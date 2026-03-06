'લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે' OTT માધ્યમ થકી અનેકોના દિલ સુધી પહોંચશે

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 4:59 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે'એ ન માત્ર ગુજરાતી પરંતુ ભારતીય સિનેમામાં વિક્રમ સર્જ્યો છે. કૃષ્ણને કેન્દ્રસ્થાને રાખી ભક્તિ પ્રધાન પણ ખરાં અર્થમાં મોટિવેશનલ ફિલ્મ લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે એ ભારતીય ફિલ્મની લોકપ્રિયતા અને તેની અસર થકી વર્ષ - 2025માં સદા ચર્ચામાં રહી છે. માત્ર આવક જ નહીં, પણ નિર્માણી સાદગી છતાં ગુજરાતી દર્શકોએ ભાવથી તેને સ્વીકારી, દર્શકો ફિલ્મ થકી પોતે કૃષ્ણને સીધા અનુભૂતિ કરે છે એવો અહેસાસ આ ફિલ્મે કરી છે. થિએટર્સમાં લોકોનો અપાર પ્રેમ મેળવ્યા બાદ લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે હવે OTT પ્લેટફોર્મ પર આવે છે, ત્યારે ETV BHARAT સાથે ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અંકિત સખીયા અને કલાકાર કરણ જોશી સાથે સંવાદ કર્યો છે. જાણીએ. 'લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે' હવે ઓટીટી પર કેવી ધૂમ મચાવશે.

લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે ફિલ્મ હવે OTT પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતી અને હિંન્દીમાં જોવા મળશે - અંકિત સખિયા, ડાયરેક્ટર

માત્ર પચ્ચાસ લાખમાં નિર્માણ પામેલી લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે ગુજરાતી ફિલ્મે કુલ 122 કરોડની કમાણી કરી છે. પણ આ ફિલ્મે ગુજરાતી દર્શકોને પાછા થિયેટર સુધી લઈ જવામાં સફળ રહી છે. ફિલ્મનો વિષય રીક્ષા ચાલક જ્યારે જિંદગીમાં અનેક પ્રશ્નોથી ઘેરાય છે અને ફાર્મ હાઉસામાં ફસાય છે ત્યારે તેનું એકાંત ઈશ્વર સાથે મળવાનું કારણ બને છે. ગુજરાતી દર્શકોએ વધાવેલી લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે ફિલ્મ હવે સોની લીવ OTT પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાતી અને હિંન્દી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. આ ફિલ્મના OTT પર લાવ્યા બાદ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અંકિત સખીયાએ ETV BHARAT સાથેના વિશેષ સંવાદમાં જણાવ્યુ કે, 'આ ફિલ્મમાં આત્મા પરમાત્માના સમન્વયની લાગણી અનુભવડાવશે.આ ફિલ્મ થકી ભાવકમાં એવો ભાવ જાગશે કે કૃષ્ણ તેમને મળવા આવ્યા હોય. આ ફિલ્મ નિર્માણ અને ત્યાર બાદ તેની સફળતામાં અનેક સમયે એવી અનુભતી થઈ છે કે, કૃષ્ણ તત્વ અમારી સાથે હોય. અમે ટીમ તરીકે કોઈ બહારી મદદ અને સહકાર આવશ્યક સમયે અને સ્થળે મળ્યા હોય એવા બનાવો બન્યા છે. હાલ ગુજરાતી અને હિંન્દી અને ભાષામાં સોની લીવ પર રજૂ થયેલી ફિલ્મ લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે ભારતની અન્ય ભાષામાં ટૂંક સમયમાં જ રજૂ કરાશે.'

લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે હવે OTT પર (ETV Bharat Gujarat)

'ફિલ્મના નિર્માણ સમયે થયેલા અનુભવે જિંદગી બદલી' - કરણ જોશી, કલાકાર

લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે એ માત્ર એક ફિલ્મ નથી, પણ ઇશ્વરીય ઐક્ય સાધવાની અનુભૂતિ છે એમ ફિલ્મમાં લાલાનું પાત્ર ભજવનાર કરણ જોશીએ ETV BHARAT સાથેના સંવાદ સમયે કહેતા ઉમેર્યુ કે, 'આ ફિલ્મની સફળતાએ ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. મર્યાદીત બજેટથી નિર્માણ થયેલી ફિલ્મે ફક્ત આર્થિક સફળતા જ નહી. પણ નિરાશ વ્યક્તિ ઈશ્વરીય માર્ગદર્શન અને આત્મ વિશ્વાસથી કેવી રીતે સફળ બની શકે એવી વાતને સાર્થક થતા દર્શાવે છે. જે વ્યક્તિઓ લાલો - કૃષ્ણ સદાયતેને જોવા માટે થિયેટરમાં જઈ શકે અમે નથી એવા વ્યક્તિઓ માટે હવે સોની લીવ OTT પ્લેટફોર્મ થકી ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષામાં નીહાળી શકશે. ફિલ્મ બાદ અમારી આખી ટીમના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો છે. દર્શકો અને લોકો અમને રસ્તામાં મળે ત્યારે નાણાં આપે , ભેટ આપે અમારી સામે રોઈને પોતાની પીડા વર્ણવે છે. હાલ લાલો - કૃષ્ણ સદાયતે ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં નિર્માણ થઈ પણ તેનો આત્મા જૂનાગઢનો રહ્યો છે. જે વ્યક્તિઓ પોતાને નિરાશ અનુભવે તેઓ માટે આ ફિલ્મ પોઝીટીવ ડોઝ આપી શકે છે.'

