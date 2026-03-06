ETV Bharat / entertainment

મહિલા દિવસ 2026: લંડન ફેશન વીકમાં ભાગ લેનારી સૌથી નાની ઉંમરની ભારતીય ડિઝાઇનર ખુશી કુમાર

ભારતીય કાપડ અને ભરતકામને વિદેશમાં આધુનિક ડિઝાઇન ભાષામાં એકીકૃત કરી રહેલા જનરલ ઝેડ ડિઝાઇનર સાથે એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ.

લંડન ફેશન વીકમાં શોસ્ટોપર પૂજા હેજ સાથે ફેશન ડિઝાઇનર ખુશી કુમાર
લંડન ફેશન વીકમાં શોસ્ટોપર પૂજા હેજ સાથે ફેશન ડિઝાઇનર ખુશી કુમાર (Image courtesy the designer)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 1:14 PM IST

"હું ઇચ્છું છું કે સ્ત્રીઓ મારા કપડાંમાં ખુશ રહે," 23 વર્ષીય ખુશી કુમાર કહે છે, જે સૂચવે છે કે આ સ્પષ્ટ અને ક્રાંતિકારી બંને છે. લંડન ફેશન વીકમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પદાર્પણ કરી રહેલી એક જનરલ ઝેડ ડિઝાઇનર માટે, ખુશી એક અસામાન્ય રીતે સરળ મહત્વાકાંક્ષી છે.

21 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, લંડનના શોરેડિચ સ્થિત પ્રોટીન સ્ટુડિયોમાં, ખુશીએ ફેશન સ્કાઉટના 'વન ટુ વોચ' કેટવોકમાં તેણીના આઠ-લુક રનવે કલેક્શન 'KALANTA - અવેકનિંગ ઓફ ધ હાઉસ' રજૂ કર્યા. ખુશી કુમાર પ્રતિષ્ઠિત લંડન ફેશન વીકમાં પ્રદર્શન કરનાર ભારતની સૌથી નાની ઉંમરની ડિઝાઇનર તરીકે આગમન થયું, અને ભારતીય ફેશન વિચારસરણીની નવી પેઢીનું આગમન થયું.

કુમાર કહે છે કે, લંડન ફેશન વીકને અંદરથી જોવાનો એક અણધાર્યો પાઠ એ છે કે ફેશન સ્ટોરીટેલિંગ ઘણીવાર ડિઝાઇનરના મગજની બહાર વિકસિત થાય છે. "કેટલીકવાર તમે બાંધકામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો: કોલર, સીમ, ખિસ્સા," તેણી કહે છે. "પછી સંપાદકો અથવા ખરીદદારો પ્રશ્નો પૂછે છે અને અચાનક તેઓ એવા થીમ્સ જુએ છે જે તમે સભાનપણે વ્યક્ત કર્યા ન હતા." તે સંવાદ ડિઝાઇનરને વિસ્તૃત કરે છે. તે તમને તમારા પોતાના કાર્યને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજવા માટે દબાણ કરે છે. ક્યારેક, તે એવા અર્થો પ્રગટ કરે છે જે તમને ખબર ન હતી કે તમે બનાવી રહ્યા છો.

ફેશન ઉદ્યોગને દરેક દ્રષ્ટિકોણથી શીખવું

પોતાનું લેબલ લોન્ચ કરતા પહેલા, કુમારે એવું કંઈક કર્યું જે ઘણા ડિઝાઇનરો ટાળતા હતા: તેણીએ પડદા પાછળ કામ કર્યું: પીઆર કંપનીઓ, નિકાસ ગૃહો, લક્ઝરી રિટેલ. ક્રિશ્ચિયન ડાયોર સાથેનો અનુભવ પણ. દરેક ભૂમિકાએ તેણીને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ આપ્યો. પીઆરએ તેણીને વાર્તા કહેવાનું શીખવ્યું: સંગ્રહ કેવી રીતે સ્થાન આપવામાં આવે છે અને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે. નિકાસ ગૃહોએ ઉત્પાદન વાસ્તવિકતાઓ શીખવી: સમયરેખા, સ્કેલ, ગુણવત્તા નિયંત્રણ. ડાયોર સાથે કામ કરવાથી તેણીને લક્ઝરી અને ક્લાયન્ટ અનુભવના મનોવિજ્ઞાનનો પરિચય થયો. સાથે મળીને, તેણે એક યુવાન ડિઝાઇનર માટે કંઈક દુર્લભ બનાવ્યું: કલા અને વ્યવસાય બંને તરીકે ફેશનની 360-ડિગ્રી સમજ. "ખુશી કુમાર એક ઘર તરીકે ફક્ત ડિઝાઇન પર જ નહીં, પણ માળખાગત સુવિધા, વાર્તા અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણ પર પણ બનેલ છે," તેણી કહે છે. "પરંતુ માળખાગત સુવિધા, વાર્તા અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણ પર."

