કેટલી છે અરિજિત સિંહની નેટવર્થ? એક ગીત, લાઈવ કોન્સર્ટનો કેટલો લે છે ચાર્જ? જાણો એક ક્લિકમાં બધું...
અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. આવો જાણીએ સિંગરની કારકિર્દી, લાઈફસ્ટાઈ, નેટવર્થ અને ફી વિશે...
Published : January 28, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 7:11 PM IST
હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત ગાયક અરિજિત સિંહે 27 જાન્યુઆરીએ પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેની આ જાહેરાતથી તેના ફેન્સ ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગયા. મધુર અવાજ અને શાંત વર્તનને કારણે જાણીતા, અરિજિતે ભારતીય સંગીતમાં સૌથી વફાદાર ફેનબેઝ બનાવ્યો છે. ટેલિવિઝન રિયાલિટી શો ફેમ ગુરુકુલથી સફર શરૂ કરીને બોલિવૂડના સૌથી પૈસાદાર ગાયકોમાંના એક બનવા સુધી, તેની સફર કોઈ ફિલ્મી વાર્તાથી કમ નથી.
અરિજિત સિંહની બાયોગ્રાફી
25 એપ્રિલ, 1987ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદના જિયાગંજમાં જન્મેલા અરિજીત સિંહની સંગીત સફર ખૂબ જ નાની ઉંમરે શરૂ થઈ હતી. શીખ પિતા કક્કડ સિંહ અને બંગાળી માતા અદિતિ સિંહના પુત્ર અરિજીતે પોતાના વતનમાં શાસ્ત્રીય સંગીતની તાલીમ મેળવી હતી.
સિંગિંગ કરિયરની શરૂઆત
18 વર્ષની ઉંમરે અરિજિતે ફેમ ગુરુકુલ (2005) માં ભાગ લીધો, જ્યાં પહેલીવાર તેનું ટેલેન્ટ લોકો સામે આવ્યું. જોકે, શરૂઆતમાં ફિલ્મોમાં તેના ગીતો ખાસ અસર પેદા કરી શક્યા નહોતા. તેણે ફિલ્મ 'મર્ડર 2' ના 'ફિર મોહબ્બત ગીતથી બોલિવૂડમાં પ્લેબેક ડેબ્યૂ કર્યું.
અરિજિત સિંહના કરિયરનો ટર્નિંગ પૉઈન્ટ
મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનું નામ બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા અરિજિત સિંહની કારકિર્દીમાં 2013 માં એક વળાંક આવ્યો. તેણે 2013માં રિલીઝ થયેલી આદિત્ય રોય કપૂર અને શ્રદ્ધા કપૂર અભિનીત ફિલ્મ "આશિકી 2" માં "તુમ હી હો" ગાયું હતું. આ ગીત તેને અર્શથી ફર્શ પર લઈ ગયું અને તે રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો. જોકે અગાઉ ફિલ્મ એજન્ટ વિનોદના "રાબતા" ગીતે તેને ઓળખ અપાવી હતી, પરંતુ "આશિકી 2" ના ગીતોએ મોટી સંખ્યામાં પ્રભાવિત કર્યા. "તુમ હી હો" ફિલ્મે તેને અનેક એવોર્ડ્ઝ અપાવ્યા, જેમાં 'બેસ્ટ મેલ પ્લેબેક સિંગર'નો ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ શામેલ છે.
આ સફળતા પછી અરિજિત સિંહ શાહરૂખ ખાન અને સલમાન ખાન સહિત બોલિવૂડના ટોચના સ્ટાર્સનો અવાજ બન્યો. તેણે 'ઓ સજની', 'કેસરિયા', 'બિન્તે દિલ', 'તુઝે કિતના ચાહને લગે', 'ઘર કબ આઓગે' અને 'ગેહરા હુઆ' જેવા હિટ ગીતો માટે પોતાનો અવાજ આપ્યો.
