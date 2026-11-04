'કિંગ'વાળી દિવાળી, શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મના પ્લેઇંગ કાર્ડ્સ લૉન્ચ, ચાહકોને ખાસ ભેટ
આ તહેવારોની મોસમમાં તાશનાં પત્તાં પર કિંગનું રાજ ચાલશે. શાહરૂખ ખાનના પાત્ર પરથી પ્રેરિત ખાસ ડેક લૉન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 4, 2026 at 8:56 AM IST
હૈદરાબાદ: શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ 'કિંગ' માટે દુનિયાભરના ચાહકોનો ઉત્સાહ સતત વધી રહ્યો છે. શાહરૂખ ખાનના 61મા જન્મદિવસે ફિલ્મનું પહેલું રોમેન્ટિક ગીત 'તૂ મિલ જાયે' રિલીઝ થયું હતું. 24 કલાકની અંદર ગીતને 60 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા છે. ગીતમાં શાહરૂખ અને દીપિકાની જોડીએ ફરી એક વાર ધમાલ મચાવી છે.
દરમિયાન, શાહરૂખના ચાહકો માટે એક ખુશખબર છે. હવે તેઓ ફિલ્મની સત્તાવાર આર્ટવર્કવાળા મર્યાદિત આવૃત્તિના પ્લેઇંગ કાર્ડ ડેક સાથે 'કિંગની દિવાળી' ઉજવી શકશે. ચાલો જાણીએ, આ ડેક ક્યાંથી મેળવી શકાય.
રિલીઝ પહેલાં જ શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ 'કિંગ' દુનિયાભરમાં ભારે ઉત્સુકતા જગાવી રહી છે. ચાહકો 24 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ થનારી ફિલ્મની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ફિલ્મ અંગેનો ઉત્સાહ વધારવા અને ચાહકો માટે આ દિવાળીને સાચી 'કિંગની દિવાળી' બનાવવા, નિર્માતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર બોન્સ પ્લેઇંગ કાર્ડ્સનો ખાસ વીડિયો શેર કર્યો છે. સાથે જ એક વિશિષ્ટ સહયોગની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેના કારણે ચાહકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.
આ 'કિંગ' ડેક ભારતમાં એમેઝોન પર ઉપલબ્ધ છે. મુંબઈ, બેંગલુરુ અને દિલ્હી-એનસીઆરના કેટલાક પસંદગીના વિસ્તારોમાં બ્લિન્કિટ મારફતે પણ ખરીદી શકાય છે. ઉપરાંત, ભારતમાં તેની ડી2સી વેબસાઇટ પરથી પણ ઓર્ડર આપી શકાય છે.
પઠાણ પછી શાહરૂખ ખાન અને ફિલ્મના દિગ્દર્શક સિદ્ધાર્થ આનંદ ફરી એક વાર બૉક્સ ઑફિસ પર ધમાકો કરવા તૈયાર છે. ફિલ્મની રિલીઝને હજી સમય છે, પરંતુ શાહરૂખના ચાહકોનો ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો છે. 'કિંગ' ખાસ એટલા માટે પણ છે કે તેમાં અનિલ કપૂર, અરશદ વારસી, રાની મુખર્જી, સુહાના ખાન, અભિષેક બચ્ચન અને કરીના કપૂર ખાન સહિત અનેક કલાકારો જોવા મળશે.
શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મમાં આટલા બધા સ્ટાર્સ એકસાથે જોવા મળે એવી આ પહેલી વાર હશે. આ એક હાઈ-ઑક્ટેન એક્શન થ્રિલર છે, જેમાં શાહરૂખ અને સુહાના ખાન પહેલી વાર સાથે જોવા મળશે. શાહરૂખ માટે પણ આ ફિલ્મ ખાસ છે, કારણ કે તેમની દીકરી પહેલી વાર મોટા પડદા પર દેખાશે. બીજી તરફ, સુહાના ખાનને મોટા પડદા પર જોવાની ચાહકોની આતુરતા પણ ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે.
આ પણ વાંચો...