તેણીનો પહેલો સંગ્રહ રક્ષણ, હવા અને ઓળખના વિષયો પર આધારિત છે. કોતરેલા કોર્સેટ, મોટા કદના ટેલરિંગ, વહેતા સિલુએટ્સ અને આધુનિક બખ્તર જેવા લાગતા કેપ્સનો વિચાર કરો. કાપડે પોતાની વાર્તા કહી હતી: ઊંડા બર્ગન્ડી મખમલ અને બનારસ ઝરી કપડાંમાં વણાયેલી હતી. અભિનેત્રી પૂજા હેગડે શોસ્ટોપર તરીકે ચાલી હતી, કુમાર જેને "ખુશી કુમાર મહિલા" કહે છે તેને મૂર્તિમંત કરતી હતી: મજબૂત, સુંદર અને શક્તિશાળી. પરંતુ બધી રનવે લાઇટ્સ, તાળીઓ, હેડલાઇન્સ પહેલાં, શોરેડિચ હતો.

પ્રયોગો થાય છે તે સ્થળ

જો તમે ક્યારેય શોરેડિચ ગયા ન હોવ તો, તે લંડનનું સર્જનાત્મક અરાજકતાનું બિનસત્તાવાર મુખ્ય મથક છે. સ્ટ્રીટ આર્ટ, વિન્ટેજ સ્ટોર્સ, પ્રાયોગિક ગેલેરીઓ... તે એવી જગ્યા છે જ્યાં વિચારો પોતાને ચકાસવા માટે જાય છે. કુમાર માટે, તે વ્યક્તિગત પણ છે. "શોરેડિચમાં પ્રસ્તુતિ પ્રતીકાત્મક લાગતી હતી," તેણી કહે છે. "લંડનમાં મારા શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન, ગ્રેજ્યુએટ ફેશન વીકમાં સ્વયંસેવા હોય કે વિન્ટેજ સ્ટોર્સ અને એન્ટિક દુકાનોમાંથી સામગ્રી સોર્સ કરવી, શોરેડિચ હંમેશા પ્રયોગો કરતો હતો."

ભારતીય કારીગરી રેડક્સ

નવીનીકરણની આ ભાવનાએ કલાન્ટાના સ્ટેજિંગને આકાર આપ્યો. આધુનિક લંડનના સંદર્ભમાં મૂકવામાં આવેલી ભારતીય કારીગરી અચાનક વારસા જેવી ઓછી અને ભવિષ્ય જેવી વધુ લાગી. જો કુમાર ઇચ્છે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકો ભારતીય કારીગરી વિશે સમજે, તો તે આ છે: તે ફક્ત લગ્નો કે સંગ્રહાલયોમાં જ નથી. "હું ઇચ્છતી હતી કે ભારતીય કારીગરી સમકાલીન કપડામાં અસ્તિત્વમાં રહે," તેણી કહે છે.

તેમના સંગ્રહ
તેમના સંગ્રહ "KALANTA — Awakening of the House" માંથી એક રચના (Image courtesy the designer)

આ કદાચ એક નાનો તફાવત લાગે, પરંતુ ફેશનમાં તે ખૂબ જ વિશાળ છે. ભારતીય કાપડ (ખાસ કરીને બનારસ ઝરી જેવી જટિલ તકનીકો) ઘણીવાર દૂરથી પ્રશંસા પામે છે, જાણે કે તે બીજા યુગના હોય. કુમાર ઇચ્છે છે કે તેઓ આધુનિક ડિઝાઇન ભાષામાં એકીકૃત થાય. સિલુએટ, પ્રમાણ અને સ્ટાઇલ દ્વારા, તે હસ્તકલાને શણગાર કરતાં સ્થાપત્ય તરીકે સ્થાન આપે છે.

લંડન ફેશન વીક માન્ચેસ્ટર આવે તે પહેલાં. કુમારે યુકેની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ડિઝાઇન સંસ્થાઓમાંની એક, માન્ચેસ્ટર સ્કૂલ ઓફ આર્ટમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. જો લંડને તેણીને એક્સપોઝર આપ્યું છે, તો માન્ચેસ્ટરે તેણીને શિસ્ત આપી છે. "તે એક એવી જગ્યા છે જે તમને દરેક વસ્તુને ન્યાયી ઠેરવવા માટે પ્રેરે છે," તેણી કહે છે. "દરેક સીમ, દરેક સિલુએટ, દરેક કાપડની પસંદગી."