અરિજિત સિંહની સિંગિંગ સ્ટાઈલ
અરિજિત સિંહ ખાસ કરીને તેના રોમેન્ટિક ગીતો માટે જાણીતો છે. જોકે, તેણે પંજાબી ફૉક 'સમજાવાં', સૂફી/કવ્વાલી 'મસ્ત મગન', ઇલેક્ટ્રોનિક 'બ્લેમ ધ નાઈટ', ક્લબ ટ્રેક 'રાત ભર' અને ગઝલો 'ગુલોં મેં રંગ ભરે' સહિત વિવિધ શૈલીઓમાં પણ ગાયું છે. તેને શાસ્ત્રીય અને લોક સંગીતનો પણ શોખ છે. તે હેવી મેટલથી દૂર રહે છે. લગભગ એક દાયકાની તેની કારકિર્દીમાં, અરિજિત સિંહે હિન્દી, બંગાળી, મરાઠી અને તેલુગુ સહિત વિવિધ ભાષાઓમાં 300 થી વધુ ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.
અરિજીતનું અંગત જીવન
અરિજીત પોતાના અંગત જીવનને મોટાભાગે ખાનગી રાખે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેણે પહેલા લગ્ન 2013 માં ફેમ ગુરુકુળમાં પોતાની સાથી સ્પર્ધક રહેલી રૂપ્રેખા બેનર્જી સાથે કર્યા હતા, પરંતુ આ લગ્ન છૂટાછેડામાં સમાપ્ત થયા હતા. 2014 માં તેણે તારાપીઠ મંદિરમાં કોયલ રોય સાથે લગ્ન કર્યા. કોયલને પાછલા લગ્નથી એક પુત્રી હોવાનું કહેવાય છે. લોકપ્રિયતા હોવા છતાં, અરિજીત તેના અંગત જીવનને લો-પ્રોફાઇલ રાખવામાં સફળ રહ્યો છે.
આ મોટા એવોર્ડ્ઝથી સન્માનિત થઈ ચૂક્યો છે અરિજિત
અરિજિત સિંહના ટેલેન્ટને મોટા લેવલે ઓળળ મળી છે. 2018 માં 66 માં નેશનલ ફિલ્મ્સ એવોર્ડ્ઝમાં ફિલ્મ "પદ્માવત" ના "બિન્ટે દિલ" ગીત માટે તેણે પહેલો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ અને 2022 માં 70 માં નેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સમાં "બ્રહ્માસ્ત્ર" ના "કેસરિયા" ગીત માટે તેને બીજો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળ્યો હતો. 2025 માં તેને ભારતીય સંગીતમાં તેના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યો હતો.
ગીતો અને લાઈવ પર્ફોર્મન્સ માટેની ફી
અરિજિત સિંહ પોતાના કામ માટે ભારે ફી લે છે. ઘણા અહેવાલો અનુસાર, અરિજિત સિંહ એક પ્રોજેક્ટ માટે પ્રતિ ગીત આશરે 8 થી 10 લાખ રૂપિયા લે છે. જો કે, કેટલીક સિલેક્ટેડ ફિલ્મ્સ માટે આ રકમ આનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
અરિજિત સિંહના લાઈવ પર્ફોર્મન્સ માટે ફીની વાત કરીએ તો આના માટે તે ઘણી મોટી રકમ લે છે. સંગીતકાર મોન્ટી શર્માએ એક મીડિયા ઇન્ટરવ્યુમાં લાઈવ પર્ફોર્મન્સ માટે અરિજિત સિંહની ફીનો ખુલાસો કર્યો. તેણે જણાવ્યું કે અરિજિત એક પર્ફોર્મન્સ માટે 2 કરોડ (20 મિલિયન રૂપિયા) ચાર્જ કરે છે.
અન્ય અહેવાલો અનુસાર, ગાયક બે કલાકના લાઇવ કોન્સર્ટમાંથી લગભગ 14 કરોડ રૂપિયા કમાય છે, જેનાથી તે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ગાયકોમાંનો એક બને છે.
અરિજિત સિંહની કુલ સંપત્તિ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અરિજિત સિંહની અંદાજિત કુલ સંપત્તિ 414 કરોડ (US$1.2 બિલિયન) છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે, તે વાર્ષિક આશરે ₹70 કરોડ (US$1.2 બિલિયન) કમાય છે. આટલી સંપત્તિ હોવા છતાં તે જમીન સાથે જોડાયેલો રહે છે. ધમધમતા મહાનગરમાં પૂર્ણ-સમય રહેવાને બદલે, તે તેના ગામની શાંત આસપાસ રહેવાનું પસંદ કરે છે. જોકે, તે મુંબઈમાં એક એપાર્ટમેન્ટ ધરાવે છે.
