેવી મોટી ખોટ છે. વિવિધ ભાષાઓમાં ગવાયેલા તેમના ગીતો પેઢી દર પેઢી લોકપ્રિય હતા. તેમણે અપ્રતિમ સુંદરતા અને વૈવિધ્યતા સાથે દરેક ભાવનાને અવાજ આપ્યો. તેમનો મધુર અવાજ આવનારા વર્ષો સુધી શ્રોતાઓને મોહિત કરતો રહેશે. આ દુઃખના સમયમાં તેમના પરિવાર, અસંખ્ય ચાહકો અને સમગ્ર સંગીત જગત પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. ઓમ શાંતિ''.
'Irreparable loss to nation's artistic heritage': VP Radhakrishnan mourns passing of veteran singer S Janaki— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
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મુખ્યમંત્રીએ પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી (CM) એ ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરીને એસ.જાનકીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ હતું. તેમણે લખ્યું કે, "ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના એક અજોડ પાર્શ્વ ગાયિકા અને કન્નડ સિનેમાના પ્રતિષ્ઠિત અવાજ, જેમને પ્રેમથી 'ગાનાકોઇલે' (કોકિલા) કહેવામાં આવે છે, એસ. જાનકીના નિધનના સમાચારથી ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો."