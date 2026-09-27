'ડોટર્સ ડે': જમુઈ-દિલ્હી યૌન શોષણ મામલાની વચ્ચે કૃતિ સેનનનો ખાસ મેસેજ
ડોટર્સ ડેના દિવસે કૃતિ સેનને સોશિયલ મીડિયા પર એક ખાસ નોટ શેર કરી છે. તેમની આ પોસ્ટ જમુઈ-દિલ્હી મામલાની વચ્ચે આવી છે.
Published : September 27, 2026 at 8:21 PM IST
હૈદરાબાદ: દુનિયાભરમાં આજે (27 સપ્ટેમ્બર) ઇન્ટરનેશનલ ડોટર્સ ડે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ખાસ પ્રસંગે બોલિવુડ એક્ટ્રેસ કૃતિ સેનને સોશિયલ મીડિયા પર એક ખાસ મેસેજ શેર કર્યો છે, જેને બિહારના જમુઈ અને દિલ્હીમાં થયેલા યૌન શોષણ મામલા સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ઉજવણીના દૃષ્ટિકોણ પર સવાલ ઉઠાવ્યો અને સમાજને અપીલ કરી કે તેઓ જાહેર સ્થળોએ મહિલાઓની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી સતત બની રહેલી ચિંતાઓ પર ધ્યાન આપે.
રવિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવેલી કેટલીક સ્લાઇડ ધરાવતી પોસ્ટમાં કૃતિ સેનને આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે આજના સમયમાં યુવાન મહિલાઓએ દરેક ક્ષણ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં એવી વાત લખી છે, જે સૌને વિચારવા મજબૂર કરશે. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે, "આ 'ડોટર ડે' પર, જરા વિચારો કે તમારી દીકરી તમને ફોન કરીને કહે, 'મને લાગે છે કે કેટલાક આદમી મારો પીછો કરી રહ્યા છે.' વિચારો કે તે રાત્રે એકલી ઘરે જઈ રહી છે અને વારંવાર પાછળ ફરીને જોઈ રહી છે. વિચારો કે ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ તેનો ફોન બંદ થઈ જાય છે."
છોકરીઓના તે જ જૂના લાઇફસ્ટાઇલ પર સવાલ કરતાં એક્ટ્રેસે આગળ લખ્યું છે, "હવે જરા આ વાતને ઊંડાણથી અનુભવો. પોતાની લાઇવ લોકેશન શેર કરવાથી લઈને પેપર સ્પ્રે સાથે રાખવા સુધી, પગપાળા ચાલવાને બદલે કેબ બુક કરવા અથવા સુરક્ષિત અનુભવવા માટે કોઈને ફોન કરવા સુધી, અમે તેને આ જ લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવવા મજબૂર કરી દીધી છે."
તેમણે આગળ લખ્યું, "જે દિવસે કોઈ દીકરી રાત્રે એકલી ઘરે જઈ શકે, અંધારું થયા બાદ પાર્કમાં બેસી શકે, જે ઈચ્છે તે કપડાં પહેરી શકે, બિનઅટક્યા પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરી શકે, અથવા હુમલાના ડર વગર કોઈ જાહેર સ્થળે બેફિકર થઈને રહી શકે — ખરેખર એ જ દિવસે આપણે 'ડોટર ડે' ઉજવવો જોઈએ."
એક્ટ્રેસે તે સમયની કલ્પના પણ કરી, જ્યારે દેશની દીકરીઓ ખુલ્લી રીતે પોતાની જિંદગી જીવી શકે, અને તે પણ ડર વગર. કૃતિએ છેલ્લે લખ્યું છે, "એ દરેક દીકરી માટે જેણે ક્યારેય ઘરે ફોન કરીને કહ્યું હોય, 'હું પહોંચી ગઈ છું.' કાશ એક દિવસ તમે એવી દુનિયામાં જીવી શકો જ્યાં તમારે આવું ન કરવું પડે. અમારી દીકરીઓ આ જ દુનિયાની હકદાર છે અને તેમને આવી જ દુનિયા આપવી એ અમારી ફરજ છે."
એક્ટ્રેસની આ પોસ્ટ પર એક યુઝરે કમેન્ટ કરતાં લખ્યું છે, "ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે આ 'ડોટર ડે' પર દીકરીઓ સુરક્ષિત અનુભવે. ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે દરેક મહિલા સુરક્ષિત અનુભવે." એક બીજા યુઝરે લખ્યું છે, "બિલકુલ સાચું, આપણે કેટલા દુઃખદ દૌરમાં જીવી રહ્યા છીએ. દુનિયા તો આપણે જ બનાવી છે, પરંતુ તે જ દુનિયા આપણા માટે સુરક્ષિત નથી." એક અન્ય યુઝરે લખ્યું છે, "હાલાત ત્યારે જ બદલી શકે છે જ્યારે મહિલાઓ એ માનવા તૈયાર થાય કે આવા અસુરક્ષિત માહોલનો સામનો કરવો અને અપરાધ થવાની રાહ જોવી એ સામાન્ય બાબત નથી."
કૃતિની આ પોસ્ટ એવા સમયે આવી છે, જ્યારે જમુઈ અને દિલ્હી યૌન શોષણ મામલો ચર્ચામાં છે. 21 સપ્ટેમ્બરે સાઉથ દિલ્હીના આસ્થા કુંજ પાર્કમાં એક 17 વર્ષની છોકરી સાથે ગેંગરેપની ઘટના બાદ, 23 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હી યુનિવર્સિટીના ઘણા કૉલેજોના વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાં સુરક્ષાને લઈને શેરીઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા. આ વિરોધ-પ્રદર્શનની આગેવાની લેડી શ્રીરામ કૉલેજ ફોર વિમેનની વિદ્યાર્થિનીઓએ કરી છે.
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