સિંદૂર દ્વારા પ્રેરિત

આ કલેક્શનનો કલર પેલેટ કંઈક અણધારી રીતે વ્યક્તિગત રંગથી શરૂ થયો. કુમાર તેના માતાપિતાના લગ્નના ફોટોગ્રાફ્સ જોઈ રહી હતી ત્યારે તેણે સિંદૂરનો ઘેરો લાલ રંગ જોયો, જે પરંપરાગત રીતે પરિણીત સ્ત્રીઓ પહેરે છે. ચોક્કસ શેડ ફરીથી બનાવવાને બદલે, તેણે તે ભાવનાત્મક યાદને ઊંડા બર્ગન્ડી મખમલમાં અનુવાદિત કરી. તે લાલ હતો, પરંતુ વધુ સ્તરીય હતો.

બનારસ ઝરી સંશોધન દ્વારા સંગ્રહમાં પ્રવેશી. ભારત પાછા ફર્યા પછી, કુમારે કાપડનો અભ્યાસ કરવામાં અને હસ્તકલા ક્લસ્ટરો સાથે કામ કરવામાં સમય વિતાવ્યો. પરિણામે સ્મૃતિ અને આધુનિકતા વચ્ચે સંવાદ થયો. ફેશને બરાબર આ જ કરવાનું છે. અંતિમ ભાગમાં, અભિનેત્રી પૂજા હેગડે રનવે પર ચાલી. કુમાર કહે છે કે પસંદગી સહજ હતી.

ખુશીએ સમકાલીન સિલુએટ્સમાં ઝરી વર્કને સમાવિષ્ટ કર્યું છે
ખુશીએ સમકાલીન સિલુએટ્સમાં ઝરી વર્કને સમાવિષ્ટ કર્યું છે (Image courtesy the designer)

ભારતીય લક્ઝરી વિરુદ્ધ યુરોપિયન લક્ઝરી

કુમાર ભારતીય અને યુરોપિયન વૈભવી વચ્ચેના તફાવતો પર વિચારશીલ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે. યુરોપિયન વૈભવી વારસાગત ઘરો પર બનેલ છે: માળખાગત વારસાગત પ્રણાલીઓ ધરાવતી બ્રાન્ડ્સ. તેણી કહે છે કે, ભારતીય વૈભવી અલગ છે. તે જીવંત હસ્તકલા ઇકોસિસ્ટમ દ્વારા સમર્થિત છે. કારીગરો જેમનું જ્ઞાન પેઢીગત છે અને હજુ પણ વિકસિત થઈ રહ્યું છે. "તે વધુ માનવીય છે," તેણી કહે છે. વૈશ્વિક વૈભવીનું ભવિષ્ય તે હાથથી ચાલતા વારસાને સમકાલીન માળખા સાથે મર્જ કરવામાં રહેલું હોઈ શકે છે.

તો ખુશી કુમાર પોતાની ફેશન રાજધાની ક્યાં જુએ છે? લંડને તેના વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણને વધુ તીવ્ર બનાવ્યો. તે પ્રયોગો અને બોલ્ડ સંવાદને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે દરમિયાન, ભારત તેનો સાંસ્કૃતિક એન્કર અને હસ્તકલાનો પાયો છે. તેણી માને છે કે ભવિષ્ય તેમની વચ્ચે પસંદગી કરવાનું નથી. "દ્રષ્ટિ કાં તો-અથવા નથી," તે કહે છે. "તે બંને છે!"

મહિલા દિવસની વાર્તાઓ ઘણીવાર એવા અગ્રણીઓની ઉજવણી કરે છે, જેમણે દાયકાઓ પહેલા અવરોધો તોડી નાખ્યા હતા. ખુશી કુમાર કંઈક અલગ જ વસ્તુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે: એક પેઢી જે એવું માનીને મોટી થાય છે કે તે અવરોધો પહેલાથી જ દૂર થઈ ગયા છે. તે ફેશનની દુનિયામાં "પ્રવેશ" કરવાની વાત કરતી નથી. તે તેની અંદર એક ઘર બનાવવાની વાત કરે છે.

(આ ઇન્ટરવ્યુ ETV ભારત દ્વારા મહિલા દિવસના ખાસ અભિયાનમાં પ્રભાવશાળી મહિલાઓ પર પ્રકાશ પાડતા ઘણા ઇન્ટરવ્યુમાંથી એક છે )

