2 પત્ની, 6 દીકરા-દીકરી, 2 વહુ અને આટલા પૌત્રો, જુઓ કેટલો મોટો છે ધર્મેન્દ્રનો પરિવાર, અમેરિકા સુધી ફેલાયેલો છે પરિવાર

ધર્મેન્દ્રનો એક ભાઈ હતો, જેનો દીકરો અભય દેઓલ છે. તેમને કોઈ બહેન નહોતી. અભિનેતાના પિતા શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હતા.

ધર્મેન્દ્ર પરિવાર
ધર્મેન્દ્ર પરિવાર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 5:47 PM IST

હૈદરાબાદ: ધર્મેન્દ્ર હવે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમની ફિલ્મો અને પાત્રો તેમના ચાહકો દ્વારા હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. તેઓ તેમની ફિલ્મોનો વારસો અને એક મોટો પરિવાર છોડી ગયા. ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું, અને તેમનો પરિવાર, સંબંધીઓ, બી-ટાઉન સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકોની આંખો હજુ પણ ભીંની છે. ધર્મેન્દ્રએ લગભગ સાડા છ દાયકા સુધી ફિલ્મ ઉદ્યોગ પર રાજ કર્યું, 300 થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો.

ભારતથી અમેરિકા સુધી ફેલાયેલો પરિવાર
ધર્મેન્દ્રની સાથે, તેમના બે પુત્રો, સની દેઓલ અને બોબી દેઓલે પણ નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી અને હજુ પણ સિનેમામાં સક્રિય છે. ધર્મેન્દ્ર તેમના વ્યાવસાયિક અને અંગત જીવન બંને માટે સમાચારમાં રહ્યા છે. ધર્મેન્દ્રનો પરિવાર મોટો છે, તેમના પોતાના છ બાળકો છે. તેમનો પરિવાર ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફેલાયેલો છે. ચાલો જાણીએ કે ધર્મેન્દ્રનો પરિવાર કેટલો મોટો છે.

ધર્મેન્દ્રનો ભાઈબંધ પરિવાર
ધર્મેન્દ્રનો એક જ ભાઈ, અજિત દેઓલ હતો. તેમણે ધર્મેન્દ્ર જેમ ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું હતું, પરંતુ ધર્મેન્દ્ર જેટલી ખ્યાતિ મેળવી ન હતી. અજીતે ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મો વીરતા, મહેરબાની અને પ્રતિજ્ઞામાં કામ કર્યું હતું. અજિતનો પુત્ર અભય દેઓલ છે, જે બોલિવૂડ અભિનેતા છે. અજિત દેઓલનું 2015માં મુંબઈમાં અવસાન થયું. ધર્મેન્દ્રના પિતરાઈ ભાઈ વીરેન્દ્ર સિંહ દેઓલ હતા, જે પંજાબી સિનેમાના ભૂતપૂર્વ સ્ટાર હતા. ધર્મેન્દ્રનો જન્મ 8 ડિસેમ્બર, 1935ના રોજ શીખ જાટ પરિવારમાં કેવલ કિશન સિંહ દેઓલ અને સતવંત કૌરને ત્યાં થયો હતો. ધર્મેન્દ્રના પિતા સરકારી શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હતા.

ધર્મેન્દ્રના પહેલા લગ્ન (પત્ની, પુત્રી, જમાઈ, પૌત્રો)
1954માં, ધર્મેન્દ્રએ 19 વર્ષની ઉંમરે પ્રકાશ કૌર સાથે લગ્ન કર્યા. ધર્મેન્દ્ર તે સમયે અભિનેતા નહોતા. ધર્મેન્દ્રને તેમના પહેલા લગ્નથી ચાર બાળકો હતા (સની, બોબી, વિજેતા અને અજિતા). સનીએ પૂજા સાથે લગ્ન કર્યા, જેનાથી તેમને બે પુત્રો, કરણ અને રાજવીર હતા. ધર્મેન્દ્રના નાના પુત્ર, બોબીએ તાન્યા સાથે લગ્ન કર્યા, અને તેમને બે પુત્રો, આર્યમન અને ધરમ દેઓલ હતા. ધર્મેન્દ્રની બે પુત્રીઓ (અજીતા અને વિજેતા) ની વાત કરીએ તો, વિજેતાએ વિવેક ગિલ સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને તેમને એક પુત્ર, સાહિલ અને એક પુત્રી, પ્રેરણા છે. વિજેતા તેના પરિવાર સાથે દિલ્હીમાં રહે છે. તે રાજકમલ હોલ્ડિંગ્સ અને ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ડિરેક્ટર છે. અજિતા યુએસએની એક શાળામાં મનોવિજ્ઞાન શિક્ષિકા છે. અજિતાએ ભારતીય-અમેરિકન ડેન્ટિસ્ટ કિરણ ચૌધરી સાથે લગ્ન કર્યા અને કેલિફોર્નિયા સ્થળાંતર કર્યું. આ દંપતીને બે પુત્રીઓ છે, નિકિતા અને પ્રિયંકા ચૌધરી.

ધર્મેન્દ્રના પુત્રો, પુત્રવધૂઓ, પૌત્રો અને પૌત્રોની વહુ
સની દેઓલે એંગ્લો-ઇન્ડિયન પૂજા દેઓલ સાથે લગ્ન કર્યા, અને આ દંપતીને બે પુત્રો છે, કરણ દેઓલ અને રાજવીર દેઓલ. કરણે દિશા આચાર્ય સાથે લગ્ન કર્યા. બોબીએ તાન્યા સાથે લગ્ન કર્યા, અને આ દંપતીને બે પુત્રો છે, આર્યમન અને ધરમ દેઓલ.

ધર્મેન્દ્રના બીજા લગ્ન (પત્ની, પુત્રી, જમાઈ, પૌત્રો)
ધર્મેન્દ્રએ 1980 માં લોકપ્રિય અભિનેત્રી હેમા માલિની સાથે લગ્ન કર્યા, અને આ દંપતીને બે પુત્રીઓ, એશા અને આહના દેઓલ છે. ધર્મેન્દ્રની પુત્રીઓએ બોલીવુડમાં પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું પરંતુ સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. એશાના પહેલા લગ્ન ઉદ્યોગપતિ ભરત તખ્તાની સાથે થયા હતા, અને હવે આ દંપતી છૂટાછેડા લઈ ચૂક્યું છે. આ લગ્નથી એશાને બે પુત્રીઓ છે, રાધ્યા અને મીરાયા. ધર્મેન્દ્રના સૌથી નાની દીકરી, આહનાના લગ્ન વૈભવ વોહરા સાથે થયા છે, અને આ દંપતીને જોડિયા પુત્રીઓ અને એક પુત્ર છે.

કુલ મળીને, ધર્મેન્દ્રને બે પત્નીઓ (પ્રકાશ કૌર અને હેમા માલિની), છ બાળકો (બે પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ), બે પુત્રવધૂઓ (પૂજા અને તાન્યા), ચાર પૌત્રો (કરણ, રાજવીર, આર્યમન અને ધરમ), ચાર જમાઈ, નવ પૌત્રો અને એક પૌત્રની પુત્રવધૂ (દિશા આચાર્ય) છે.

ETV Bharat Logo

