'કાતિલ નહીં, આશિક હૂં' કિંગના નવા પોસ્ટરમાં દેખાયો શાહરુખ ખાનનો કિલર-રોમાન્ટિક લુક, ફેન્સે બોલ્યા - ફાયર...
શાહરુખની આગામી ફિલ્મ 'કિંગ'ને લઈને ફેન્સમાં આતુરતા વધી રહી છે
Published : October 27, 2026 at 1:03 PM IST
હૈદરાબાદ: શાહરૂખ ખાન તેની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ "કિંગ" માટે ખૂબ જ એક્સાઈટેડ લાગી રહ્યો છે. તેથી જ તે વારંવાર ફિલ્મમાંથી પોતાની તસવીરો શેર કરી રહ્યો છે, જે દર્શકોને તેની રિલીઝ તારીખની યાદ અપાવે છે. આ જ કડીમાં, શાહરૂખ ખાને ફરી એકવાર તેના ચાહકોને ફિલ્મ વિશે અપડેટ કર્યા છે. આજે, 27 ઓક્ટોબરે, શાહરૂખે ફિલ્મ "કિંગ" ના તેના કિલર લુકનું નવું પોસ્ટર શેર કર્યું છે. સૌથી અગત્યનું, આ પોસ્ટનું કેપ્શન પોસ્ટર કરતાં વધુ ધ્યાન ખેંચે તેવી શક્યતા છે. ચાલો જાણીએ કેપ્શન શું કહે છે.
"કાતિલ નહીં, આશિક હૂં"
શાહરૂખ ખાને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર "કિંગ" નું નવું પોસ્ટર શેર કરીને તેના ચાહકોને ખુશ કર્યા. પોસ્ટર શેર કરતા, શાહરૂખે તેને કેપ્શન આપ્યું, "આજ ફિર યાદ આયા, કાતિલ નહીં... આશિક હું." આ કેપ્શન અભિનેતાની ફિલ્મ "બાદશાહ" ના ટાઈટાલ સોંગ "બાદશાહ" ની યાદ અપાવે છે, જે આ જ પંક્તિઓથી શરૂ થાય છે. ગીત કંઈક આ રીતે છે: "આશિક હું મેં કાતિલ ભી હૂં, સબકે દિલોં મેં શામિલ ભી હૂં." પરંતુ શાહરૂખ ખાન એ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે કે તે પહેલા પ્રેમી અને ખૂની બંને હતો, અને હવે તેને યાદ આવ્યું છે કે તે ફક્ત પ્રેમી છે, ખૂની નહીં.
કિંગના નવા પોસ્ટરમાં શું છે?
શાહરૂખ ખાનનું કિંગનું નવું પોસ્ટર ખૂબ જ આકર્ષક અને પ્રભાવશાળી છે, છતાં કિલર-રોમેન્ટિક પણ છે. શાહરૂખ ખાન આગની લપટો વચ્ચે જોવા મળે છે. તેની આંખો રોમેન્ટિક છે અને તેણે દાંત વચ્ચે પ્રેમનું પ્રતીક ગુલાબનું ફૂલ પકડ્યું છે. પોસ્ટમાં, શાહરૂખ ખાન કાળા રંગના પોશાકમાં જોવા મળે છે. કિંગ ખાનના જમણા હાથમાં બંદૂક છે, અને તેનો શર્ટ તેના પેટ સુધી ખુલેલો છે. એવું લાગે છે કે શાહરૂખ યુદ્ધ જીત્યા પછી તેના પ્રેમ તરફ ચાલી રહ્યો છે. ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓએ લાલ હૃદય અને ફાયર ઇમોજીસથી ટિપ્પણી વિભાગ ભરાઈ ગયો છે. ઘણા ચાહકોએ શાહરૂખના કિલર લુકનું વર્ણન કરવા માટે ફાયર ઇમોજીસ શેર કર્યા છે.
કિંગ વિશે
'કિંગ' ફિલ્મ 'પઠાન'ના દિગ્દર્શક સિદ્ધાર્થ આનંદ દ્વારા નિર્દેશિત એક એક્શન-થ્રિલર ફિલ્મ છે. શાહરૂખ ખાનની પુત્રી, સુહાના ખાન, ફિલ્મમાં પણ જોવા મળશે. અભિષેક બચ્ચન, સૌરભ શુક્લા, અરશદ વારસી અને અનિલ કપૂર ફિલ્મમાં અભિનય કરનારા અન્ય સ્ટાર્સમાં સામેલ છે. આ ફિલ્મ 24 ડિસેમ્બરે ક્રિસમસના દિવસે રિલીઝ થવાની છે.
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